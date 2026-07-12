Re-NEET UG 2026 Result Update: छात्रों का इंतजार जल्द होगा खत्म, जानें रिजल्ट आने की तारीख और स्कोरकार्ड डाउनलोड करने का आसान तरीका

Re-NEET UG Result 2026: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) के जल्द ही अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर Re-NEET 2026 के लिए फाइनल आंसर की जारी करने की उम्मीद है. योग्य उम्मीदवारों के लिए Re-NEET 2026 परीक्षा 21 जून 2026 को आयोजित की गई थी. फाइनल आंसर की जारी होने के बाद, Re-NEET 2026 के नतीजे 20 जुलाई 2026 को घोषित किए जाने की संभावना है हालांकि अभी तक इस बारे में कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है.

री-एग्जाम में शामिल होने वाले उम्मीदवार अपनी OMR रिस्पॉन्स शीट, स्कोरकार्ड और अन्य संबंधित अपडेट भी ऑनलाइन देख सकेंगे. प्रोविजनल आंसर की के खिलाफ उठाई गई आपत्तियों की समीक्षा के बाद फाइनल आंसर की तैयार की जाएगी और इसका इस्तेमाल फाइनल नतीजे तैयार करने के लिए किया जाएगा.

Re-NEET 2026 OMR शीट और रिजल्ट कैसे देखें?

उम्मीदवार अपनी OMR शीट और रिजल्ट देखने के लिए इन स्टेप्स को फ़ॉलो कर सकते हैं:

NTA NEET की आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in पर जाएं.

Re-NEET 2026 OMR शीट या रिजल्ट के लिंक पर क्लिक करें.

अपने एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड/जन्म तिथि का इस्तेमाल करके लॉग इन करें.

OMR शीट स्कोरकार्ड और फाइनल आंसर की देखें और डाउनलोड करें.

भविष्य में एडमिशन और काउंसलिंग के लिए इसकी एक कॉपी सेव कर लें.

Re-NEET 2026 की फाइनल आंसर की में दी गई जानकारी

उम्मीदवारों को फाइनल आंसर की में दी गई जानकारी को ध्यान से देखना चाहिए. इसमें आम तौर पर ये विवरण शामिल होते हैं:

प्रश्न पत्र कोड और परीक्षा की जानकारी

हर प्रश्न का सही उत्तर

आपत्तियों की समीक्षा के बाद अंतिम उत्तर

प्रश्न संख्या और उनसे जुड़े विकल्प

प्रोविजनल आंसर की (अस्थायी उत्तर कुंजी) में किए गए बदलाव (यदि कोई हों)

अंतिम स्कोर और परिणाम की गणना का आधार

फ़ाऊइनल आंसर की OMR शीट और स्कोरकार्ड से उम्मीदवारों को काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू होने से पहले अपने प्रदर्शन का आकलन करने में मदद मिलेगी. उम्मीदवारों को नतीजे घोषित होने और एडमिशन से जुड़ी अन्य घोषणाओं के बारे में NTA की ओर से जारी आधिकारिक अपडेट पर ही भरोसा करना चाहिए.