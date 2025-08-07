RRB NTPC UG Exam 2025: आज से शुरू हो रही RRB NTPC की परीक्षा, एग्जाम से पहले यहां जानें एक-एक डिटेल

RRB NTPC UG Exam 2025: रेलवे भर्ती बोर्ड (आरआरबी) आज यानी गुरुवार (7 अगस्त, 2025) से गैर-तकनीकी लोकप्रिय श्रेणी (एनटीपीसी) स्नातक भर्ती परीक्षा शुरू करेगा। परीक्षा 9 सितंबर को समाप्त होगी। आप सभी उम्मीदवारों की जानकारी के लिए बता दें कि, उम्मीदवारों को एडमिट कार्ड पर दिए गए निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए और परीक्षा के दिन उनका पालन करना चाहिए। निर्देशों का पालन न करने पर उनकी उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है।
इन दस्तावेजों को रखें साथ
उम्मीदवारों को अपने एडमिट कार्ड के साथ एक वैध फोटो पहचान पत्र (वोटर कार्ड, आधार कार्ड, ई-आधार का प्रिंटआउट (आधार की जेरोक्स कॉपी नहीं), ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, यदि उम्मीदवार सरकारी कर्मचारी है तो नियोक्ता द्वारा जारी पहचान पत्र, कॉलेज/विश्वविद्यालय का फोटो पहचान पत्र, यदि उम्मीदवार अभी भी पढ़ाई कर रहा है) की मूल प्रति परीक्षा हॉल में लानी होगी। इसके आलावा, पहचान पत्र पर नाम, जन्म तिथि और फोटो ऑनलाइन आवेदन में दिए गए विवरण से मेल खाना चाहिए। उम्मीदवारों को आवेदन पत्र में अपलोड की गई एक रंगीन तस्वीर (35 मिमी x 45 मिमी आकार की) भी लानी होगी।
परीक्षा से पहले उम्मीदवारों को करना होगा ये काम
सभी उम्मीदवारों को परीक्षा में बैठने से पहले परीक्षा केंद्रों पर आधार-लिंक्ड बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण से गुजरना होगा। इसलिए, उन्हें अपना मूल आधार कार्ड या ई-सत्यापित आधार का प्रिंटआउट लाना होगा।
कितने अंकों की होगी परीक्षा?
आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 में 100 प्रश्न होंगे – 40 सामान्य जागरूकता पर, 30 गणित पर और 30 सामान्य बुद्धि एवं तर्क पर। परीक्षा की अवधि 90 मिनट है। इसमें नकारात्मक अंकन होगा और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 अंक काटे जाएँगे। सीबीटी 1 एक स्क्रीनिंग परीक्षा है और प्रश्न आमतौर पर पदों के लिए निर्धारित शैक्षिक मानकों के अनुसार होंगे। सीबीटी 1 के सामान्यीकृत अंकों का उपयोग सीबीटी 2 के लिए उम्मीदवारों की शॉर्टलिस्टिंग के लिए किया जाएगा।
कितने अंकों पर होगा चयन?
आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 उत्तीर्ण अंक:
- अनारक्षित (UR)- 40 प्रतिशत
- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS)- 40 प्रतिशत
- अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) – 30 प्रतिशत
- अनुसूचित जाति (SC)- 30 प्रतिशत
- अनुसूचित जनजाति (ST)- 25 प्रतिशत
इसके अलावा, जानकारी के लिए बता दें कि, दिव्यांग दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए आरक्षित रिक्तियों के लिए दिव्यांग उम्मीदवारों की कमी होने पर उन्हें दो अंकों की छूट दी जाएगी। अंत में एक और महत्वपूर्ण बात बता दें कि, इस परीक्षा में अंग्रेजी डिफॉल्ड भाषा है। अंग्रेजी और चुनी गई भाषा के बीच प्रश्नों में किसी भी अंतर/विसंगति/विवाद की स्थिति में, अंग्रेजी संस्करण की विषय-वस्तु पर विचार किया जाएगा।