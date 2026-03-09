Home > शिक्षा > RRB Paramedical Admit Card 2026 Out: आसान तरीके से ऐसे डाउनलोड करें अपना हॉल टिकट

RRB Paramedical Admit Card 2026 Out: आसान तरीके से ऐसे डाउनलोड करें अपना हॉल टिकट

RRB hall ticket download: RRB पैरामेडिकल एडमिट कार्ड 2026 डाउनलोड करने के डायरेक्ट लिंक के लिए यह आर्टिकल देखें.

By: Shubahm Srivastava | Published: March 9, 2026 5:17:10 PM IST

आरआरबी पैरामेडिकल एडमिट कार्ड 2026
आरआरबी पैरामेडिकल एडमिट कार्ड 2026


RRB Paramedical admit card 2026 Out: रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड (RRB) ने 11 मार्च 2026 को होने वाली परीक्षा में बैठने वाले कैंडिडेट्स के लिए 8 मार्च 2026 को RRB पैरामेडिकल एडमिट कार्ड 2026 जारी कर दिया है. जिन कैंडिडेट्स के एप्लीकेशन स्वीकार हो गए हैं, वे अपने CEN 03/2025 एडमिट कार्ड ऑफिशियल वेबसाइट rrbcdg.gov.in या संबंधित रीजनल RRB पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हैं.

You Might Be Interested In

एडमिट कार्ड एक्सेस करने के लिए कैंडिडेट्स को अपने रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्म तिथि का इस्तेमाल करके लॉग इन करना होगा. RRB पैरामेडिकल एडमिट कार्ड 2026 डाउनलोड करने के डायरेक्ट लिंक के लिए यह आर्टिकल देखें.

RRB पैरामेडिकल एडमिट कार्ड 2026 जारी

आने वाले RRB पैरामेडिकल CBT परीक्षा 2026 में बैठने वाले कैंडिडेट्स के लिए RRB पैरामेडिकल एडमिट कार्ड 2026 जारी कर दिया गया है. रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड (RRBs) अलग-अलग पैरामेडिकल कैटेगरी में कैंडिडेट्स की भर्ती के लिए 11, 12 और 13 मार्च 2026 को कंप्यूटर-बेस्ड टेस्ट (CBT) आयोजित करेगा.

You Might Be Interested In

कैंडिडेट्स को एग्जाम की तारीख, शिफ्ट टाइमिंग, रिपोर्टिंग टाइम, एग्जाम सेंटर का पता और रोल नंबर जैसी ज़रूरी डिटेल्स वेरिफ़ाई कर लेनी चाहिए. एग्जाम सेंटर पर एडमिट कार्ड की प्रिंटेड कॉपी और एक वैलिड फोटो ID प्रूफ़ ले जाना ज़रूरी है. जो कैंडिडेट्स हॉल टिकट नहीं ला पाएंगे, उन्हें एग्जाम हॉल में एंट्री नहीं दी जाएगी.

90 मिनट का होगा एग्जाम 

RRB पैरामेडिकल CBT एग्जाम 90 मिनट का होगा. क्वेश्चन पेपर में जनरल अवेयरनेस, जनरल अरिथमेटिक, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल साइंस और प्रोफेशनल एबिलिटी से सवाल होंगे. RRB पैरामेडिकल रिक्रूटमेंट 2026 के ज़रिए अलग-अलग पैरामेडिकल पोस्ट के लिए कुल 434 वैकेंसी भरी जाएंगी.

PSTET Admit Card 2026: जानें पीडीएफ में हॉल टिकट डाउनलोड करने का आसान तरीका

You Might Be Interested In
Tags: Railway paramedical recruitmentRRB hall ticket downloadRRB Paramedical admit card 2026RRB Paramedical exam admit cardRRB Paramedical hall ticket 2026
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

शकीरा की सिजलिंग तस्वीरे देख आप भी हो जाएंगे दीवाने

March 9, 2026

इस फल को खाने से किडनी से मिलेगा छुटकारा

March 9, 2026

गर्मी में अंडा खाना सही या गलत?

March 9, 2026

घर में लगाएं ये 5 पौधे, खुलेंगे तरक्की और सुख-समृद्धि...

March 8, 2026

सेहत के लिए वरदान साबित होंगे ये बीज; जरुर करें...

March 8, 2026

क्या आपको थायरॉइड है, चेक करें संकेत

March 8, 2026
RRB Paramedical Admit Card 2026 Out: आसान तरीके से ऐसे डाउनलोड करें अपना हॉल टिकट

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

RRB Paramedical Admit Card 2026 Out: आसान तरीके से ऐसे डाउनलोड करें अपना हॉल टिकट
RRB Paramedical Admit Card 2026 Out: आसान तरीके से ऐसे डाउनलोड करें अपना हॉल टिकट
RRB Paramedical Admit Card 2026 Out: आसान तरीके से ऐसे डाउनलोड करें अपना हॉल टिकट
RRB Paramedical Admit Card 2026 Out: आसान तरीके से ऐसे डाउनलोड करें अपना हॉल टिकट