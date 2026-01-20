RRB ग्रुप D 2026 के 22,000 पदों के लिए रजिस्ट्रेशन टाला गया, अब इस तारीख से कर सकेंगे अप्लाई; यहां जानें जरूरी डिटेल्स

RRB Group D 2026 Registration: रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड (RRBs) ने RRB ग्रुप D 2026 भर्ती के लिए रजिस्ट्रेशन शेड्यूल टाल दिया है, जो पहले 21 जनवरी से शुरू होने वाला था. लगभग 22,000 ग्रुप D वैकेंसी के लिए आवेदन प्रक्रिया अब 31 जनवरी, 2026 से शुरू होगी और 2 मार्च, 2026 को रात 11:59 बजे बंद होगी. योग्य और इच्छुक उम्मीदवार ऑफिशियल RRB रिक्रूटमेंट पोर्टल, rrbapply.gov.in के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं.

आवेदन जमा करने के लिए आधार-आधारित वेरिफिकेशन अनिवार्य है. उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके आधार डिटेल्स – नाम, जन्म तिथि और फोटो – अपडेटेड हों और उनके क्लास 10 सर्टिफिकेट में बताए गए डिटेल्स से मेल खाते हों.

RRB ग्रुप D 2026 रजिस्ट्रेशन: भर्ती डिटेल्स

कुल वैकेंसी की संख्या लगभग 22,000 है, जिसमें सबसे ज़्यादा पद इंजीनियरिंग से संबंधित विभागों में हैं, जिसमें ट्रैक मेंटेनर ग्रेड IV भी शामिल है.

आयु सीमा:

उम्मीदवारों की आयु 1 जनवरी, 2026 को 18 से 33 वर्ष के बीच होनी चाहिए. सरकारी नियमों के अनुसार आयु में छूट लागू है – OBC उम्मीदवारों के लिए तीन साल और SC/ST उम्मीदवारों के लिए पांच साल.

चयन प्रक्रिया:

चयन प्रक्रिया में कंप्यूटर-आधारित टेस्ट (CBT) शामिल है, जिसके बाद शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों के लिए फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट (PET) होगा.

आवेदन शुल्क:

जनरल, OBC और EWS कैटेगरी के उम्मीदवारों को 500 रुपये का आवेदन शुल्क देना होगा. जो लोग CBT में शामिल होंगे, उन्हें परीक्षा के बाद 400 रुपये वापस कर दिए जाएंगे.

वेतनमान:

चयनित उम्मीदवारों को 7वें वेतन आयोग के लेवल 1 पर नियुक्त किया जाएगा, जिसमें शुरुआती बेसिक वेतन 18,000 रुपये प्रति माह होगा.

उम्मीदवारों के लिए मुख्य निर्देश

उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे केवल एक आवेदन जमा करें, क्योंकि कई आवेदन करने पर आवेदन रद्द कर दिया जाएगा. हालांकि, आवेदक एक ही RRB आवेदन में कई पदों का चयन कर सकते हैं.

योग्यता मानदंड, सटीक वैकेंसी वितरण और पद-वार शैक्षिक योग्यता (ITI बनाम क्लास 10 पास) के बारे में पूरी जानकारी के लिए, उम्मीदवारों को ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखना चाहिए.

परीक्षा संरचना (Structure)

CBT में उम्मीदवारों का जनरल साइंस, गणित, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस पर टेस्ट लिया जाएगा. PET में वेट लिफ्टिंग और डिस्टेंस रन जैसी फिजिकल एक्टिविटी शामिल होंगी.

ICSI CSEET 2026 का रिजल्ट हुआ जारी, ऐसे करें डाउनलोड