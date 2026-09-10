Home > दिल्ली > Scholarship: पढ़ाई का खर्च होगा आसान! दिल्ली के इन छात्रों को मिलेगा लाभ, सालाना मिलेंगे इतने पैसे

Scholarship: पढ़ाई का खर्च होगा आसान! दिल्ली के इन छात्रों को मिलेगा लाभ, सालाना मिलेंगे इतने पैसे

Scholarship: आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के होनहार छात्रों के लिए NMMSS 2026 अहम मौका है. दिल्ली में कक्षा 8 के योग्य छात्रों की स्कॉलरशिप परीक्षा 5 दिसंबर 2026 को होगी.

By: Munna Verma | Published: September 10, 2026 11:49:02 AM IST

Scholarship: NMMSS परीक्षा पास कर हर साल पाएं 12,000 की स्कॉलरशिप
Scholarship: NMMSS परीक्षा पास कर हर साल पाएं 12,000 की स्कॉलरशिप


NMMSS 2026: आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के होनहार छात्रों के लिए पढ़ाई जारी रखना आसान बनाने वाली नेशनल मीन्स-कम-मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम (NMMSS) के तहत दिल्ली में वर्ष 2026 की परीक्षा का शेड्यूल जारी कर दिया गया है. दिल्ली शिक्षा निदेशालय (DoE) के अनुसार, कक्षा 8वीं में पढ़ रहे योग्य छात्रों के लिए NMMSS परीक्षा 5 दिसंबर 2026 को आयोजित की जाएगी.

इस परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया 9 सितंबर 2026 से शुरू हो चुकी है और योग्य छात्रों का रजिस्ट्रेशन 5 अक्टूबर 2026 तक स्कूलों के माध्यम से कराया जा सकता है. परीक्षा में चयनित छात्रों को कक्षा 9 से 12 तक पढ़ाई जारी रखने के लिए हर साल 12,000 रुपये यानी 1,000 प्रतिमाह की आर्थिक सहायता मिल सकती है.

You Might Be Interested In

NMMSS 2026 के लिए कौन कर सकता है आवेदन?

NMMSS परीक्षा उन विद्यार्थियों के लिए है जो दिल्ली सरकार (NCT), सरकारी सहायता प्राप्त या स्थानीय निकाय के स्कूल में कक्षा 8 में पढ़ रहे हैं. इसके अलावा उम्मीदवारों को शैक्षणिक प्रदर्शन और पारिवारिक आय से जुड़ी निर्धारित शर्तें भी पूरी करनी होंगी. सामान्य और OBC वर्ग के छात्रों के लिए कक्षा 7वीं में शैक्षणिक सत्र 2025-26 में कम से कम 55 प्रतिशत अंक जरूरी हैं. वहीं SC, ST और PH वर्ग के विद्यार्थियों के लिए न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक निर्धारित हैं.

परिवार की सभी स्रोतों से वार्षिक आय 3.5 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए. आवेदन के दौरान वैध आय प्रमाण पत्र देना होगा, जो SDM या तहसीलदार द्वारा जारी किया गया हो.

NMMSS Scholarship 2026: कितनी मिलेगी राशि?

NMMSS का उद्देश्य आर्थिक कठिनाइयों के कारण पढ़ाई छोड़ने की स्थिति में पहुंचने वाले प्रतिभाशाली छात्रों को आगे बढ़ने का अवसर देना है. योजना के तहत चयनित विद्यार्थियों को 1,000 प्रतिमाह या 12,000 रुपये सालाना छात्रवृत्ति दी जाती है. यह आर्थिक सहायता कक्षा 9 से 12 तक जारी रह सकती है, लेकिन इसके लिए विद्यार्थियों को योजना की निर्धारित शर्तें पूरी करनी होंगी.

NMMSS 2026 Exam Pattern: ऐसे होगी परीक्षा

NMMSS परीक्षा में दो टेस्ट मेंटल एबिलिटी टेस्ट (MAT) और स्कॉलास्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट (SAT) होंगे. दोनों पेपर में 90-90 प्रश्न होंगे और प्रत्येक के लिए 90 अंक निर्धारित हैं. हर पेपर के लिए 90 मिनट का समय मिलेगा. परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी.

पेपर    टेस्ट    प्रश्न    अंक    समय
पेपर I    MAT    90    90    90 मिनट
पेपर II    SAT    90    90    90 मिनट

जनरल और OBC छात्रों को प्रत्येक पेपर में कम से कम 40% अंक, जबकि SC, ST और PH उम्मीदवारों को 32% अंक हासिल करने होंगे.

NMMSS 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे होगा?

इस बार छात्रों को खुद अलग से ऑनलाइन आवेदन नहीं करना है. स्कूल के प्रमुख (HoS) अपनी स्कूल लॉगिन आईडी और पासवर्ड के जरिए DoE की वेबसाइट पर पात्र विद्यार्थियों का रजिस्ट्रेशन करेंगे. स्कूलों को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि आवेदन में दर्ज नाम, जन्म तिथि और पिता का नाम आधार आधारित रिकॉर्ड से मेल खाता हो.

कब जारी होगा NMMSS Admit Card?

दिल्ली शिक्षा निदेशालय की साइंस ब्रांच 25 नवंबर 2026 तक रोल नंबर और परीक्षा केंद्र आवंटित करेगी. इसके बाद स्कूल प्रमुख एडमिट कार्ड डाउनलोड कर छात्रों को उपलब्ध कराएंगे. परीक्षा 5 दिसंबर 2026 को होगी. छात्रों और स्कूलों के लिए जरूरी है कि निर्धारित समय-सीमा के भीतर रजिस्ट्रेशन पूरा करें और आवेदन में शैक्षणिक, आय तथा आधार संबंधी जानकारी को अच्छी तरह जांच लें.

Tags: home-hero-pos-3NMMSSScholarship
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

KBC सेट को लेकर अमिताभ बच्चन ने क्या किया खुलासा?

September 9, 2026

कौन हैं सुरभि वनजारा? जो समय रैना के शो में...

September 9, 2026

बेहद काम के हो सकते हैं iPhone के ये 5...

September 9, 2026

लाडली बेटी दुआ के साथ दीपिका-रणवीर का फैमिली मोमेंट

September 9, 2026

कौन है बिग बॉस 20 की अरिश्फा खान?

September 8, 2026

कौन हैं हरमन बरार? जिनसे परमिश वर्मा का चल रहा...

September 8, 2026
Scholarship: पढ़ाई का खर्च होगा आसान! दिल्ली के इन छात्रों को मिलेगा लाभ, सालाना मिलेंगे इतने पैसे

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Scholarship: पढ़ाई का खर्च होगा आसान! दिल्ली के इन छात्रों को मिलेगा लाभ, सालाना मिलेंगे इतने पैसे
Scholarship: पढ़ाई का खर्च होगा आसान! दिल्ली के इन छात्रों को मिलेगा लाभ, सालाना मिलेंगे इतने पैसे
Scholarship: पढ़ाई का खर्च होगा आसान! दिल्ली के इन छात्रों को मिलेगा लाभ, सालाना मिलेंगे इतने पैसे
Scholarship: पढ़ाई का खर्च होगा आसान! दिल्ली के इन छात्रों को मिलेगा लाभ, सालाना मिलेंगे इतने पैसे