RSKMP MP Board Re-Exam 2026: एमपी बोर्ड कक्षा 5वीं, 8वीं की दोबारा परीक्षा इस दिन से शुरू, देखें पूरा शेड्यूल

RSKMP MP Board Re-Exam 2026: राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश (RSKMP) ने एमपी बोर्ड कक्षा 5वीं और कक्षा 8वीं की दोबारा परीक्षा 2026 का आधिकारिक शेड्यूल जारी कर दिया है. जिन छात्र-छात्राओं को मुख्य परीक्षा में सफलता नहीं मिली थी, उनके लिए यह परीक्षा एक महत्वपूर्ण अवसर साबित होगी. जारी नोटिफिकेशन के अनुसार, री-एग्जाम 16 जून 2026 से शुरू होकर 22 जून 2026 तक आयोजित किए जाएंगे, जबकि कक्षा 8 की सामाजिक विज्ञान परीक्षा 23 जून को होगी.

RSKMP द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार, सभी परीक्षाएं सुबह 10 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक आयोजित की जाएंगी. छात्रों को परीक्षा केंद्र में प्रवेश के लिए एडमिट कार्ड और सरकार द्वारा जारी कोई वैध पहचान पत्र साथ लाना अनिवार्य होगा. बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि परीक्षा अवधि के दौरान यदि कोई स्थानीय या सार्वजनिक अवकाश पड़ता है, तब भी परीक्षा निर्धारित समय पर ही आयोजित होगी.

MP Board Re-Exam 2026 का पूरा शेड्यूल

कक्षा 5वीं और 8वीं परीक्षा तिथियां

प्रथम भाषा (हिंदी, अंग्रेजी, मराठी) – 16 जून 2026

गणित / संगीत (दृष्टिबाधित छात्रों के लिए) – 18 जून 2026

अंग्रेजी या हिंदी (SCERT/NCERT) – 19 जून 2026

विज्ञान – 20 जून 2026

तृतीय भाषा संस्कृत – 22 जून 2026

सामाजिक विज्ञान (केवल कक्षा 8) – 23 जून 2026

बोर्ड ने यह भी बताया है कि ‘अतिरिक्त भाषा’ विषय छात्रों के लिए अनिवार्य नहीं रहेगा.

मुख्य परीक्षा के परिणाम कैसे रहे?

इस वर्ष कक्षा 5 की वार्षिक परीक्षाएं 20 फरवरी से 26 फरवरी 2026 तक आयोजित की गई थीं, जबकि कक्षा 8 की परीक्षाएं 20 फरवरी से 28 फरवरी तक चली थीं. परीक्षा का आयोजन प्रदेशभर के 12,920 केंद्रों पर किया गया था. 25 मार्च 2026 को स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह ने परिणाम घोषित किए थे. आंकड़ों के अनुसार, कक्षा 5 का कुल पास प्रतिशत 95.14% रहा, जबकि कक्षा 8 में 93.93% छात्र सफल हुए.

पिछले साल का रिकॉर्ड

पिछले वर्ष MP Board Re-Exam 2 जून से 9 जून 2025 तक आयोजित किए गए थे और उनके परिणाम 20 जून को घोषित किए गए थे. उस दौरान कक्षा 5 के 86 हजार से अधिक और कक्षा 8 के 1.24 लाख से ज्यादा छात्रों ने री-एग्जाम में हिस्सा लिया था. कॉपी जांच के लिए लगभग 322 मूल्यांकन केंद्र बनाए गए थे, जहां 22 हजार से अधिक परीक्षकों ने उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन किया था.

री-एग्जाम देने वाले छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा से पहले अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लें और परीक्षा केंद्र पर समय से पहुंचें. अंतिम दिनों में नए टॉपिक पढ़ने के बजाय पुराने विषयों का रिवीजन करना अधिक फायदेमंद रहेगा.