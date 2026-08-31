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School Holidays: सितंबर 2026 में स्कूल जाने की टेंशन खत्म! जन्माष्टमी और गणेश चतुर्थी समेत जानें कब-कब रहेगा छुट्टी

September School Holidays: सितंबर 2026 में जन्माष्टमी, गणेश चतुर्थी और अनंत चतुर्दशी जैसे त्योहारों के कारण स्कूलों में छुट्टियां रहेंगी. राज्य, बोर्ड और संस्थान के अनुसार तारीखों में बदलाव संभव है, इसलिए आधिकारिक कैलेंडर जरूर देखें.

By: Munna Verma | Published: August 31, 2026 12:07:31 PM IST

School Holidays in September 2026: 2026 की छुट्टियों में जन्माष्टमी और गणेश चतुर्थी समेत कई अवकाश
School Holidays in September 2026: 2026 की छुट्टियों में जन्माष्टमी और गणेश चतुर्थी समेत कई अवकाश


September School Holidays: सितंबर 2026 छात्रों और अभिभावकों के लिए छुट्टियों के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण महीना रहने वाला है. इस महीने जन्माष्टमी, गणेश चतुर्थी और अनंत चतुर्दशी जैसे प्रमुख त्योहार पड़ेंगे. इसके अलावा अलग-अलग राज्यों में स्थानीय धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक अवसरों पर स्कूलों में छुट्टियां हो सकती हैं.

हालांकि, सभी स्कूलों के लिए छुट्टियों की सूची एक जैसी नहीं होगी. CBSE, ICSE और राज्य बोर्ड से जुड़े स्कूलों के अलावा निजी संस्थान भी अपने स्तर पर अकादमिक कैलेंडर तैयार कर सकते हैं. इसलिए किसी तारीख को अंतिम छुट्टी मानने से पहले स्कूल की आधिकारिक सूचना जरूर जांचें.

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सितंबर 2026 की प्रमुख स्कूल छुट्टियां

सितंबर में कुछ छुट्टियां त्योहारों और नियमित साप्ताहिक अवकाश से जुड़ी हैं. प्रमुख तारीखें इस प्रकार हैं:

तारीख दिन अवसर
4 सितंबर शुक्रवार जन्माष्टमी
6 सितंबर रविवार साप्ताहिक अवकाश
12 सितंबर शनिवार दूसरा शनिवार
13 सितंबर  रविवार साप्ताहिक अवकाश
14 सितंबर सोमवार गणेश चतुर्थी
20 सितंबर  रविवार साप्ताहिक अवकाश
26 सितंबर शनिवार चौथा शनिवार
27 सितंबर रविवार साप्ताहिक अवकाश

जन्माष्टमी भगवान श्रीकृष्ण के जन्मोत्सव के रूप में मनाई जाती है और कई राज्यों में इस अवसर पर स्कूल बंद रहते हैं. वहीं, गणेश चतुर्थी विशेष रूप से महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में बड़े उत्साह के साथ मनाई जाती है.

राज्य के हिसाब से बदल सकती है छुट्टी

सितंबर में कई क्षेत्रीय अवसर भी हैं, जिनकी वजह से कुछ राज्यों में अतिरिक्त अवकाश मिल सकता है. उदाहरण के तौर पर पंजाब में बाबा जीवन सिंह जी का जन्मदिन, सारागढ़ी दिवस और भगत सिंह जयंती जैसे अवसर महत्वपूर्ण हैं. महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु समेत कई क्षेत्रों में गणेश चतुर्थी के कारण अवकाश हो सकता है. वहीं बिहार, असम और गुजरात के कुछ हिस्सों में विश्वकर्मा पूजा के अवसर पर स्कूल बंद रह सकते हैं. गुजरात में संवत्सरी, केरल में श्री नारायण गुरु समाधि दिवस, राजस्थान में रामदेव जयंती/तेजा दशमी और हरियाणा में शहीदी दिवस जैसी क्षेत्रीय छुट्टियां भी स्कूल कैलेंडर को प्रभावित कर सकती हैं.

गणेश उत्सव के दौरान महाराष्ट्र में अतिरिक्त छुट्टियां संभव

महाराष्ट्र के कई स्कूलों में गणेश चतुर्थी के साथ-साथ गणेश विसर्जन यानी अनंत चतुर्दशी के आसपास भी अवकाश दिया जा सकता है. कुछ संस्थान गणपति उत्सव के दौरान एक दिन की बजाय लंबा ब्रेक भी रखते हैं. इसी तरह दूसरे राज्यों में स्थानीय परंपराओं के अनुसार छुट्टियों की संख्या अलग हो सकती है.

छुट्टी पक्की मानने से पहले स्कूल कैलेंडर जरूर देखें

सितंबर 2026 की यह सूची छात्रों और अभिभावकों को संभावित छुट्टियों की योजना बनाने में मदद कर सकती है, लेकिन इसे हर स्कूल पर लागू होने वाला अंतिम कैलेंडर नहीं माना जाना चाहिए. यात्रा, पारिवारिक कार्यक्रम या अन्य योजनाएं बनाने से पहले अपने स्कूल की वेबसाइट, नोटिस, आधिकारिक एकेडमिक कैलेंडर या संबंधित शिक्षा विभाग का नवीनतम सर्कुलर जरूर देखें. इससे छुट्टी की तारीख को लेकर किसी तरह की परेशानी से बचा जा सकता है.

Tags: school holidays
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