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School Reopen: कब खुलेंगे यहां स्कूल, शिक्षा विभाग ने इसको लेकर दिया अपडेट

School Reopen: मध्य प्रदेश में भीषण गर्मी और लू के कारण स्कूल 16 जून 2026 से खुलेंगे. शिक्षकों की गर्मियों की छुट्टियां 7 जून तक बढ़ाई गई हैं.

By: Munna Verma | Published: May 31, 2026 11:05:33 PM IST

School Reopen: इस राज्य में कब खुलेंगे स्कूल?
School Reopen: इस राज्य में कब खुलेंगे स्कूल?


School Reopen: मध्य प्रदेश में पड़ रही भीषण गर्मी और लगातार बढ़ते तापमान को देखते हुए राज्य सरकार ने स्कूलों और शिक्षकों से जुड़ा महत्वपूर्ण निर्णय लिया है. स्कूल शिक्षा विभाग ने घोषणा की है कि राज्य के सभी सरकारी और निजी स्कूल अब 16 जून 2026 से दोबारा खुलेंगे. इसके साथ ही शिक्षकों की गर्मियों की छुट्टियों को भी सात दिनों के लिए बढ़ा दिया गया है.

पहले शिक्षकों को 1 जून से स्कूलों में उपस्थित होना था, लेकिन राज्य के कई जिलों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंचने के कारण सरकार ने उनके स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए अवकाश अवधि बढ़ाने का निर्णय लिया है. अब शिक्षक 7 जून 2026 से अपने-अपने विद्यालयों में कार्यभार संभालेंगे. स्कूल शिक्षा विभाग ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जारी सर्कुलर में बताया कि प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में लू और अत्यधिक गर्मी का प्रभाव बना हुआ है. ऐसी परिस्थितियों में शिक्षकों को राहत प्रदान करना आवश्यक माना गया.

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शिक्षकों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर लिया गया निर्णय

विभाग के अनुसार, कई शिक्षक गर्मियों की छुट्टियों के दौरान भी जनगणना, बोर्ड परीक्षाओं और अन्य प्रशासनिक कार्यों में व्यस्त रहते हैं. इसी वजह से उनकी कार्य परिस्थितियों और मौजूदा मौसम को ध्यान में रखते हुए छुट्टियों का विस्तार किया गया है. नई अधिसूचना के अनुसार, शिक्षकों की ग्रीष्मकालीन छुट्टियां अब 1 मई से 7 जून 2026 तक प्रभावी रहेंगी. हालांकि दशहरा, दीपावली और शीतकालीन अवकाश के कार्यक्रम में किसी प्रकार का बदलाव नहीं किया गया है.

16 जून से शुरू होगा ‘स्कूल चलें हम’ अभियान का दूसरा चरण

स्कूल खुलने के साथ ही राज्य सरकार का महत्वाकांक्षी ‘स्कूल चलें हम’ अभियान भी 16 जून से शुरू होगा, जो 30 जून तक चलेगा. इस अभियान का उद्देश्य प्रदेश के सभी योग्य बच्चों का स्कूलों में नामांकन सुनिश्चित करना और पढ़ाई छोड़ चुके विद्यार्थियों को दोबारा शिक्षा से जोड़ना है. सरकार का मानना है कि यह अभियान शिक्षा के स्तर को मजबूत करने और ड्रॉपआउट दर को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा.

पाठ्यपुस्तकों के समय पर वितरण के निर्देश

स्कूल शिक्षा विभाग ने अधिकारियों को नए शैक्षणिक सत्र से पहले सभी छात्रों तक पाठ्यपुस्तकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं. साथ ही ऑनलाइन डेटा एंट्री, पुस्तकों की गुणवत्ता पर फीडबैक संग्रह और आंगनवाड़ी केंद्रों के साथ प्राथमिक विद्यालयों के सह-स्थान से जुड़े लंबित कार्यों को भी जल्द पूरा करने के लिए कहा गया है. राज्य सरकार का यह कदम विद्यार्थियों और शिक्षकों दोनों के हितों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है, जिससे नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत बेहतर और सुरक्षित माहौल में हो सके.

Tags: school reopen
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