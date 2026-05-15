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School Shooting: स्कूल में खूनी हमला, 14 वर्षीय छात्र ने ली 9 लोगों की जान, देशभर में दहशत का माहौल

School Shooting: तुर्की के कहरामनमारस में हुई स्कूल गोलीबारी ने देश को झकझोर दिया. नौ लोगों की मौत और कई घायल होने के बाद स्कूल सुरक्षा और युवाओं के मानसिक स्वास्थ्य पर चिंता बढ़ गई.

By: Munna Verma | Published: May 15, 2026 3:37:54 PM IST

School Shooting: स्कूल में 14वर्षीय लड़के ने गोलीबारी की.
School Shooting: स्कूल में 14वर्षीय लड़के ने गोलीबारी की.


School Shooting: तुर्की के दक्षिणी शहर कहरामनमारस में बुधवार को हुई भयावह स्कूल गोलीबारी ने पूरे देश को सदमे में डाल दिया. इस दर्दनाक घटना में नौ लोगों की मौत हो गई, जबकि 13 अन्य घायल हुए हैं. हाल के वर्षों में यह तुर्की की सबसे घातक स्कूल शूटिंग घटनाओं में से एक मानी जा रही है. खास बात यह है कि यह हमला देश में सिर्फ दो दिनों के भीतर हुई दूसरी स्कूल गोलीबारी है, जिससे सुरक्षा व्यवस्था और युवाओं के मानसिक स्वास्थ्य को लेकर गंभीर सवाल उठने लगे हैं.

तुर्की के गृह मंत्री मुस्तफा सिफ्टसी के अनुसार, हमला करने वाला छात्र महज 14 वर्ष का था. उसने स्कूल परिसर के अंदर अपने साथियों और एक शिक्षक पर अंधाधुंध गोलियां चला दीं. शुरुआती जानकारी के मुताबिक, हमलावर ने आठ छात्रों और एक शिक्षक की हत्या करने के बाद खुद की भी जान गंवा दी. AFP की रिपोर्ट में हमलावर की उम्र 13 वर्ष बताई गई है. हालांकि, अधिकारियों ने मृतकों और घायलों की संख्या की पुष्टि कर दी है. घायलों में छह लोगों की हालत बेहद गंभीर बनी हुई है और उन्हें ICU में भर्ती कराया गया है.

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पिता के हथियारों का इस्तेमाल करने की आशंका

कहरामनमारस के गवर्नर मुकर्रेम उनलुअर ने बताया कि आरोपी छात्र कई हथियार लेकर स्कूल पहुंचा था. माना जा रहा है कि ये हथियार उसके पिता के थे, जो पहले पुलिस विभाग में कार्यरत रह चुके हैं. रिपोर्ट्स के अनुसार, छात्र अपने बैग में पांच बंदूकें और सात मैगज़ीन लेकर आया था. उसने स्कूल की दो कक्षाओं में घुसकर फायरिंग शुरू कर दी, जिससे वहां अफरा-तफरी और चीख-पुकार मच गई. घटना के बाद स्कूल परिसर को तुरंत खाली कराया गया और सुरक्षा एजेंसियों ने पूरे इलाके को घेर लिया.

आतंकवाद से नहीं जुड़ा मामला

गृह मंत्री सिफ्टसी ने साफ किया कि इस हमले का आतंकवाद से कोई संबंध नहीं है. उन्होंने इसे “एक छात्र द्वारा किया गया व्यक्तिगत हमला” बताया. हालांकि, इस घटना ने यह बहस तेज कर दी है कि आखिर कम उम्र के बच्चों तक हथियार कैसे पहुंच रहे हैं और स्कूलों में सुरक्षा व्यवस्था कितनी मजबूत है. हमलावर की मौत कैसे हुई, इस बारे में अभी तक स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई है. वहीं, तुर्की के NTV ब्रॉडकास्टर के मुताबिक, पुलिस ने आरोपी के पिता को हिरासत में ले लिया है और मामले की जांच जारी है.

सरकार ने दिए सख्त कार्रवाई के संकेत

घटना के बाद तुर्की के न्याय मंत्री अकिन गुरलेक ने तत्काल जांच के आदेश दिए. गृह और शिक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया. राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन ने कहा कि मामले में यदि किसी की लापरवाही सामने आती है तो उसे बख्शा नहीं जाएगा. साथ ही स्कूल और आसपास के इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है. यह दर्दनाक घटना न केवल तुर्की बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक चेतावनी है कि स्कूलों में सुरक्षा और मानसिक स्वास्थ्य दोनों पर गंभीरता से ध्यान देने की आवश्यकता है.

Tags: AtmosphereSchool Shooting
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