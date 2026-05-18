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School Holiday: तेज गर्मी के चलते बढ़ी स्कूलों की छुट्टियां, जानें आपके राज्य में कब खुलेंगे स्कूल

School Holiday: भीषण गर्मी और लू के बढ़ते खतरे को देखते हुए कई राज्यों ने स्कूलों की छुट्टियां बढ़ा दी हैं. बच्चों की सुरक्षा के लिए स्कूल टाइमिंग में भी बदलाव किए गए हैं.

By: Munna Verma | Published: May 18, 2026 9:08:33 AM IST

School Holiday: दिल्ली, राजस्थान, यूपी समेत कई राज्यों में बढ़ी स्कूल छुट्टियां
School Holiday: दिल्ली, राजस्थान, यूपी समेत कई राज्यों में बढ़ी स्कूल छुट्टियां


School Holiday: देशभर में लगातार बढ़ती गर्मी और लू के खतरे को देखते हुए कई राज्यों ने स्कूलों की गर्मियों की छुट्टियों को बढ़ाने का फैसला किया है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) की चेतावनी के अनुसार मई के मध्य से जून तक तापमान और अधिक खतरनाक स्तर तक पहुंच सकता है. दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और तेलंगाना जैसे राज्यों में तापमान पहले ही 45 डिग्री सेल्सियस के पार जा चुका है. ऐसे में बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने स्कूलों के समय में बदलाव और समय से पहले छुट्टियां घोषित करने जैसे कदम उठाए हैं.

गर्मी की तीव्रता को देखते हुए कई राज्यों में स्कूलों की कक्षाएं सुबह के समय संचालित की जा रही हैं. इसका उद्देश्य छात्रों को दोपहर की तेज धूप और लू से बचाना है. यह नियम सरकारी, निजी, CBSE और ICSE सभी प्रकार के स्कूलों पर लागू किया गया है. विशेषज्ञों ने बच्चों और बुजुर्गों को सलाह दी है कि वे दिन के सबसे गर्म समय में घर के अंदर ही रहें और पर्याप्त मात्रा में पानी पीते रहें.

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दिल्ली

दिल्ली में स्कूलों की गर्मियों की छुट्टियां 11 मई से 1 जुलाई 2026 तक रहेंगी. कुल मिलाकर छात्रों को लगभग 51 दिनों का अवकाश मिलेगा.

उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश में 20 मई से 15 जून 2026 तक स्कूल बंद रहेंगे. यहां छुट्टियों की अवधि लगभग 27 दिन तय की गई है.

राजस्थान

राजस्थान में भीषण गर्मी को देखते हुए 17 मई से 20 जून 2026 तक छुट्टियां घोषित की गई हैं. यहां छात्रों को करीब 35 दिन का अवकाश मिलेगा.

बिहार और हरियाणा

बिहार में 1 जून से 20 जून तक स्कूल बंद रहेंगे, जबकि हरियाणा में 1 जून से 30 जून 2026 तक गर्मियों की छुट्टियां रहेंगी.

तेलंगाना और आंध्र प्रदेश

तेलंगाना में 24 अप्रैल से 11 जून तक लंबी छुट्टियां लागू हैं. वहीं आंध्र प्रदेश सरकार ने निजी स्कूलों को छुट्टियों के दौरान कक्षाएं न चलाने की सख्त चेतावनी दी है.

कई राज्यों में पहले ही बंद हुए स्कूल

पश्चिम बंगाल के कई जिलों में स्कूल पहले ही बंद किए जा चुके हैं, हालांकि दार्जिलिंग और कलिम्पोंग को इससे अलग रखा गया है. ओडिशा में मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी की मंजूरी के बाद 27 अप्रैल से ही छुट्टियां शुरू कर दी गई थीं. छत्तीसगढ़ में 20 अप्रैल से 15 जून तक स्कूल बंद रहे.

इसके अलावा महाराष्ट्र, झारखंड, नोएडा और गाजियाबाद में मॉर्निंग शिफ्ट क्लासेस शुरू की गई हैं, ताकि बच्चे तेज गर्मी से बच सकें.

छुट्टियों के बाद बच्चों को क्यों होती है परेशानी?

लंबी गर्मी की छुट्टियों के बाद बच्चों के लिए दोबारा स्कूल की दिनचर्या में लौटना आसान नहीं होता. छुट्टियों के दौरान बच्चे देर रात तक जागते हैं, सुबह देर से उठते हैं और खेलने-कूदने में ज्यादा समय बिताते हैं.

जब स्कूल दोबारा शुरू होते हैं तो होमवर्क, टेस्ट, अनुशासन और तय समय-सारिणी के कारण कई बच्चों को तनाव महसूस होने लगता है. खासतौर पर शुरुआती दिनों में सुबह जल्दी उठना और पढ़ाई पर दोबारा ध्यान लगाना मुश्किल हो सकता है.

अभिभावकों के लिए जरूरी सलाह

विशेषज्ञों का मानना है कि स्कूल खुलने से कुछ दिन पहले बच्चों की दिनचर्या धीरे-धीरे सामान्य करनी चाहिए. समय पर सोना, सुबह जल्दी उठना और पढ़ाई की हल्की तैयारी शुरू करने से बच्चों को स्कूल वापसी में आसानी होती है.

गर्मी के इस मौसम में बच्चों की सेहत का ध्यान रखना सबसे जरूरी है, इसलिए अभिभावकों को उन्हें हाइड्रेटेड रखने और धूप से बचाने पर विशेष ध्यान देना चाहिए.

Tags: home-hero-pos-3school holidays
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