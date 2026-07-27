RRB Group D Exam City Slip 2026 Out: ग्रुप डी परीक्षा की सिटी स्लिप जारी, डाउनलोड के बाद जरूर करें ये 4 जरूरी काम

रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) ने CEN 09/2025 के तहत 3, 4, 5 और 6 अगस्त 2026 को होने वाली ग्रुप डी (CBT) परीक्षा के लिए ‘एग्जाम सिटी इंटिमेशन स्लिप’ जारी कर दी है. अगर आप भी इस परीक्षा में बैठने जा रहे हैं, तो अपने क्षेत्रीय RRB की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्म तिथि (Date of Birth) / पासवर्ड डालकर इसे आसानी से चेक कर सकते हैं.

एग्जाम सिटी स्लिप क्यों है ज़रूरी?

एडमिट कार्ड आने से पहले सिटी स्लिप इसीलिए जारी की जाती है ताकि आप समय रहते अपने रहने और आने-जाने (ट्रैवल) की तैयारी कर सकें.

सिटी स्लिप: परीक्षा से लगभग 10 दिन पहले आ जाती है (ताकि आपको पता चल जाए कि आपका एग्जाम किस शहर में, किस तारीख को और किस शिफ्ट में है).

एडमिट कार्ड: आपकी परीक्षा की तारीख से ठीक 4 दिन पहले डाउनलोड के लिए उपलब्ध होगा.

RRB ग्रुप डी परीक्षा 2026

RRB ग्रुप डी CBT परीक्षा 2026 इन तारीखों में आयोजित की जा रही है. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20 और 21 अगस्त 2026.

सिटी स्लिप डाउनलोड करने का आसान तरीका

सबसे पहले अपने क्षेत्रीय RRB की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं.

होमपेज पर RRB Group D Level 1 (CEN 09/2025) वाले लिंक पर क्लिक करें.

अब Exam City Intimation Slip 2026 के लिंक को चुनें.

अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड / जन्म तिथि (DD/MM/YYYY) दर्ज करें.

स्क्रीन पर दिख रहा कैप्चा कोड (Captcha) भरें और Login पर क्लिक करें.

आपकी स्क्रीन पर परीक्षा शहर, तारीख और शिफ्ट की पूरी जानकारी आ जाएगी.

इसे डाउनलोड कर लें और भविष्य के लिए इसका एक प्रिंटआउट या सेव्ड कॉपी अपने पास रख लें.

सिटी स्लिप में कौन-कौन सी जानकारियां ज़रूर चेक करें?

स्लिप डाउनलोड करने के बाद नीचे दी गई जानकारियों को एक बार ध्यान से मिला लें:

आपका नाम और रजिस्ट्रेशन नंबर

रोल नंबर

परीक्षा की तारीख और शिफ्ट (Shift)

रिपोर्टिंग टाइम (केंद्र पर पहुंचने का समय)

अलॉट किया गया परीक्षा शहर (Exam City)

आरआरबी रीजन (RRB Region)

SC/ST ट्रैवल पास (अगर आपने अप्लाई किया है)

डाउनलोड करने के बाद आगे क्या करना है?