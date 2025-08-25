Home > शिक्षा > RPVT Result 2025: राजस्थान प्री-वेटरनरी टेस्ट का परिणाम हुआ घोषित, जानें कहां और कैसे चेक करें?

RPVT Result 2025 Declared: राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय (RAJUVAS), बीकानेर ने राजस्थान प्री-वेटरनरी टेस्ट (RPVT) 2025 के परिणाम घोषित कर दिए हैं। राज्य स्तरीय प्रवेश परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार अब आधिकारिक पोर्टल से अपने स्कोरकार्ड देख और डाउनलोड कर सकते हैं।

August 25, 2025

RPVT Result 2025: राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय (RAJUVAS), बीकानेर ने राजस्थान प्री-वेटरनरी टेस्ट (RPVT) 2025 के परिणाम घोषित कर दिए हैं। राज्य स्तरीय प्रवेश परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार अब आधिकारिक पोर्टल से अपने स्कोरकार्ड देख और डाउनलोड कर सकते हैं।

RPVT 2025 परीक्षा राजस्थान के विभिन्न सरकारी और निजी पशु चिकित्सा महाविद्यालयों में आयोजित बैचलर ऑफ वेटरनरी साइंस एंड एनिमल हसबेंडरी (BVSc & AH) डिग्री प्रोग्राम में प्रवेश का प्रवेश द्वार है। परिणामों की घोषणा के साथ ही अगला महत्वपूर्ण चरण, केंद्रीकृत काउंसलिंग प्रक्रिया, शुरू हो जाती है।

RPVT 2025 परिणाम कैसे देखें और डाउनलोड करें?

उम्मीदवारों के पास अपना परिणाम देखने के लिए पंजीकरण संख्या और पासवर्ड होना आवश्यक है। अपना स्कोरकार्ड डाउनलोड करने के लिए इन चरण-दर-चरण निर्देशों का पालन करें:

  • चरण 1. RAJUVAS की आधिकारिक वेबसाइट rajuvas.org पर जाएँ।
  • चरण 2. होमपेज पर, ‘RPVT-2025 परिणाम’ नामक लिंक खोजें और उस पर क्लिक करें।
  • चरण 3. आपको एक नए लॉगिन पोर्टल पर पुनः निर्देशित किया जाएगा।
  • चरण 4. निर्दिष्ट फ़ील्ड में अपना विशिष्ट पंजीकरण क्रमांक और पासवर्ड सावधानीपूर्वक दर्ज करें।
  • चरण 5. अपना विवरण सबमिट करें। आपका RPVT 2025 परिणाम और स्कोरकार्ड स्क्रीन पर प्रदर्शित होगा।
  • चरण 6. अपने परिणाम का PDF संस्करण डाउनलोड करें और भविष्य की सभी प्रवेश और परामर्श संबंधी प्रक्रियाओं के लिए उसका प्रिंटआउट ले लें।

यदि दो या अधिक अभ्यर्थी समान कुल अंक प्राप्त करते हैं, तो RAJUVAS मेरिट रैंकिंग निर्धारित करने के लिए एक पूर्वनिर्धारित टाई-ब्रेकिंग तंत्र का उपयोग करता है। मानदंड निम्नलिखित क्रम में लागू होते हैं:

जीव विज्ञान/जैव प्रौद्योगिकी अंक: जीव विज्ञान/जैव प्रौद्योगिकी में उच्च अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को उच्च रैंक दी जाएगी।

रसायन विज्ञान अंक: यदि बराबरी बनी रहती है, तो रसायन विज्ञान में उच्च अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को वरीयता दी जाएगी।

भौतिकी अंक: यदि अंक अभी भी बराबर हैं, तो भौतिकी में प्राप्त अंकों पर विचार किया जाएगा।

उम्मीदवार की आयु: अंतिम निर्धारक के रूप में, अधिक आयु वाले उम्मीदवार को मेरिट सूची में कम आयु वाले उम्मीदवार से ऊपर रखा जाएगा।

अब परिणाम प्रकाशित होने के साथ, अब ध्यान आरपीवीटी 2025 काउंसलिंग और सीट आवंटन प्रक्रिया पर केंद्रित है। आरपीवीटी परिणाम में उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त मेरिट रैंक ही बीवीएससी और एएच पाठ्यक्रमों में सीटें आवंटित करने का एकमात्र आधार होगी।

योग्य उम्मीदवार सतर्क रहें और काउंसलिंग पंजीकरण, विकल्प भरने, दस्तावेज़ सत्यापन और अंतिम सीट आवंटन कार्यक्रम से संबंधित आगामी घोषणाओं के लिए आधिकारिक RAJUVAS वेबसाइट पर नियमित रूप से नज़र रखें।

