Home > शिक्षा > RRB NTPC CBTST 2026 एडमिट कार्ड हुआ जारी, अभी ऐसे डाउनलोड करें हॉल टिकट

RRB NTPC CBTST 2026 एडमिट कार्ड हुआ जारी, अभी ऐसे डाउनलोड करें हॉल टिकट

RRB NTPC UG Typing Test Admit Card 2026: रेलवे रिक्रुटमेंट बोर्ड (RRB) ने NTPC अंडरग्रेजुएट टाइपिंग टेस्ट (CBTST) एग्जाम के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है. जिन कैंडिडेट्स ने CBT 2 स्टेज पास किया है, वे NTPC CBTST के लिए एलिजिबल है.

By: Mohammad Nematullah | Published: February 10, 2026 2:43:15 PM IST

RRB NTPC UG Typing Test Admit Card 2026
RRB NTPC UG Typing Test Admit Card 2026


RRB NTPC UG Typing Test Admit Card 2026: रेलवे रिक्रुटमेंट बोर्ड (RRB) ने NTPC अंडरग्रेजुएट टाइपिंग टेस्ट (CBTST) एग्जाम के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है. जिन कैंडिडेट्स ने CBT 2 स्टेज पास किया है, वे NTPC CBTST के लिए एलिजिबल है और रीजनल RRB वेबसाइट्स से अपना एग्जाम हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते है. टाइपिंग टेस्ट खास तौर पर जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट और अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट समेत अलग-अलग इंटर-लेवल पोस्ट के लिए होता है. आइए RRB NTPC ग्रेजुएट टाइपिंग टेस्ट एडमिट कार्ड 2026 डाउनलोड करने का प्रोसेस देखते है.

You Might Be Interested In

RRB NTPC CBTST एग्जाम कब है?

रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड 13 फरवरी, 2026 को NTPC UG (10+2) टाइपिंग टेस्ट 2026 कराएगा. इससे पहले RRB ने टाइपिंग टेस्ट के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया है. जिन कैंडिडेट्स ने जूनियर क्लर्क और अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट जैसे पोस्ट के लिए रजिस्टर किया है, वे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और दूसरी डिटेल्स डालकर अपना एग्जाम हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते है.

आप डायरेक्ट लिंक से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते है.

RRB NTPC UG टाइपिंग टेस्ट देने वाले कैंडिडेट RRB ज़ोन की ऑफिशियल वेबसाइट से ई-कॉल लेटर डाउनलोड कर सकते है. बस अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डालें, आप डायरेक्ट लिंक से RRB NTPC UG टाइपिंग टेस्ट 2026 एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते है.

You Might Be Interested In

Rohini Acharya: ‘बिना फीस के वकील भौंकने वाली बेचैन आत्माओं’, आखिर किस पर भड़कीं रोहिणी आचार्य ? दे दिया तीखा

RRB NTPC टाइपिंग टेस्ट 2026: हॉल टिकट कैसे डाउनलोड करें?

  • सबसे पहले RRB ज़ोन की ऑफिशियल वेबसाइट rrbcdg.gov.in पर जाएं.
  • CBTST (CEN 06/2024) के लिए ई-कॉल लेटर लिंक होमपेज पर दिखेगा.
  • इस पर क्लिक करने के बाद अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड या जन्म तिथि डालें.
  • एडमिट कार्ड स्क्रीन पर दिखेगा; सभी डिटेल्स ध्यान से चेक करें.

एग्जाम वाले दिन बिना एडमिट कार्ड के आपको एग्जाम में बैठने नहीं दिया जाएगा. इसलिए इसे डाउनलोड और प्रिंट करना न भूलें. टाइपिंग टेस्ट (CBTST) 13 फरवरी 2026 को होगा. टाइपिंग टेस्ट हिंदी और इंग्लिश में होगा. पास होने के लिए 30 शब्द प्रति मिनट (इंग्लिश) और 25 शब्द प्रति मिनट (हिंदी) की टाइपिंग स्पीड जरूरी है. ज़्यादा जानकारी या एग्जाम के लेटेस्ट अपडेट के लिए RBI की ऑफिशियल वेबसाइट rrbcdg.gov.in पर जाएं.

PSEB 10th admit card 2026 Out : पीएसईबी क्लास 10 का एडमिट कार्ड हुआ जारी, ऐसे करें डाउनलोड…!

You Might Be Interested In
Tags: how to download RRB admit cardrailway recruitment exam admit cardRRB NTPC CBTST exam Feb 11RRB NTPC exam date 2026
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

इन 7 ऑउटफिट में सारा अर्जुन ने दिखाया कातिलाना अंदाज

February 10, 2026

क्या सिर्फ सवाल पूछने के लिए किसी को गिरफ्तार कर...

February 8, 2026

इस वैलेंटाइन वीक अपने पर्टनर के साथ देखें ये Romantic...

February 7, 2026

शादी के बाद और भी बोल्ड दिखने लगीं ये बॉलीवुड...

February 7, 2026

ये रिश्ता क्या कहलाता है कि मोहिना कुमारी आज कल...

February 6, 2026

खूबसूरती में बॉलीवुड हसीनाओं को कड़ी टक्कर देती हैं ‘महाकुंभ...

February 6, 2026
RRB NTPC CBTST 2026 एडमिट कार्ड हुआ जारी, अभी ऐसे डाउनलोड करें हॉल टिकट

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

RRB NTPC CBTST 2026 एडमिट कार्ड हुआ जारी, अभी ऐसे डाउनलोड करें हॉल टिकट
RRB NTPC CBTST 2026 एडमिट कार्ड हुआ जारी, अभी ऐसे डाउनलोड करें हॉल टिकट
RRB NTPC CBTST 2026 एडमिट कार्ड हुआ जारी, अभी ऐसे डाउनलोड करें हॉल टिकट
RRB NTPC CBTST 2026 एडमिट कार्ड हुआ जारी, अभी ऐसे डाउनलोड करें हॉल टिकट