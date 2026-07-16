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Re-NEET UG 2026 Topper: इस बार किसने मारी बाजी? टॉपर का नंबर देख पकड़ लेंगे माथा

Re-NEET UG 2026 Topper:नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने गुरुवार को NEET UG 2026 के रिज़ल्ट घोषित किए, जिसमें 11.21 लाख कैंडिडेट्स ने देश भर में अंडरग्रेजुएट मेडिकल, डेंटल, आयुष और उससे जुड़े कोर्स में एडमिशन के लिए क्वालिफ़ाई किया.

By: Divyanshi Singh | Last Updated: July 16, 2026 11:01:50 PM IST

पंजाब-हरियाणा के छात्रों ने किया टॉप
पंजाब-हरियाणा के छात्रों ने किया टॉप


Re NEET UG 2026 Topper: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने गुरुवार को NEET UG 2026 के रिज़ल्ट घोषित किए, जिसमें 11.21 लाख कैंडिडेट्स ने देश भर में अंडरग्रेजुएट मेडिकल, डेंटल, आयुष और उससे जुड़े कोर्स में एडमिशन के लिए क्वालिफ़ाई किया. रिज़ल्ट समय पर घोषित किए गए हैं ताकि यह पक्का हो सके कि मेडिकल एडमिशन और काउंसलिंग शेड्यूल ट्रैक पर रहे.

जो कैंडिडेट्स परीक्षा में शामिल हुए थे, वे अब ऑफिशियल वेबसाइट neet.nta.nic.in से अपने स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकते हैं. NTA ने ऑल इंडिया रैंक होल्डर्स, स्टेट टॉपर्स, कैटेगरी-वाइज़ टॉपर्स, क्वालिफ़ाइंग कट-ऑफ़ और भाषा-वाइज़ पार्टिसिपेशन की लिस्ट भी जारी की है.

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लगभग 20 लाख लोग शामिल हुए

21 जून को हुए NEET UG 2026 री-एग्जामिनेशन में भारत के 551 शहरों और विदेश के 14 शहरों में 5,440 एग्ज़ामिनेशन सेंटर्स पर लगभग 20 लाख कैंडिडेट्स ने हिस्सा लिया.यह एग्ज़ाम 13 भाषाओं में हुआ था, जिसमें इंग्लिश, हिंदी, तमिल, तेलुगु, बंगाली, मराठी और उर्दू शामिल हैं.क्वालिफाइड कैंडिडेट्स में 58 परसेंट से ज़्यादा महिलाएं हैं, और महिला कैंडिडेट्स का क्वालिफिकेशन रेट पुरुष कैंडिडेट्स से ज़्यादा है.

किसने किया टॉप?

720 में से सबसे ज़्यादा 715 स्कोर पंजाब के आर्यन गुप्ता और हरियाणा के पंशुल बंसल ने मिलकर हासिल किया.

NTA के मुताबिक

  • 19 कैंडिडेट्स ने 700 से ज़्यादा मार्क्स हासिल किए.
  • 138 कैंडिडेट्स ने 690 से ज़्यादा मार्क्स हासिल किए.
  • 1,492 कैंडिडेट्स ने 650 या उससे ज़्यादा मार्क्स हासिल किए.
  • 10,160 कैंडिडेट्स ने 600 या उससे ज़्यादा मार्क्स हासिल किए.
  • 90,780 कैंडिडेट्स ने 500 या उससे ज़्यादा मार्क्स हासिल किए.

एजेंसी ने कहा कि टॉप 138 परफॉर्मर्स में से 93 परसेंट से ज़्यादा पहली बार NEET कैंडिडेट्स थे, जबकि उनमें से लगभग सभी की उम्र 17 से 19 साल के बीच थी.

क्वालिफाइड कैंडिडेट्स सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से आए. उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा 1.7 लाख से ज़्यादा कैंडिडेट पास हुए, जबकि लक्षद्वीप में 43 कैंडिडेट पास हुए.NTA ने कहा कि 17 स्टेट टॉपर्स ने 700 या उससे ज़्यादा मार्क्स हासिल किए, जबकि 26 स्टेट टॉपर्स ने 690 से ज़्यादा मार्क्स हासिल किए.

कैटेगरी के हिसाब से अपडेट

मुख्य कैटेगरी में पास हुए कैंडिडेट की संख्या इस तरह है:

  • जनरल: 2.91 लाख
  • OBC-NCL: 5.12 लाख
  • SC: 1.59 लाख
  • ST: 63,716
  • Gen-EWS: 95,026
  • PwBD: 3,666
  • PwD: 303

पुरुषों से आगे निकलीं महिलाएं

सभी क्वालिफाई करने वाले उम्मीदवारों में से 58 प्रतिशत से ज्यादा महिलाएं हैं. पुरुषों की तुलना में महिलाओं के क्वालिफाई करने की दर भी ज्यादा रही. इस परीक्षा में शामिल होने वाली 56.8 प्रतिशत महिलाएं क्वालिफाई हुईं, जबकि पुरुषों के मामले में यह आंकड़ा 55.1 प्रतिशत रहा.

क्वालिफाइंग पर्सेंटाइल जारी

रिजल्ट के साथ कैटेगरी के हिसाब से कट-ऑफ मार्क्स और क्वालिफाइंग पर्सेंटाइल भी जारी कर दिए गए हैं.फाइनल आंसर की जारी होने के एक दिन बाद रिजल्ट घोषित किया गया.इससे पहले, NTA ने फिजिक्स के दो सवालों को बदला था, जिसमें एक सवाल हटा दिया गया था और दूसरे के लिए दो सही जवाब मान लिए गए थे, जिसके चलते इवैल्यूएशन पॉलिसी के मुताबिक सभी कैंडिडेट्स को 8 बोनस मार्क्स दिए गए थे.

एग्जामिनेशन प्रोसेस में 25 जून को प्रोविजनल आंसर-की जारी करना, 13 से 15 जुलाई तक OMR रिस्पॉन्स शीट, 16 जुलाई को फाइनल आंसर-की जारी करना और उसी दिन रिजल्ट जारी करना शामिल था.

NEET UG 2026 री-टेस्ट: काउंसलिंग प्रोसेस

रिजल्ट जारी होने के बाद, क्वालिफाइड कैंडिडेट्स अब MBBS, BDS, आयुष और दूसरे अंडरग्रेजुएट मेडिकल प्रोग्राम के लिए काउंसलिंग प्रोसेस में हिस्सा लेंगे.15 परसेंट ऑल इंडिया कोटे के लिए काउंसलिंग मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (MCC) करेगी, जबकि बाकी स्टेट कोटे की सीटें संबंधित स्टेट काउंसलिंग अथॉरिटी के ज़रिए भरी जाएंगी.

NTA ने कैंडिडेट्स को काउंसलिंग से जुड़े अपडेट्स के लिए सिर्फ़ ऑफिशियल वेबसाइट्स पर भरोसा करने की सलाह दी है और उन्हें फ्रॉड एडमिशन ऑफर या पैसे या पर्सनल क्रेडेंशियल्स मांगने वाले फेक कम्युनिकेशन्स से सावधान किया है.

Tags: Re NEET UG 2026 Result
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