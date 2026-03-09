RRB Paramedical Admit Card 2026 Out: आसान तरीके से ऐसे डाउनलोड करें अपना हॉल टिकट

RRB Paramedical admit card 2026 Out: रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड (RRB) ने 11 मार्च 2026 को होने वाली परीक्षा में बैठने वाले कैंडिडेट्स के लिए 8 मार्च 2026 को RRB पैरामेडिकल एडमिट कार्ड 2026 जारी कर दिया है. जिन कैंडिडेट्स के एप्लीकेशन स्वीकार हो गए हैं, वे अपने CEN 03/2025 एडमिट कार्ड ऑफिशियल वेबसाइट rrbcdg.gov.in या संबंधित रीजनल RRB पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हैं.

एडमिट कार्ड एक्सेस करने के लिए कैंडिडेट्स को अपने रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्म तिथि का इस्तेमाल करके लॉग इन करना होगा. RRB पैरामेडिकल एडमिट कार्ड 2026 डाउनलोड करने के डायरेक्ट लिंक के लिए यह आर्टिकल देखें.

RRB पैरामेडिकल एडमिट कार्ड 2026 जारी

आने वाले RRB पैरामेडिकल CBT परीक्षा 2026 में बैठने वाले कैंडिडेट्स के लिए RRB पैरामेडिकल एडमिट कार्ड 2026 जारी कर दिया गया है. रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड (RRBs) अलग-अलग पैरामेडिकल कैटेगरी में कैंडिडेट्स की भर्ती के लिए 11, 12 और 13 मार्च 2026 को कंप्यूटर-बेस्ड टेस्ट (CBT) आयोजित करेगा.

कैंडिडेट्स को एग्जाम की तारीख, शिफ्ट टाइमिंग, रिपोर्टिंग टाइम, एग्जाम सेंटर का पता और रोल नंबर जैसी ज़रूरी डिटेल्स वेरिफ़ाई कर लेनी चाहिए. एग्जाम सेंटर पर एडमिट कार्ड की प्रिंटेड कॉपी और एक वैलिड फोटो ID प्रूफ़ ले जाना ज़रूरी है. जो कैंडिडेट्स हॉल टिकट नहीं ला पाएंगे, उन्हें एग्जाम हॉल में एंट्री नहीं दी जाएगी.

90 मिनट का होगा एग्जाम

RRB पैरामेडिकल CBT एग्जाम 90 मिनट का होगा. क्वेश्चन पेपर में जनरल अवेयरनेस, जनरल अरिथमेटिक, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल साइंस और प्रोफेशनल एबिलिटी से सवाल होंगे. RRB पैरामेडिकल रिक्रूटमेंट 2026 के ज़रिए अलग-अलग पैरामेडिकल पोस्ट के लिए कुल 434 वैकेंसी भरी जाएंगी.

