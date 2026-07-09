School Holiday Today: भारी बारिश के कारण कई राज्यों में स्कूल बंद, जानें किन जिलों में छुट्टी घोषित

School Holiday Today: देश के कई हिस्सों में लगातार हो रही बारिश और भारतीय मौसम विभाग (IMD) की चेतावनी के चलते कई राज्यों में आज स्कूलों को बंद रखने का फैसला लिया गया है. प्रशासन ने छात्रों और शिक्षकों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए यह एहतियाती कदम उठाया है. उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, केरल और कर्नाटक के कई जिलों में सरकारी और निजी शिक्षण संस्थानों के साथ कुछ स्थानों पर आंगनवाड़ी केंद्र भी बंद रहेंगे. आइए जानते हैं किन राज्यों और जिलों में आज स्कूलों की छुट्टी घोषित की गई है.

लगातार हो रही बारिश और IMD के ऑरेंज अलर्ट को देखते हुए देहरादून जिला प्रशासन ने कक्षा 1 से 12वीं तक के सभी सरकारी, सहायता प्राप्त और निजी स्कूलों को आज बंद रखने का आदेश जारी किया है. इसके साथ ही जिले के सभी आंगनवाड़ी केंद्रों में भी अवकाश घोषित किया गया है. जिला मजिस्ट्रेट और जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने यह निर्णय भारी से बहुत भारी बारिश की आशंका को देखते हुए लिया है, ताकि किसी भी संभावित दुर्घटना से बचा जा सके. प्रशासन ने मुख्य शिक्षा अधिकारी और जिला कार्यक्रम अधिकारी को आदेश का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए हैं.

उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भी छुट्टी

उत्तर प्रदेश में भी लगातार बारिश के कारण कई जिलों में स्कूल बंद रखने का फैसला लिया गया है. गाजियाबाद में कक्षा 12 तक के सभी स्कूलों में आज अवकाश रहेगा. यह निर्णय जिला प्रशासन ने IMD द्वारा राज्य के सभी 75 जिलों के लिए भारी बारिश की चेतावनी जारी करने के बाद लिया है. इसके अलावा हाथरस और मथुरा में कक्षा 8 तक के स्कूलों को भी एहतियात के तौर पर बंद रखा गया है. स्थानीय प्रशासन मौसम की स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है.

केरल में स्कूलों और कॉलेजों की छुट्टी

लगातार बारिश के कारण केरल के कई जिलों में बाढ़ और भूस्खलन का खतरा बढ़ गया है. इसे देखते हुए वायनाड, कोझिकोड और मलप्पुरम जिलों में स्कूलों के साथ-साथ कॉलेजों में भी छुट्टी घोषित की गई है. संवेदनशील इलाकों में प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने और अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी है.

कर्नाटक के कुछ क्षेत्रों में शिक्षण संस्थान बंद

पड़ोसी राज्य कर्नाटक में भी बारिश का असर देखने को मिल रहा है. शिवमोग्गा जिले के होसनगर और सागर तालुकों में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण स्कूलों और अन्य शिक्षण संस्थानों को बंद रखने का फैसला बढ़ा दिया गया है. प्रशासन हालात पर लगातार नजर रखे हुए है और आवश्यकता पड़ने पर आगे भी निर्णय लिया जा सकता है.

छात्रों और अभिभावकों के लिए जरूरी सलाह

बारिश और खराब मौसम के दौरान छात्रों एवं अभिभावकों को जिला प्रशासन और स्कूलों द्वारा जारी आधिकारिक निर्देशों का पालन करना चाहिए. यदि किसी जिले में छुट्टी घोषित की गई है, तो अनावश्यक रूप से घर से बाहर निकलने से बचें और मौसम से जुड़े ताजा अपडेट पर नजर रखें.

देश के कई राज्यों में लगातार बारिश और IMD की चेतावनी को देखते हुए प्रशासन ने एहतियात के तौर पर स्कूलों को बंद रखने का फैसला लिया है. यह कदम छात्रों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है. मौसम सामान्य होने तक अभिभावकों को स्थानीय प्रशासन और शिक्षा विभाग की आधिकारिक घोषणाओं पर भरोसा करते हुए नवीनतम अपडेट की जानकारी लेते रहना चाहिए.

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