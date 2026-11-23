Guru Nanak Jayanti 2026: नवंबर में त्योहारों के कारण स्कूली छात्रों को कई छुट्टियां मिली हैं. अब कल यानी मंगलवार 24 नवंबर 2026 को गुरु नानक जयंती और कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर कई राज्यों में स्कूल बंद रहेंगे. दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और पंजाब समेत कई राज्यों के छात्रों को एक बार फिर छुट्टी मिलने वाली है. हालांकि, निजी स्कूलों में अवकाश का फैसला उनके अपने शैक्षणिक कैलेंडर के मुताबिक हो सकता है.

24 नवंबर को कहां-कहां स्कूल बंद रहेंगे?

राज्यों के हॉलिडे कैलेंडर और छुट्टियों की जानकारी के मुताबिक, 24 नवंबर को कई जगहों पर स्कूल बंद रहेंगे. राज्य के हिसाब से स्थिति इस तरह है:

दिल्ली: 24 नवंबर को गुरु तेग बहादुर जी के शहीदी दिवस पर पब्लिक हॉलिडे है.

उत्तर प्रदेश: गुरु नानक जयंती और कार्तिक पूर्णिमा की वजह से स्कूल बंद रहेंगे.

बिहार: राज्य के हॉलिडे कैलेंडर में गुरु नानक जयंती और कार्तिक पूर्णिमा की छुट्टियां हैं.

राजस्थान: गुरु नानक जयंती के मौके पर पब्लिक हॉलिडे रहेगा.

उत्तराखंड: राज्य के हॉलिडे कैलेंडर के हिसाब से 24 नवंबर को छुट्टी है.

मध्य प्रदेश: गुरु नानक जयंती पर स्कूल बंद रहेंगे.

पंजाब और हरियाणा: प्रकाश पर्व के मौके पर सरकारी स्कूल बंद रहेंगे.

पश्चिम बंगाल: सरकारी और सरकारी मदद पाने वाले स्कूल बंद रहेंगे.

प्राइवेट स्कूल के स्टूडेंट्स क्या करें?

सरकारी स्कूलों में छुट्टियां राज्य सरकार के कैलेंडर से तय होती हैं, लेकिन प्राइवेट स्कूलों का शेड्यूल अलग हो सकता है. इसलिए, स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को स्कूल जाने से पहले ऑफिशियल वेबसाइट, स्कूल नोटिस या क्लास के WhatsApp ग्रुप चेक कर लेने चाहिए. इससे छुट्टी को लेकर कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा.