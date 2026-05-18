REET Result 2025 Date: राजस्थान रीट रिजल्ट इस दिन हो सकता है जारी, 2000 पदों में हुई बढ़ोतरी

REET Result 2025 Date: राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा (REET) 2025 के अभ्यर्थियों के लिए बड़ी अपडेट सामने आई है. राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) के अनुसार REET 2025–2026 के नतीजे 22 मई से 25 मई के बीच घोषित किए जा सकते हैं. लंबे इंतजार के बीच यह खबर उम्मीदवारों के लिए राहत भरी मानी जा रही है.

बोर्ड के चेयरमैन मेजर जनरल आलोक राज ने जानकारी दी कि लेवल 1 (कक्षा 1 से 5) और लेवल 2 (कक्षा 6 से 8) दोनों परीक्षाओं के परिणाम तैयार करने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है. हालांकि, कुछ प्रशासनिक कारणों और आवश्यक प्रक्रियात्मक देरी के चलते परिणाम समय पर जारी नहीं हो सके. उन्होंने यह भी बताया कि नतीजों से जुड़े महत्वपूर्ण कार्य देख रहे अधिकारी पी.एल. बैरवा के निधन के बाद प्रक्रिया में कुछ रुकावट आई, जिससे समय-सीमा प्रभावित हुई.

कठिन प्रश्नों और आपत्तियों की समीक्षा से बदला परिणाम का ढांचा

REET परीक्षा में पूछे गए कुछ प्रश्नों को लेकर अभ्यर्थियों ने आपत्तियां दर्ज कराई थीं. इन आपत्तियों की विस्तृत समीक्षा के बाद कुछ सवालों को हटाने का निर्णय लिया गया है. इसी संशोधन के कारण भी परिणाम जारी करने में अतिरिक्त समय लग रहा है. बोर्ड का कहना है कि मूल्यांकन प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने के लिए हर आपत्ति को गंभीरता से जांचा गया है, ताकि किसी भी अभ्यर्थी के साथ अन्याय न हो.

2,000 पदों की बढ़ोतरी, भर्ती प्रक्रिया में बड़ा बदलाव

REET भर्ती को लेकर एक महत्वपूर्ण अपडेट यह भी है कि प्रारंभिक शिक्षा विभाग में पदों की संख्या बढ़ा दी गई है. पहले जहां कुल 5,000 पदों की घोषणा की गई थी, अब इसे बढ़ाकर 7,000 कर दिया गया है. इसके अलावा, 6 नवंबर 2025 को जारी अधिसूचना के अनुसार संस्कृत शिक्षा विभाग में 636 पद शामिल थे. इस बढ़ोतरी के बाद अब अधिक उम्मीदवारों को नौकरी मिलने की संभावना बढ़ गई है, जिससे प्रतियोगिता और अवसर दोनों में बदलाव देखा जा रहा है.

भर्ती परिणामों की नई समयसीमा

बोर्ड ने संकेत दिया है कि REET के अलावा अन्य लंबित भर्तियों के परिणाम भी जल्द जारी किए जाएंगे. चेयरमैन ने बताया कि सभी लंबित भर्ती परिणाम 31 मई से 3 जून के बीच घोषित किए जाने की उम्मीद है.

अन्य भर्तियों पर भी अपडेट

RSSB ने यह भी जानकारी दी है कि स्टेनोग्राफर भर्ती से जुड़ा मामला अभी न्यायालय में विचाराधीन है, जिसके कारण प्रक्रिया रुकी हुई है. वहीं, लाइब्रेरियन और ग्राम विकास अधिकारी (VDO) भर्ती के परिणाम भी जल्द जारी किए जाने की तैयारी में हैं. VDO भर्ती के तहत लगभग 200 मामलों की अभी समीक्षा की जा रही है, जिसके बाद अंतिम परिणाम घोषित किया जाएगा.

उम्मीदवारों में बढ़ी उम्मीदें

REET अभ्यर्थियों के लिए यह समय उम्मीद और इंतजार दोनों का है. लंबे समय से चल रही प्रक्रिया अब अंतिम चरण में पहुंच चुकी है. बोर्ड के अनुसार, सभी तकनीकी और आपत्ति संबंधी कार्य पूरे होते ही परिणाम निर्धारित समय सीमा के भीतर जारी कर दिए जाएंगे.