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RRB Group D Cut-Off: इन जोन्स के कट-ऑफ ने किया हैरान! पास होने पर भी कट सकता है पत्ता, यहां चेक करें अपना स्कोरकार्ड

RRB Group D का रिजल्ट और कट-ऑफ जारी! लेकिन पास होने के बाद भी कुछ छात्रों का पत्ता कट सकता है. रेलवे की इस बड़ी चेतावनी के बीच तुरंत चेक करें अपना स्कोरकार्ड.

By: Shivani Singh | Published: July 1, 2026 2:59:51 PM IST

Image- AI
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RRB Group D Result 2026: सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे लाखों युवाओं के लिए एक बड़ी खुशखबरी है. रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) ने CEN 08/2024 भर्ती अभियान के तहत आयोजित की गई ग्रुप डी परीक्षा का रिजल्ट घोषित कर दिया है. भारतीय रेलवे में लेवल-1 के 32,438 पदों पर भर्ती के लिए इस परीक्षा का आयोजन 27 नवंबर 2025 से 10 फरवरी 2026 के बीच किया गया था. बोर्ड के मुताबिक, इस महा-परीक्षा में लगभग 1.08 करोड़ उम्मीदवार शामिल हुए थे, जिन्हें लंबे समय से अपने नतीजों का इंतजार था.

हालांकि कुछ जोन्स की कट-ऑफ ने उम्मीदवारों को पूरी तरह चौंका दिया है, वहीं बोर्ड ने परिणाम के साथ एक कड़ी चेतावनी भी जारी की है कि पास होने के बाद भी कैंडिडेट का पत्ता कट सकता है. परीक्षा में शामिल हुए 1.08 करोड़ उम्मीदवार तुरंत अपना स्कोरकार्ड चेक करें.

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लाइव हुआ स्कोरकार्ड का लिंक

उम्मीदवार अपना परिणाम देखने के साथ-साथ अपना स्कोरकार्ड भी डाउनलोड कर सकते हैं. इसके लिए उन्हें अपने संबंधित क्षेत्रीय RRB की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा और अपने रजिस्ट्रेशन नंबर व जन्मतिथि (Date of Birth) की मदद से लॉगइन करना होगा.

जरूरी तारीखें और समय

स्कोरकार्ड और PET स्टेटस: 1 जुलाई 2026 की शाम 6 बजे से उपलब्ध हो गया है.

डाउनलोड करने की आखिरी तारीख: उम्मीदवार 16 जुलाई 2026 की रात 11:55 बजे तक ही अपना स्कोरकार्ड एक्सेस कर पाएंगे.

रेलवे बोर्ड ने फिलहाल जोन-वाइज पीडीएफ फॉर्मेट में रिजल्ट जारी किया है, जिसमें शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों के रोल नंबर दिए गए हैं. इसके साथ ही अलग-अलग रीजन के लिए कैटेगरी-वाइज कट-ऑफ मार्क्स भी जारी कर दिए गए हैं.

RRB Group D Result 2026: ऐसे चेक करें अपना रिजल्ट और स्कोरकार्ड

उम्मीदवार नीचे दिए गए आसान स्टेप्स को फॉलो करके अपना रिजल्ट देख सकते हैं:

स्टेप 1: सबसे पहले अपने क्षेत्रीय RRB की आधिकारिक वेबसाइट (जैसे: https://rrbpryj.gov.in/) पर जाएं.

स्टेप 2: होमपेज पर दिए गए “Results” या “Latest Updates” वाले सेक्शन पर क्लिक करें.

स्टेप 3: यहाँ आपको ‘RRB Group D CBT Result 2026 PDF’ का लिंक दिखेगा, उस पर क्लिक करें.

स्टेप 4: रिजल्ट की पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कर लें.

स्टेप 5: पीडीएफ खुलने के बाद Ctrl+F का इस्तेमाल करके अपना रोल नंबर सर्च करें.

स्टेप 6: अपना व्यक्तिगत स्कोरकार्ड डाउनलोड करने के लिए वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड (DOB) डालकर लॉगइन करें.

PET (शारीरिक दक्षता परीक्षा) के लिए चुने गए 3 गुना उम्मीदवार

कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT) पास करने वाले उम्मीदवारों को अब अगले चरण यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट (PET) के लिए बुलाया जाएगा। रेलवे बोर्ड ने विभिन्न श्रेणियों में कुल वैकेंसी की तुलना में तीन गुना अधिक उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया है.

PET का विस्तृत शेड्यूल और ई-कॉल लेटर (Admit Card) संबंधित रेलवे रिक्रूटमेंट सेल (RRC) द्वारा अलग से जारी किए जाएंगे. उम्मीदवारों को उनके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर भी इस संबंध में अलर्ट भेज दिया जाएगा. बोर्ड ने साफ किया है कि यह शॉर्टलिस्टिंग पूरी तरह से प्रोविजनल (अस्थायी) है; यदि जांच में कोई गड़बड़ी या गलत तरीका पाया गया तो कैंडिडेट का पत्ता कट सकता है.

क्या है आगे की चयन प्रक्रिया?

रेलवे ग्रुप डी में अंतिम रूप से चयन होने के लिए उम्मीदवारों को चार चरणों से गुजरना होता है:

  • कंप्यूटर आधारित टेस्ट (CBT) – संपन्न
  • शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET) – अगला चरण
  • दस्तावेज सत्यापन (Document Verification)
  • मेडिकल परीक्षण (Medical Examination)

इन्हें मिली है PET से छूट

बेंचमार्क दिव्यांगों (PwBD), पूर्व सैनिकों (ExSM) और कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस (CCAA) को इस शारीरिक परीक्षा (PET) से छूट दी गई है. इसलिए इन्हें शॉर्टलिस्ट में शामिल नहीं किया गया है. इन सभी चरणों में सफल होने वाले उम्मीदवारों को रेलवे के लेवल-1 पदों जैसे- पॉइंट्समैन, ट्रैक मेंटेनर, असिस्टेंट, लोको शेड असिस्टेंट, ऑपरेशंस असिस्टेंट, टीएल असिस्टेंट और एसी असिस्टेंट के रूप में नियुक्त किया जाएगा.

RRB Group D PET: क्या हैं शारीरिक योग्यता के नियम?

शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET) को पास करने के लिए पुरुष और महिला उम्मीदवारों के लिए अलग-अलग मानक तय किए गए हैं:

पुरुष उम्मीदवार:

  • 35 किलोग्राम वजन उठाकर 2 मिनट में 100 मीटर की दूरी तय करनी होगी (बिना वजन नीचे गिराए).
  • 4 मिनट 15 सेकंड में 1,000 मीटर (1 किलोमीटर) की दौड़ पूरी करनी होगी.

महिला उम्मीदवार:

  • 20 किलोग्राम वजन उठाकर 2 मिनट में 100 मीटर की दूरी तय करनी होगी.
  • 5 मिनट 40 सेकंड में 1,000 मीटर (1 किलोमीटर) की दौड़ पूरी करनी होगी.

(नोट: जिन उम्मीदवारों ने अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग पूरी कर ली है, उन्हें इस दौड़ परीक्षा से छूट मिलेगी.)

इन प्रमुख जोन्स के कट-ऑफ पर टिकीं सब की नजरें

RRB प्रयागराज (इलाहाबाद) कट-ऑफ

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RRB भोपाल कट-ऑफ

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RRB अहमदाबाद कट-ऑफ

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RRB भुवनेश्वर कट-ऑफ

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आगे क्या 

CBT पास करने वाले सभी उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे PET की तारीखों, एडमिट कार्ड और आगे के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन व मेडिकल अपडेट्स के लिए अपनी संबंधित RRC और RRB की आधिकारिक वेबसाइट्स को नियमित रूप से चेक करते रहें. ध्यान रहे, PET के लिए शॉर्टलिस्ट होने का मतलब यह कतई नहीं है कि नौकरी पक्की हो गई है; फाइनल सिलेक्शन सभी चरणों और डॉक्युमेंट वेरिफिकेशन को सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद ही होगा.

Tags: RRB
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