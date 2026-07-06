School Holiday July 2026: दिल्ली से लेकर केरल तक, जुलाई में कब-कब बंद रहेंगे स्कूल-कहां बदला टाइमिंग; देखें लिस्ट

School Holiday July 2026: दक्षिण पश्चिम मॉनसून 2026 (Southwest Monsoon 2026) के सक्रिय होने से दिल्ली-एनसीआर समेत देशभर में मौसम का मिजाज बदल गया है. कहीं पर धीमी बारिश हो रही है तो कुछ राज्यों में भारी बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं. यही वजह है कि कई राज्यों में सरकारों ने मौसम के खतरनाक मिजाज को देखते हुए और सार्वजनिक अवकाश को देखते हुए स्कूलों की छुट्टियों और टाइमिंग दोनों में बदलाव किया गया है. इसके अलावा, हरेला, गुरु पूर्णिमा रथ यात्रा, और शहीद उधम सिंह शहादत दिवस जैसे अवसरों पर कई राज्यों में स्कूलों में पूर्व घोषित अवकाश रहेगा.

उत्तर प्रदेश के नोएडा में बदला टाइमिंग

उत्तर प्रदेश में गर्मियों के मद्देनजर सरकार ने स्कूलों की टाइमिंग में बदलाव किया था. दिल्ली से सटे नोएडा और ग्रेटर नोएडा में स्थानीय प्रशासन ने फिलहाल कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के स्कूलों में पढ़ाई का समय सुबह 7 बजे से 12 बजे तक निर्धारित किया है. यह टाइमिंग अगले आदेश तक प्रभावी रहेगा. पिछले दिनों ही जिला प्रशासन ने आदेश जारी करके बताया था कि गौतमबुद्धनगर में बढ़ती गर्मी को देखते हुए कक्षा 1 से 8 तक के स्कूलों को अगले आदेश तक केवल सुबह की पाली में संचालित होंगे. इसका मकसद छात्र-छात्राओं को दोपहर के दौरान तेज गर्मी से बचाना है, जिससे वो बीमार ना हो जाएं.

जम्मू-कश्मीर में 19 जुलाई तक छुट्टियां

जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने कश्मीर घाटी के उच्च माध्यमिक स्तर तक के सभी सरकारी और मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों में भीषण गर्मी को देखते हुए 6 जुलाई से 19 जुलाई 2026 तक गर्मी की छुट्टियां घोषित की हैं. यह निर्णय लगातार बढ़ते तापमान को देखते हुए लिया गया है, हालांकि, मॉनसून एक्टिव है, लेकिन पर्याप्त बारिश नहीं होने के चलते उमस और गर्मी से लोगों का बुरा हाल है.

महाराष्ट्र में भी अवकाश

भारी बारिश के कारण महाराष्ट्र के पालघर और रायगढ़ जिलों में पिछले दिनों प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अवकाश घोषित किया गया। शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों को आवश्यक प्रशासनिक कार्यों के लिए उपलब्ध रहने के निर्देश दिए गए है. साथ ही मौसम और बाढ़ जैसी स्थिति पैदा होने पर स्कूलों में छुट्टी बढ़ाई जा सकती हैं या फिर अवकाश का एलान किया जा सकता है.

पश्चिम बंगाल में छुट्टी घोषित

श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती के अवसर पर 6 जुलाई को पश्चिम बंगाल सरकार ने सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है. ऐसे में सोमवार (06 जुलाई, 2026) को राज्य के स्कूल, कॉलेज और सरकारी कार्यालय बंद हैं.

ओडिशा में अवकाश घोषित!

भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के मद्देनजर ओडिशा में स्थानीय प्रशासन की अधिसूचना के अनुसार शैक्षणिक संस्थान बंद रह सकते हैं. कई रास्तों पर प्रतिबंध लगने और भारी भीड़ की वजह से अवकाश घोषित किया जा सकता है.