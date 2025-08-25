SBI PO Preliminary Exam Result 2025 जल्द हो सकता है जारी, इन स्टेप्स के जरिए देख सकेंगे अपना रिजेल्ट

SBI PO Prelims Result 2025: भारतीय स्टेट बैंक (SBI) द्वारा प्रोबेशनरी ऑफिसर (PO) प्रारंभिक परीक्षा 2025 के परिणाम जारी किए जाने की उम्मीद है, जिससे देश भर के लाखों उम्मीदवारों में उत्सुकता है। यह परिणाम, जो SBI की प्रतिष्ठित त्रि-स्तरीय भर्ती प्रक्रिया में पहली बाधा है, आने वाले हफ्तों में बैंक की आधिकारिक वेबसाइट sbi.co.in पर प्रकाशित किया जाएगा।

तारीख अभी तय नहीं

हालांकि बैंक ने सटीक तारीख और समय की पुष्टि नहीं की है, लेकिन आधिकारिक भर्ती अधिसूचना के अनुसार, परिणाम अगस्त के अंत और सितंबर 2025 के बीच आने की उम्मीद है। परिणामों के साथ, उम्मीदवारों के स्कोरकार्ड भी जारी किए जाएँगे। आवेदक अपने पंजीकरण या रोल नंबर और जन्मतिथि या पासवर्ड के साथ लॉग इन करके अपनी प्रदर्शन शीट देख सकेंगे।

SBI PO प्रारंभिक परीक्षा परिणाम 2025 देखने के चरण-

आधिकारिक वेबसाइट sbi.co.in पर जाएँ

करियर सेक्शन पर क्लिक करें

SBI PO प्रारंभिक परीक्षा परिणाम 2025 लिंक चुनें

अपनी लॉगिन जानकारी दर्ज करें

भविष्य में उपयोग के लिए अपना परिणाम देखें और डाउनलोड करें

इस वर्ष, SBI 541 प्रोबेशनरी ऑफिसर पदों पर भर्ती करेगा, जिसमें 500 नियमित पद और 41 बैकलॉग रिक्तियाँ शामिल हैं।

एसबीआई पीओ प्रारंभिक परीक्षा 2025 की मुख्य बातें

प्रारंभिक परीक्षा 4 अगस्त, 2025 को एसबीआई की प्रोबेशनरी ऑफिसर्स की वार्षिक भर्ती प्रक्रिया के पहले चरण के रूप में आयोजित की गई थी। इस वर्ष, बैंक ने 541 रिक्तियों की घोषणा की है, जिससे आवेदकों की विशाल संख्या को देखते हुए प्रतिस्पर्धा विशेष रूप से कड़ी हो गई है। अधिक जानकारी के लिए, उम्मीदवारों को नियमित रूप से आधिकारिक वेबसाइट देखते रहना चाहिए।

