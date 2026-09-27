School Textbook Error: 175 करोड़ की किताबें, फिर भी 1,741 गलतियां! स्कूल टेक्स्टबुक्स पर उठे बड़े सवाल

Odisha School Textbook Error: ओडिशा की सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की पाठ्यपुस्तकों को लेकर बड़ा मामला सामने आया है. कक्षा 1 से 8 तक की किताबों में कुल 1,741 गलतियां सामने आई हैं. इनमें ग्रामर, स्पेलिंग और टाइपिंग की गलतियों के अलावा कुछ तथ्यात्मक और कॉन्सेप्चुअल त्रुटियां भी शामिल हैं. खास बात यह है कि इन किताबों की छपाई और प्रकाशन पर सरकार ने करीब 175 करोड़ रुपये खर्च किए थे.

स्कूल एवं जन शिक्षा मंत्री नित्यानंद गोंड ने विधानसभा में विधायकों के सवालों के लिखित जवाब में यह जानकारी दी. उन्होंने बताया कि किताबें विद्यार्थियों तक पहुंचने के बाद इन खामियों की पहचान हुई.

1,075 गलतियां भाषा और प्रिंटिंग से जुड़ी

सरकारी आंकड़ों के अनुसार, सामने आई 1,741 गलतियों में 1,075 त्रुटियां ग्रामर, टाइपिंग और स्पेलिंग से संबंधित थीं. वहीं, पांच गलतियों को तथ्यात्मक या कॉन्सेप्चुअल श्रेणी में रखा गया। इसके अलावा पाठ्यपुस्तकों में सुधार के लिए 661 सुझाव भी दर्ज किए गए. गलतियों की संख्या किताब-दर-किताब अलग रही. कक्षा 8 की साइंस की किताब में सबसे अधिक 294 गलतियां पाई गईं. इसके बाद कक्षा 7 की उर्दू पुस्तक में 121, कक्षा 8 की संस्कृत में 114, कक्षा 6 की सोशल साइंस में 98 और कक्षा 7 की संस्कृत पुस्तक में 92 त्रुटियां सामने आईं.

बच्चों को किताबें मिलने के बाद सामने आईं खामियां

मंत्री के मुताबिक, कई गलतियों का पता किताबों के प्रिंट होने और विद्यार्थियों के बीच वितरित किए जाने के बाद चला. इसके बाद शिक्षकों को करिजेंडा और सप्लीमेंट्री मटीरियल उपलब्ध कराया गया. साथ ही संशोधित पाठ्यपुस्तकों की छपाई और वितरण का काम शुरू किया गया. यह मामला इसलिए भी अहम है क्योंकि पहले सामने आए आंकड़ों में गलतियों की संख्या कम बताई गई थी. SCERT की शुरुआती जानकारी में 1,678 त्रुटियों का उल्लेख था. प्रशासनिक जांच के बाद यह संख्या 1,731 हुई और संशोधित संस्करण तैयार करते समय विस्तृत जांच में आंकड़ा बढ़कर 1,741 तक पहुंच गया.

जांच में सामने आई टेक्स्टबुक तैयार करने की प्रक्रिया की कमियां

जांच रिपोर्ट में किताब तैयार करने की प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए गए. रिपोर्ट के अनुसार, कुछ रिसोर्स पर्सन को लेखक, रिव्यूअर, प्रूफरीडर और अंतिम विषय विशेषज्ञ जैसी एक-दूसरे से जुड़ी जिम्मेदारियां दी गई थीं. इससे स्वतंत्र समीक्षा प्रभावित होने की बात सामने आई. इसके अलावा अंतिम पांडुलिपि की समीक्षा के लिए विषय विशेषज्ञों को बेहद कम समय मिलने और प्रिंटर प्रूफ तथा अंतिम प्रकाशित प्रति के बीच पर्याप्त पेज-दर-पेज जांच नहीं होने की ओर भी ध्यान दिलाया गया. रिपोर्ट में फील्ड टेस्टिंग की कमी का भी उल्लेख किया गया.

अधिकारियों पर हुई कार्रवाई

गलतियां सामने आने के बाद सरकार ने संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई की. तत्कालीन निदेशक और तीन सहायक निदेशकों को निलंबित किया गया, जबकि छह अन्य सहायक निदेशकों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की गई. आगे की पाठ्यपुस्तकों में ऐसी गलतियां दोबारा न हों, इसके लिए सरकार ने सब्जेक्ट एक्सपर्ट से फैक्ट-चेकिंग और भाषा विशेषज्ञों से भाषाई जांच कराने जैसे अतिरिक्त उपाय शुरू किए हैं.

इतिहास और भूगोल से जुड़े तथ्य भी गलत

मामला केवल वर्तनी या टाइपिंग तक सीमित नहीं रहा. कुछ किताबों में ओडिशा विधानसभा की तस्वीर, नियमगिरी पहाड़ियों की स्थिति और कोणार्क सूर्य मंदिर की पहचान से जुड़े तथ्यात्मक अंतर भी पाए गए. इनकी सही जानकारी शिक्षकों और विद्यार्थियों तक करिजेंडा के माध्यम से पहुंचाई गई है.