Sainik School के लिए शुरू हुई आवेदन प्रक्रिया, आप भी करा सकते हैं अपने बच्चों का दाखिला; जानें पूरा प्रोसेस

Sainik Schools Admission Entrance Test : नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस (AISSEE) 2026 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. 10 अक्टूबर से सैनिक स्कूलों में दाखिला के लिए एंट्रेंस टेस्ट देना होगा. जिसके आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. इस आवेदन की लास्ट तारीख 30 अक्टूबर है. वहीं फीस के लिए एक दिन और दिया गया है. फिस 31 अक्टूबर तक जमा की जा सकती है.

एडमिशन प्रोसेस : NTA ने हाल ही में एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. AISSEE 2026 के लिए 30 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन किया जाना है. इस आवेदन के लिए आप अधिकारिक वेबसाइट https://exams.nta.nic.in/sainik-school-society/ पर जाकर आवेदन कर सकते हैं. आवेदन की अंतिम तारीख 30 अक्टूबर तक है. 2 से 4 नंवबर तक आवेदन फॉर्म में सुधार करने का भी समय दिया गया है. जनरल, ओबीसी वर्ग और एक्स सर्विसमैनके बच्चों को 850 रुपये फीस देनी होगी. वहीं एससी और एसटी को केवल 750 रुपये देने होंगे.

किस कक्षा के लिए कर सकते हैं आवेदन?

AISSEE 2026 का आयोजन देश के हर सैनिक स्कूल में किया जा रहा है. यह कक्षा 6 और कक्षा 9 में दाखिला करने के लिए आयोजित हो रहा है. रिजल्ट एग्जाम होने के 4-6 सप्ताह के बाद जारी किया जाएगा. शैक्षणिक सत्र 2026-27 में कक्षा 6 और 9वीं में दाखिला किया जाना है.

हर साल किया जाता है AISSEE का आयोजन

बता दें कि AISSEE का आयोजन हर साल किया जाता है. इस एंट्रेस टेस्ट में बहुविकल्पीय सवाल पूछे जाते हैं. यह एग्जाम पेपर मोड में यानी OMR शीट पर कराया जाता है. कक्षा 6 में 150 मिनट का AISSEE आयोजित होगा, वहीं कक्षा 9 के लिए 180 मिनट का होता है. NTA ने नए सैनिक स्कूलों, सीटों की संख्या और एडमिड कार्ड के लिए नियमित तौर पर वेबसाइट देखने की सलाह दी है.

