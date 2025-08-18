School Holidays 2025: छुट्टियों की बहार! जानें कितने दिन बंद रहेंगे स्कूल-कॉलेज, यहां देखें डिटेल्स

August School Holidays: कई राज्यों में 18 अगस्त, सोमवार को स्कूल बंद रहेंगे। कई राज्यों की सरकारों द्वारा यह अधिसूचना जारी कर दी गई है। अभी तक, चंडीगढ़, उज्जैन, कर्नाटक और केरल ने स्कूल बंद करने की अधिसूचना जारी की है। अभिभावक और छात्र पूरी जानकारी के लिए नीचे दिया गया लेख देख सकते हैं।

जम्मू में सरकारी आदेश से स्कूलों में छुट्टी

जम्मू-कश्मीर में भारी बारिश और उसके बाद आई अचानक बाढ़ के कारण, जम्मू क्षेत्र के सभी सरकारी और निजी स्कूल सोमवार, 18 अगस्त को बंद रहेंगे। केंद्र शासित प्रदेश के शिक्षा विभाग ने रविवार को इस फैसले की घोषणा की। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने 18 और 19 अगस्त को केंद्र शासित प्रदेश में भारी बारिश का अनुमान जताया है। जम्मू के स्कूल शिक्षा निदेशक ने कहा, “खराब मौसम को देखते हुए, यह आदेश दिया जाता है कि जम्मू संभाग के सभी सरकारी और निजी स्कूल कल 18 अगस्त को बंद रहेंगे।”

कर्नाटक में स्कूल की छुट्टियां

भारी बारिश के लिए आईएमडी के रेड अलर्ट के कारण कर्नाटक के कई क्षेत्रों, विशेषकर चिक्कमगलुरु और शिवमोग्गा जिलों में स्कूल बंद रहेंगे।

चिक्कमगलुरु की उपायुक्त मीना नागराज ने सोमवार को आंगनबाड़ियों, प्राथमिक और उच्च विद्यालयों के लिए छुट्टी की घोषणा की। यह बंद कोप्पा, कलासा, मुदिगेरे, श्रृंगेरी और एनआर पुरा तालुकों के साथ-साथ चिक्कमगलुरु तालुक के अवथी, जगारा, वस्त्रे, अल्दुरु और खंड्या होबलिस के स्कूलों को प्रभावित करता है।

केरल में आज स्कूल बंद

लगातार हो रही भारी बारिश के कारण, त्रिशूर के जिला कलेक्टर ने 18 अगस्त को व्यावसायिक कॉलेजों सहित सभी शैक्षणिक संस्थानों में छुट्टी की घोषणा की है। इस एहतियाती कदम में सभी सीबीएसई, आईसीएसई, केंद्रीय विद्यालय, आंगनवाड़ी, मदरसे और ट्यूशन सेंटर शामिल हैं। हालाँकि इस छुट्टी में स्कूल स्तर की परीक्षाएँ शामिल हैं, लेकिन ओणम परीक्षा की नई तारीख, जो पहले कल के लिए निर्धारित थी, बाद में घोषित की जाएगी।

चंडीगढ़ में 18 अगस्त को स्कूल बंद

चंडीगढ़ सरकार से मिली आधिकारिक अधिसूचना के मुताबिक, 18 अगस्त, 2025 (सोमवार) को सभी स्कूल बंद रहेंगे। सभी सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों और निजी संस्थानों के लिए यह स्कूल बंद करने की घोषणा की गई है। स्कूलों को बंद करने का यह फैसला पंजाब के राज्यपाल और केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने शुक्रवार, 15 अगस्त को परेड ग्राउंड में आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह के दरम्यान लिया।

चंडीगढ़ में सोमवार, 18 अगस्त को स्कूल की छुट्टी के कारण सभी शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे। प्रशासन द्वारा घोषित यह बंदी छात्रों और स्कूलों की सुविधा के लिए है, हालाँकि कोई विशेष कारण नहीं बताया गया है। शैक्षणिक और प्रशासनिक गतिविधियाँ दिन भर के लिए स्थगित रहेंगी और मंगलवार, 19 अगस्त को सामान्य रूप से काम शुरू हो जाएगा।

उज्जैन में 18 अगस्त को स्कूल की छुट्टी

उज्जैन प्रशासन ने 18 अगस्त को बाबा महाकाल जी की शाही सवारी के अवसर पर शहर में अवकाश घोषित किया है। इस कारण सभी स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। यह अभिभावकों, छात्रों और शिक्षकों के लिए तीन दिनों का एक लंबा वीकेंड है, जहाँ वे अपनी छुट्टियों की योजना बना सकते हैं या विभिन्न गतिविधियाँ कर सकते हैं।

