RMS कक्षा 6 और 9 प्रवेश परीक्षा 2026 का रिजल्ट जारी, यहां से डाउनलोड करें इंटरव्यू कॉल लेटर

RMS CET Result 2026 Out: राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल (RMS) ने आज 9 फरवरी 2026 को एकेडमिक सेशन 2026-27 के लिए आयोजित कॉमन एंट्रेंस टेस्ट (CET) के नतीजे आधिकारिक तौर पर घोषित कर दिया गया है. कक्षा 6 और 9 में एडमिशन के लिए लिखित परीक्षा में शामिल हुए हजारों छात्र अब अपने स्कोर और शॉर्टलिस्ट स्टेटस देख सकते है.

नतीजों के साथ-साथ कैटेगरी-वाइज कट-ऑफ मार्क्स भी जारी कर दिए गए है. जिन उम्मीदवारों ने कट-ऑफ क्लियर कर लिया है, वे इंटरव्यू के अगले स्टेज के लिए अपने ई-कॉल लेटर डाउनलोड कर सकते है.

महत्वपूर्ण तारीखें और परीक्षा शेड्यूल

लिखित परीक्षा: 7 दिसंबर 2025 को आयोजित की गई

आंसर की: 11 दिसंबर 2025 को जारी की गई.

शिकायत निवारण: 17 दिसंबर 2025 तक का समय दिया गया था.

इंटरव्यू कॉल लेटर: 9 फरवरी 2026 से उपलब्ध.

कट-ऑफ विश्लेषण

इस साल मुकाबला काफी कड़ा रहा है, जो कट-ऑफ पॉइंट्स में साफ तौर पर दिखता है.

कक्षा 6 के लिए कट-ऑफ:

JCOs और ORs (जनरल): लड़कों के लिए 129 मार्क्स और लड़कियों के लिए 132 मार्क्स.

नागरिक (जनरल): लड़कों और लड़कियों दोनों के लिए 138 मार्क्स.

शहीद हुए सैनिकों के बच्चे: लड़कों के लिए 84 मार्क्स और लड़कियों के लिए 90 मार्क्स.

कक्षा 9 के लिए कट-ऑफ:

JCOs और ORs (जनरल): लड़कों के लिए 149 मार्क्स और लड़कियों के लिए 155 मार्क्स.

नागरिक (जनरल): कट-ऑफ यहां सबसे ज़्यादा है. लड़कों के लिए 167 मार्क्स और लड़कियों के लिए 173 मार्क्स.

कुल सीटें और रिक्तियां

2026-27 सेशन के लिए सभी राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूलों में कुल 507 सीटें उपलब्ध हैं:

कक्षा 6: 358 सीटें

कक्षा 9: 149 सीटें

इन कुल पदों के लिए ‘शहीद हुए सैनिकों के बच्चे’ कैटेगरी में रिक्तियों की आवश्यकता है.

इंटरव्यू कॉल लेटर कैसे डाउनलोड करें?

शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवार नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करके अपना इंटरव्यू कॉल लेटर प्राप्त कर सकते हैं:

1. आधिकारिक वेबसाइट Rastriamilitaryschools.edu.in पर जाएं.

2. होमपेज पर ‘CET कॉर्नर’ या ‘रिजल्ट’ सेक्शन पर जाएं.

3. अपना ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर और पासवर्ड डालकर लॉग इन करें.

4. आपके डैशबोर्ड पर ‘इंटरव्यू ई-कॉल लेटर’ का एक लिंक दिखेगा; उस पर क्लिक करें.

5. लेटर डाउनलोड करें और उसका प्रिंटआउट लें.

अगला कदम: फाइनल स्टेज और मेडिकल जांच

लिखित परीक्षा पास करना सिर्फ़ पहला कदम है. शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को अब इंटरव्यू राउंड का सामना करना होगा. जहां उनकी पर्सनैलिटी, जनरल नॉलेज और एप्टीट्यूड का मूल्यांकन किया जाएगा. इसके बाद एक पूरी मेडिकल जांच होगी. फाइनल मेरिट लिस्ट अप्रैल 2026 में जारी होने की उम्मीद है.