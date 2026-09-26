SBI Free Online Courses: एसबीआई से घर बैठे करें AI कोर्स, ऐसे मिलेगा फायदा, यहां से करें रजिस्ट्रेशन

SBI Free Online Courses: आज के प्रतिस्पर्धी दौर में केवल डिग्री या रेगुलर पढ़ाई नौकरी पाने के लिए पर्याप्त नहीं मानी जाती. कंपनियां ऐसे उम्मीदवारों को भी महत्व देती हैं, जिनके पास अपनी पढ़ाई के साथ AI, डिजिटल मार्केटिंग, फाइनेंस, लीडरशिप और कम्युनिकेशन जैसी इंडस्ट्री-रेडी स्किल्स हों. इसी जरूरत को देखते हुए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) के कई ऑनलाइन कोर्स edX प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हैं.

SBI के edX पेज के अनुसार, इन कोर्स को करियर और प्रोफेशनल डेवलपमेंट को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है. इनमें कई कोर्स को फ्री में ऑडिट किया जा सकता है, जबकि वेरिफाइड सर्टिफिकेट के लिए शुल्क देना पड़ सकता है.

AI और Generative AI से लेकर Personal Branding तक कई विकल्प

SBI और edX की लिस्टिंग में AI, बैंकिंग, मार्केटिंग, फाइनेंस और लीडरशिप से जुड़े कई कोर्स शामिल हैं. इनमें AI और बिज़नेस ऑटोमेशन के लिए जेनरेटिव AI, बैंकिंग में एजेंटिक AI का इस्तेमाल, इंट्रोडक्शन टू बिहेवियरल फ़ाइनेंस, कंटेंट मार्केटिंग स्ट्रैटेजी और पर्सनल ब्रांडिंग प्रमुख हैं.

1. AI और जेनरेटिव AI फॉर बिजनेस ऑटोमेशन

यह कोर्स बिजनेस प्रोफेशनल्स, मैनेजर और एंटरप्रेन्योर के लिए उपयोगी है. इसमें बिजनेस वर्कफ्लो को बेहतर बनाने, ऑटोमेशन और निर्णय लेने में AI व Generative AI के इस्तेमाल को समझने पर जोर दिया जाता है.

2. एप्लीकेशन ऑफ एजेंटिक AI इन बैंकिंग

AI के बदलते इस्तेमाल को समझने के लिए यह कोर्स बैंकिंग सेक्टर पर केंद्रित है. खासतौर पर वे छात्र और प्रोफेशनल इसे देख सकते हैं, जो BFSI सेक्टर में टेक्नोलॉजी और AI की भूमिका को समझना चाहते हैं.

3. कंटेंट मार्केटिंग स्ट्रेटजी

डिजिटल कंटेंट में करियर बनाने की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए यह कोर्स महत्वपूर्ण हो सकता है. इसमें कंटेंट मार्केटिंग, डिजिटल इकोसिस्टम और कंटेंट को तैयार, प्रमोट और ऑप्टिमाइज करने से जुड़े विषय शामिल हैं.

4. पर्सनल ब्रांडिंग

आज नौकरी और करियर के लिए अपनी प्रोफेशनल पहचान बनाना भी महत्वपूर्ण हो गया है. SBI का Personal Branding कोर्स ब्रांड और पर्सनल ब्रांड के बीच अंतर, पर्सनल ब्रांडिंग की जरूरत और इसे विकसित करने से जुड़े पहलुओं पर केंद्रित है.

5. ट्रोडक्शन टू बिहेवियरल फ़ाइनेंस

फाइनेंस में रुचि रखने वाले छात्र Behavioural Finance के जरिए यह समझ सकते हैं कि इंसानी सोच, भावनाएं और अलग-अलग पूर्वाग्रह वित्तीय फैसलों को किस तरह प्रभावित कर सकते हैं. कोर्स में उदाहरणों और केस स्टडी के जरिए विषय को समझाने पर जोर है.

SBI के ट्रेनिंग अनुभव से तैयार हुए कोर्स

SBI के अनुसार, उसके ट्रेनिंग सिस्टम में 400 से अधिक प्रैक्टिसिंग बैंकर्स की फैकल्टी और 25,000 से अधिक ई-लेसन, केस स्टडी, आर्टिकल और वीडियो का नॉलेज रिपॉजिटरी शामिल है. बैंक ने edX पर बड़ी संख्या में MOOCs भी उपलब्ध कराए हैं.

कैसे करें कोर्स?

छात्र edX पर SBI के कोर्स पेज पर जाकर उपलब्ध कोर्स चुन सकते हैं. अधिकांश कोर्स को फ्री ऑडिट विकल्प के जरिए पढ़ा जा सकता है. अगर किसी उम्मीदवार को वेरिफाइड सर्टिफिकेट चाहिए, तो उसके लिए edX की फीस लागू हो सकती है.

इस तरह कॉलेज की पढ़ाई के साथ नई स्किल सीखने वाले छात्र बिना नियमित क्लास छोड़े अपने ज्ञान का दायरा बढ़ा सकते हैं और करियर की तैयारी को ज्यादा व्यावहारिक बना सकते हैं.