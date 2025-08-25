Home > शिक्षा > SBI PO Preliminary Exam Result 2025 जल्द हो सकता है जारी, इन स्टेप्स के जरिए देख सकेंगे अपना रिजेल्ट

SBI PO Preliminary Exam Result 2025 जल्द हो सकता है जारी, इन स्टेप्स के जरिए देख सकेंगे अपना रिजेल्ट

SBI PO Prelims Result 2025: भारतीय स्टेट बैंक (SBI) द्वारा प्रोबेशनरी ऑफिसर (PO) प्रारंभिक परीक्षा 2025 के परिणाम जारी किए जाने की उम्मीद है, जिससे देश भर के लाखों उम्मीदवारों में उत्सुकता है।

Published By: Shubahm Srivastava
Published: August 25, 2025 16:36:49 IST

SBI PO Prelims Result 2025
SBI PO Prelims Result 2025

SBI PO Prelims Result 2025: भारतीय स्टेट बैंक (SBI) द्वारा प्रोबेशनरी ऑफिसर (PO) प्रारंभिक परीक्षा 2025 के परिणाम जारी किए जाने की उम्मीद है, जिससे देश भर के लाखों उम्मीदवारों में उत्सुकता है। यह परिणाम, जो SBI की प्रतिष्ठित त्रि-स्तरीय भर्ती प्रक्रिया में पहली बाधा है, आने वाले हफ्तों में बैंक की आधिकारिक वेबसाइट sbi.co.in पर प्रकाशित किया जाएगा।

तारीख अभी तय नहीं 

हालांकि बैंक ने सटीक तारीख और समय की पुष्टि नहीं की है, लेकिन आधिकारिक भर्ती अधिसूचना के अनुसार, परिणाम अगस्त के अंत और सितंबर 2025 के बीच आने की उम्मीद है। परिणामों के साथ, उम्मीदवारों के स्कोरकार्ड भी जारी किए जाएँगे। आवेदक अपने पंजीकरण या रोल नंबर और जन्मतिथि या पासवर्ड के साथ लॉग इन करके अपनी प्रदर्शन शीट देख सकेंगे।

SBI PO प्रारंभिक परीक्षा परिणाम 2025 देखने के चरण-

  • आधिकारिक वेबसाइट sbi.co.in पर जाएँ
  • करियर सेक्शन पर क्लिक करें
  • SBI PO प्रारंभिक परीक्षा परिणाम 2025 लिंक चुनें
  • अपनी लॉगिन जानकारी दर्ज करें
  • भविष्य में उपयोग के लिए अपना परिणाम देखें और डाउनलोड करें
  • इस वर्ष, SBI 541 प्रोबेशनरी ऑफिसर पदों पर भर्ती करेगा, जिसमें 500 नियमित पद और 41 बैकलॉग रिक्तियाँ शामिल हैं।

एसबीआई पीओ प्रारंभिक परीक्षा 2025 की मुख्य बातें

प्रारंभिक परीक्षा 4 अगस्त, 2025 को एसबीआई की प्रोबेशनरी ऑफिसर्स की वार्षिक भर्ती प्रक्रिया के पहले चरण के रूप में आयोजित की गई थी। इस वर्ष, बैंक ने 541 रिक्तियों की घोषणा की है, जिससे आवेदकों की विशाल संख्या को देखते हुए प्रतिस्पर्धा विशेष रूप से कड़ी हो गई है। अधिक जानकारी के लिए, उम्मीदवारों को नियमित रूप से आधिकारिक वेबसाइट देखते रहना चाहिए।

NEET PG 2025 Result: खत्म होगा इंतजार! आज जारी हो सकता है नीट पीजी का रिजल्ट, इस तरह करें चेक

MP NEET UG 2025: आज जारी होगा एमपी नीट यूजी राउंड-1 का सीट आवंटन, यहां जानें एक-एक डिटेल

Tags: SBI PO Prelims Result 2025
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

जानिए प्रेगनेंसी के दौरान पपीता क्यों नहीं खाना चाहिए

August 25, 2025

जानिए क्यों खाने के बाद वॉक करना, आपके लिए हैं...

August 24, 2025

आप भी बनाएं साबूदाना से हेल्दी और क्रिस्पी स्नैक

August 24, 2025

इन 5 चीजों को खाने से चेहरे पर आती है...

August 24, 2025

इन 4 मसालों को खाने से शरीर रहेगा स्वस्थ

August 24, 2025

केसर असली है या फिर नकली, घर पर बैठे ही...

August 24, 2025
SBI PO Preliminary Exam Result 2025 जल्द हो सकता है जारी, इन स्टेप्स के जरिए देख सकेंगे अपना रिजेल्ट

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

SBI PO Preliminary Exam Result 2025 जल्द हो सकता है जारी, इन स्टेप्स के जरिए देख सकेंगे अपना रिजेल्ट

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

SBI PO Preliminary Exam Result 2025 जल्द हो सकता है जारी, इन स्टेप्स के जरिए देख सकेंगे अपना रिजेल्ट
SBI PO Preliminary Exam Result 2025 जल्द हो सकता है जारी, इन स्टेप्स के जरिए देख सकेंगे अपना रिजेल्ट
SBI PO Preliminary Exam Result 2025 जल्द हो सकता है जारी, इन स्टेप्स के जरिए देख सकेंगे अपना रिजेल्ट
SBI PO Preliminary Exam Result 2025 जल्द हो सकता है जारी, इन स्टेप्स के जरिए देख सकेंगे अपना रिजेल्ट
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?