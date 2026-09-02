Home > शिक्षा > RIMC Entrance Exam 2026: बेटे या बेटी को बनाना चाहते हैं सेना का अफसर, तो यह स्कूल है बेहतरीन, बस भरना है ये फॉर्म

RIMC Entrance Exam 2026: बेटे या बेटी को बनाना चाहते हैं सेना का अफसर, तो यह स्कूल है बेहतरीन, बस भरना है ये फॉर्म

Army School: बच्चे को सेना में अफसर बनाने का सपना है तो RIMC में कक्षा 8 का मौका न चूकें. NTA ने आवेदन शुरू किए हैं, 30 सितंबर तक फॉर्म भर सकते हैं.

By: Munna Verma | Published: September 2, 2026 5:29:48 PM IST

RIMC Entrance Exam 2026: सेना में करियर का सपना देखने वाले बच्चों के लिए बड़ा मौका
RIMC Entrance Exam 2026: सेना में करियर का सपना देखने वाले बच्चों के लिए बड़ा मौका


RIMC Entrance Exam 2026: अगर आप अपने बच्चे को भविष्य में सेना में अफसर बनाने का सपना देखते हैं, तो RIMC एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है. अनुशासन, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और सैन्य माहौल के लिए पहचाने जाने वाले इस संस्थान में कक्षा 8 में प्रवेश का मौका है. नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने जुलाई 2027 सेशन के लिए RIMC Entrance Exam 2026 की आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है. इच्छुक अभिभावक तय समय सीमा के भीतर फॉर्म भर सकते हैं.

इच्छुक उम्मीदवार 30 सितंबर 2026 तक ऑनलाइन आवेदन और परीक्षा शुल्क जमा कर सकते हैं. जो उम्मीदवार निर्धारित समय सीमा में आवेदन नहीं कर पाएंगे, उनके लिए लेट फीस के साथ 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर 2026 तक अतिरिक्त मौका दिया गया है.

You Might Be Interested In

6 दिसंबर को होगी RIMC प्रवेश परीक्षा

RIMC Entrance Exam 2026 का आयोजन 6 दिसंबर 2026 को किया जाएगा. परीक्षा पेन-एंड-पेपर मोड में होगी. NTA के अनुसार, देशभर के 39 शहरों में परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे. उम्मीदवारों को आवेदन करने से पहले NTA की ओर से जारी विस्तृत इंफॉर्मेशन बुलेटिन ध्यान से पढ़ने की सलाह दी गई है, ताकि योग्यता, परीक्षा केंद्र और आवेदन से जुड़ी शर्तों को लेकर कोई भ्रम न रहे.

कक्षा 8 में एडमिशन के लिए उम्र सीमा

RIMC में कक्षा 8 में प्रवेश के लिए आयु सीमा भी निर्धारित की गई है. 1 जुलाई 2027 को उम्मीदवार की उम्र कम से कम 12 वर्ष 6 महीने और अधिकतम 14 वर्ष होनी चाहिए. इसलिए अभिभावकों को आवेदन करने से पहले बच्चे की जन्मतिथि और नोटिफिकेशन में दी गई आयु संबंधी शर्तों को जरूर जांच लेना चाहिए.

ऐसा होगा परीक्षा का पैटर्न

RIMC Entrance Exam में उम्मीदवारों की अलग-अलग विषयों में समझ और लिखने की क्षमता परखी जाएगी. Mathematics और English में उम्मीदवारों को वर्णनात्मक यानी Descriptive प्रश्नों के उत्तर लिखने होंगे. वहीं जनरल नॉलेज (GK) सेक्शन में Multiple Choice Questions यानी MCQ आधारित सवाल पूछे जाएंगे. परीक्षा पेन-एंड-पेपर मोड में आयोजित होने के कारण उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा की तैयारी उसी अनुसार करनी चाहिए.

कितनी है आवेदन फीस?

आवेदन शुल्क कैटेगरी के अनुसार अलग-अलग रखा गया है. General, Defense Personnel और Ex-Servicemen के बच्चों तथा OBC-NCL उम्मीदवारों के लिए परीक्षा शुल्क 1,000 रुपये है. SC और ST वर्ग के उम्मीदवारों को 750 रुपये शुल्क देना होगा. वहीं लेट एप्लीकेशन विंडो में आवेदन करने पर निर्धारित परीक्षा शुल्क के अलावा 500 रुपये लेट फीस भी देनी होगी.

ये भी पढ़ें…

Railway Vacancy: बिना Exam रेलवे में नौकरी! 10वीं, 12वीं पास के लिए निकली बंपर वैकेंसी, हर महीने मिलेगी अच्छी सैलरी
NCERT New Books 2026: स्कूल की किताबों में आएगा बड़ा बदलाव! 10वीं-12वीं के लिए नया कंटेंट तैयार करने में जुटा

केवल आधिकारिक वेबसाइट से करें आवेदन

RIMC Entrance Exam 2026 के लिए उम्मीदवारों को आवेदन केवल NTA की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से करने की सलाह दी गई है. फीस का भुगतान Debit Card, Credit Card, Net Banking या UPI से ऑनलाइन किया जा सकता है. अभिभावकों और उम्मीदवारों को सलाह है कि आवेदन की अंतिम तारीख का इंतजार न करें और फॉर्म भरने से पहले सभी जरूरी दस्तावेज व विवरण अच्छी तरह जांच लें. परीक्षा से जुड़ी नई जानकारी और बदलावों के लिए NTA की आधिकारिक वेबसाइट नियमित रूप से देखते रहें.

Tags: RIMCRIMC Entrance Exam 2026
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

फोन पर टूटा टेम्पर्ड ग्लास लगाने के नुकसान

September 2, 2026

चिराग पासवान को किसने दी जान से मारने की धमकी?

September 1, 2026

कौन हैं सुभाश्री साहू, कितनी है नेटवर्थ?

September 1, 2026

सितंबर में भूलकर भी न जाएं इन 7 जगहों पर,...

September 1, 2026

एक्टर्स, जिन्होंने पर्दे पर निभाई भगवान श्रीकृष्ण की भूमिका

September 1, 2026

सितंबर में OTT और थिएटर्स पर लगेगा मनोरंजन का तड़का

September 1, 2026
RIMC Entrance Exam 2026: बेटे या बेटी को बनाना चाहते हैं सेना का अफसर, तो यह स्कूल है बेहतरीन, बस भरना है ये फॉर्म

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

RIMC Entrance Exam 2026: बेटे या बेटी को बनाना चाहते हैं सेना का अफसर, तो यह स्कूल है बेहतरीन, बस भरना है ये फॉर्म
RIMC Entrance Exam 2026: बेटे या बेटी को बनाना चाहते हैं सेना का अफसर, तो यह स्कूल है बेहतरीन, बस भरना है ये फॉर्म
RIMC Entrance Exam 2026: बेटे या बेटी को बनाना चाहते हैं सेना का अफसर, तो यह स्कूल है बेहतरीन, बस भरना है ये फॉर्म
RIMC Entrance Exam 2026: बेटे या बेटी को बनाना चाहते हैं सेना का अफसर, तो यह स्कूल है बेहतरीन, बस भरना है ये फॉर्म