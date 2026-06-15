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School Holiday 2026: छात्रों के लिए खुशखबरी, स्कूलों में 3 दिन का लंबा वीकेंड, ट्रिप का बना सकते हैं प्लान

Muharram 26 जून को शुक्रवार होने से स्कूल, कॉलेज और ऑफिस में लगातार 3 दिन का लंबा वीकेंड मिल सकता है, जो छात्रों और कर्मचारियों के लिए राहत और आराम का मौका है.

By: Munna Verma | Published: June 15, 2026 2:38:24 PM IST

School Muharram Holiday 2026: छात्रों के लिए 3 दिन का मजेदार वीकेंड
School Muharram Holiday 2026: छात्रों के लिए 3 दिन का मजेदार वीकेंड


School Holiday 2026: तमिलनाडु समेत देश के कई हिस्सों में गर्मी की छुट्टियों के बाद नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत हो चुकी है. स्कूल 4 जून से दोबारा खुल चुके हैं, जबकि कॉलेज आमतौर पर जून के अंत या जुलाई की शुरुआत में नया सत्र शुरू करते हैं. ऐसे में लगातार पढ़ाई और काम के बीच जून महीने में एक छोटी लेकिन राहत भरी छुट्टी लोगों को मिल सकती है.

इस साल मुहर्रम की सरकारी छुट्टी 26 जून (शुक्रवार) को पड़ रही है। इसके बाद शनिवार और रविवार का साप्ताहिक अवकाश होने से छात्रों, अभिभावकों और कर्मचारियों को लगातार तीन दिन का लंबा वीकेंड मिल सकता है. इस तरह शुक्रवार से शुरू होकर रविवार तक का यह ब्रेक लोगों के लिए एक छोटा लेकिन सुकून भरा मौका बन सकता है.

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किसे मिलेगा इस छुट्टी का फायदा?

इस लंबे वीकेंड का फायदा स्कूल और कॉलेज के छात्रों के साथ-साथ सरकारी और निजी कर्मचारियों को भी मिलने की संभावना है. बैंकिंग सेक्टर और सरकारी दफ्तरों में भी इस दौरान छुट्टी रह सकती है. हालांकि, यह ध्यान रखना जरूरी है कि छुट्टियों का अंतिम शेड्यूल राज्य सरकारों और संस्थानों के नियमों पर निर्भर करता है, इसलिए हर जगह स्थिति एक जैसी नहीं होगी.

चौथा शनिवार होने से बढ़ सकती है छुट्टी

इस बार शनिवार महीने का चौथा शनिवार भी पड़ रहा है, जिस कारण कई सरकारी बैंक और ऑफिस बंद रह सकते हैं. ऐसे में कुछ क्षेत्रों में यह लंबा वीकेंड तीन दिन से बढ़कर और भी लंबा हो सकता है. स्कूल और कॉलेज अपने अकादमिक कैलेंडर के अनुसार अलग-अलग छुट्टियों की घोषणा कर सकते हैं. कुछ संस्थान शनिवार को भी बंद रह सकते हैं, जबकि कुछ जगह सामान्य कक्षाएं जारी रह सकती हैं.

छात्रों और परिवारों के लिए राहत भरा समय

गर्मी की छुट्टियों के बाद पढ़ाई की नई शुरुआत के बीच यह लंबा वीकेंड छात्रों और अभिभावकों के लिए राहत लेकर आएगा. यह समय परिवार के साथ बिताने, छोटी यात्राएं करने या धार्मिक गतिविधियों में शामिल होने के लिए उपयोगी हो सकता है. नए शैक्षणिक सत्र के शुरुआती दबाव के बीच यह ब्रेक मानसिक रूप से तरोताजा होने का मौका देगा.

छात्रों और कर्मचारियों को सलाह दी जाती है कि वे अपने स्कूल, कॉलेज, बैंक या ऑफिस की आधिकारिक छुट्टी सूची जरूर जांच लें. अलग-अलग राज्यों और संस्थानों में छुट्टियों की स्थिति अलग हो सकती है, इसलिए अंतिम पुष्टि जरूरी है. मुहर्रम 2026 का यह लंबा वीकेंड न सिर्फ आराम का मौका है, बल्कि नई ऊर्जा के साथ काम और पढ़ाई शुरू करने का भी अवसर है.

Tags: Muharram 2026school holiday
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