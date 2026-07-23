School Holiday: बारिश ने बदला स्कूल का शेड्यूल! कई राज्यों में पढ़ाई पर ब्रेक; बंद रहेंगे शिक्षा संस्थान

School Holiday | Rain Alert: उत्तर भारत में दक्षिण-पश्चिम मॉनसून के तेज़ होने के साथ ही, जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड समेत कई राज्यों ने भारी बारिश की चेतावनी के बीच स्कूलों में रेगुलर क्लास बंद कर दी हैं और शिक्षण संस्थानों के लिए एडवाइज़री जारी की है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) की 22 जुलाई को जारी भविष्यवाणी के अनुसार, 22 जुलाई से 24 जुलाई के बीच जम्मू, कश्मीर, लद्दाख, गिलगित, बाल्टिस्तान और मुज़फ़्फ़राबाद में अच्छी-खासी बारिश होने की संभावना है, जिसके चलते अधिकारियों ने एहतियाती कदम उठाए हैं.

जम्मू कश्मीर में कब तक छुट्टियां?

एहतियाती कदम उठाते हुए, जम्मू-कश्मीर सरकार ने मंगलवार, यानी 21 जुलाई 2026 को इन इलाकों में स्कूल की छुट्टियों को 26 जुलाई तक बढ़ाने का ऐलान किया है. इससे पहले, राज्य में भीषण गर्मी और लू (हीट वेव) के हालात को देखते हुए अधिकारियों ने 6 जुलाई से गर्मी की छुट्टियों की घोषणा की थी और स्कूल 20 जुलाई को फिर से खुलने वाले थे.

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छात्रों की सुरक्षा के लिए उठाया कदम

शिक्षा मंत्री सकीना इट्टू ने अपने X अकाउंट पर इस फैसले की जानकारी दी. अपनी पोस्ट में उन्होंने कहा, “छात्रों, शिक्षकों और उनके परिवारों की सुरक्षा और भलाई को सबसे ज़्यादा प्राथमिकता देते हुए, कश्मीर डिवीज़न और जम्मू डिवीज़न के विंटर ज़ोन (सर्दियों वाले इलाकों) के सभी सरकारी और मान्यता प्राप्त प्राइवेट स्कूलों में गर्मी की छुट्टियों को 26 जुलाई, 2026 तक बढ़ाया जा रहा है.”

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