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RBSE 10th Copy Recheck Process: कम आए हैं रिजल्ट में नंबर, ऐसे दोबारा चेक कराएं अपने पेपर, जानें प्रोसेस

RBSE 10th Copy Recheck Process: राजस्थान बोर्ड (RBSE) की 10वीं क्लास के रिजल्ट 24 मार्च 2026 को घोषित हो गया है. ऐसे में अगर आप अपने नंबर को लेकर संतुष्ट नहीं है तो अपनी कॉपी दोबारा रीचेक के लिए भेज सकते हैं. जानें इसका प्रोसेस-

By: sanskritij jaipuria | Published: March 24, 2026 5:39:46 PM IST

RBSE 10th Copy Recheck Process: कम आए हैं रिजल्ट में नंबर, ऐसे दोबारा चेक कराएं अपने पेपर, जानें प्रोसेस


RBSE 10th Copy Recheck Process: राजस्थान बोर्ड (RBSE) की 10वीं क्लास के रिजल्ट 24 मार्च 2026 को घोषित हो गया है. अगर बच्चों को किसी तरह की नंबर को लेकर दिक्कत है तो कॉपी को दोबारा चेक होने के लिए भेज सकते हैं. छात्रों के लिए स्क्रूटनी या रीचेकिंग की प्रक्रिया अप्रैल 2026 की शुरुआत में खुलने की संभावना है. छात्र ऑफिशियल वेबसाइट rajeduboard.rajasthan.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. हर विषय आवेदन शुल्क लगभग ₹300 है और सामान्यतः कुछ अतिरिक्त दिनों के लिए लेट फीस का ऑप्शन भी दिया जाता है.

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छात्रों को स्क्रूटनी फॉर्म भरने के लिए RBSE की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा. फॉर्म भरने के लिए रोल नंबर और अन्य आवश्यक जानकारी दर्ज करनी होगी.

 आवेदन शुल्क और समय सीमा

 आवेदन शुल्क: प्रति विषय लगभग ₹300
 आवेदन की अंतिम तिथि: रिजल्ट घोषित होने के 7–10 दिनों के भीतर आवेदन शुरू हो जाते हैं. अंतिम तिथि परिणाम घोषित होने के बाद तय की जाती है.

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 स्क्रूटनी और रीचेकिंग प्रक्रिया

1. रीचेकिंग: बोर्ड अंक जोड़ने में हुई गलती, अंक न मिलने या ट्रांसफर में हुई गलतियों की जांच करेगा.
2. रीवैल्यूएशन: ध्यान दें कि मेन प्रोसेस केवल स्क्रूटनी (री-टोटलिंग/री-चेकिंग) है, पूरे उत्तरपत्रों का पुनर्मूल्यांकन नहीं.
3. रिजल्ट: यदि किसी विषय में अंक बदलते हैं तो अपडेटेड मार्क्स ऑनलाइन वेबसाइट पर जारी किए जाएंगे.

 ऑनलाइन आवेदन कैसे करें

1. आधिकारिक वेबसाइट rajeduboard.rajasthan.gov.in पर जाएं.
2. ‘Re-evaluation, Rechecking, and Supplementary Exam’ लिंक पर क्लिक करें.
3. रोल नंबर और अन्य विवरण दर्ज करके लॉगिन करें.
4. जिन विषयों की स्क्रूटनी करवाना है, उन्हें चुनें.
5. ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करें.
6. भविष्य के लिए आवेदन फॉर्म का प्रिंट निकाल लें.

 

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Tags: RBSE 10th Copy Recheck Process
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