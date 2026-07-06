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Kab Aayega Re Neet Result 2026: इंतजार हुआ खत्म! इस दिन आएगा री-नीट एग्जाम का रिजल्ट; यहां जानें तारीख और पूरी डिटेल

RE NEET Result Date | Kab Aayega Re Neet Result 2026: री नीट 2026 के रिजल्ट का इंतजार जल्द खत्म होने वाला है. एनटीए जल्द फाइनल आंसर की और रिजल्ट जारी कर सकता है. नतीजे घोषित होने के बाद उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in पर अपना रिजल्ट चेक कर सकेंगे.

By: Preeti Rajput | Published: July 6, 2026 9:50:22 AM IST

कब आएगा Re Neet Result 2026?
कब आएगा Re Neet Result 2026?


RE NEET Result Date | Kab Aayega Re Neet Result 2026: नीट यूजी री एग्जाम (NEET UG Result 2026) में शामिल होने वाले कैंडिडेट्स का इंतजार अब जल्द खत्म होने वाला है. छात्रों और परिवारों को आखिरकार लंबे इंतजार के बाद सब्र का फल मिलने जा रहा है. नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने 25  जून 2026 को आंसर की जारी कर दी थी. वहीं अंसर की पर आपत्ति जताने के लिए 28 जून तक का समय दिया गया था. वहीं अब NTA जल्द ही ओएमआर रिस्पान्स शीट व फाइनल रिजल्ट का ऐलान कर सकता है. सभी छात्र आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in पर जाकर अपना रिजल्ट चैक कर सकते हैं. 

कितने अभ्यर्थी ने दी थी परीक्षा?

जानकारी के लिए बता दें कि, नीट यूजी री एग्जाम 21 जून को पूरे देश में आयोजित किया गया था. यहां पर कुल 22,79,743 उम्मीदवारों ने अपना पंजीकरण करवाया था. जिसमें से 20 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी परीक्षा देने के लिए पहुंचे थे और अब वह रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं. 

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कब आएगा री नीट 2026 का रिजल्ट? (Kab Aayega Re Neet 2026)

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, नीट यूजी री एग्जाम का फाइनल आंसर की 20 जुलाई को सामने आ सकती है. रिजल्ट भी दो दिनों के भीतर ही जारी कर दिया जाएगा. हालांकि, फिलहाल NTA की तरफ से रिजल्ट को लेकर कोई घोषणा नहीं की गई है. 

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NTA NEET UG रिजल्ट कैसे डाउनलोड करें? (How to download NTA NEET UG Result?)

  • NTA NEET की ऑफिशियल वेबसाइट https://neet.nta.nic.in/ पर जाएं.
  • “NTA NEET UG रिजल्ट डाउनलोड करें” वाला लिंक देखें.
  • लॉगिन डिटेल्स डालें, जैसे एप्लीकेशन नंबर और जन्म तिथि.
  • आपका NTA NEET UG रिजल्ट स्क्रीन पर आ जाएगा.
  • इसे डाउनलोड करें और भविष्य के लिए इसका प्रिंटआउट ले लें.

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Tags: NEET UG 2026re neet 2026 result datere-neet 2026 result
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