16 साल की उम्र में बेटे ने बाप को दी नौकरी, हैरान कर देगी आपको इस AI स्टार्टअप की कहानी
Home > जॉब > 16 साल की उम्र में बेटे ने बाप को दी नौकरी, हैरान कर देगी आपको इस AI स्टार्टअप की कहानी

16 साल की उम्र में बेटे ने बाप को दी नौकरी, हैरान कर देगी आपको इस AI स्टार्टअप की कहानी

केरल के रहने वाले राउल जॉन अजु (Raul John Aju) ने अपने ही पिता को नौकरी देने का काम किया है. हर कोई इस बच्चे की जमकर तारीफ कर रहे हैं. जानिए क्याा है इस अद्भुत बच्चे की अनोखी कहानी (Interesting Story) के बारे में.

By: DARSHNA DEEP | Last Updated: September 27, 2025 4:16:50 PM IST

16 Year Old Raul John Aju Success Story
16 Year Old Raul John Aju Success Story

Raul John Aju Success Story: क्या आपने पहले कही सुना है, एक बेटे ने अपने ही पिता को नौकरी दी हो. सुनकर चौंक गए न आप भी. इस बच्चे की कहानी को जिस किसी ने सुना वो दंग रह गया. बच्चा महज 16 साल का है, जो केरल का रहने वाला है, उसका नाम है राउल जॉन अजु जिसने अपने पिता को नौकरी देने का काम किया है. 

राउल जॉन अजु की सफलता की कहानी: 

केरल के रहने वाले राउल जॉन अजु आज देश के सबसे कम उम्र के सफल उद्यमियों में से एक हैं. सिर्फ 16 साल की उम्र में, उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाई है और एक ऐसी उपलब्धि हासिल की है जो आमतौर पर नहीं सुनी जाती. उन्होंने अपनी ही स्टार्टअप कंपनी में अपने पिता को नौकरी पर रखा है. 

AI में महारत और अपनी कंपनी

राउल की सफलता की कहानी उनके कम उम्र में तकनीक के प्रति जुनून से शुरू होती है. उनका AI के प्रति बढ़ता जुनून ने उन्हें आज इस मुकाम तक पहुंचाया है. उन्होंने केवल छह साल की उम्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीखना शुरू कर दिया था.  जिसके बाद से उन्हें AI के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने की इच्छा बढ़ने लग गई. 

AI स्टार्टअप ‘Arm Technologies’ किया शुरू 

उन्होंने 16 साल की उम्र में अपना पहला AI स्टार्टअप ‘Arm Technologies’ के नाम से शुरू किया. आज उन्हें केरल के सबसे युवा AI विशेषज्ञ के नाम से भी जाना जाता है. इतना ही उन्होंने AI की मदद से खुद का रोबोट ‘Me-bot’ विकसित भी किया है, और अब तक 10 से अधिक AI टूल्स बना चुके हैं जो लोगों की आम समस्याओं का समाधान करने में जुटे हुए हैं.

तकनीकी ज्ञान का प्रसार

राउल सिर्फ आविष्कार करने तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि वह अपने ज्ञान को युवाओं के बीच खास तौर से बांटने का प्रयास भी करते हैं. वह अपने YouTube और Instagram चैनलों के माध्यम से मुफ्त में AI ज्ञान सीखाते हैं और युवाओं को नई तकनीक के बारे में जानकारी भी देते हैं.

सरकार का मिला सहयोग 

राउल एक साथ कई महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स पर भी काम करने में जुटे हुए हैं. उनका एक खास प्रोजेक्ट ‘JustEase’ है, जिसे केरल और दुबई सरकार भी सहयोग कर रही है. इस प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य सामाजिक भलाई के लिए AI-चालित सार्वजनिक टूल्स बनाना है. इसमें एक ऐसा बॉट शामिल है जो आपातकालीन स्थिति में नागरिकों को सटीक और वास्तविक समय की जानकारी देने में मदद कर सकता है.

कहानी से क्या मिलती है सीख

राउल जॉन अजु की कहानी सभी युवाओं के लिए एक प्रेरणा है. उन्होंने यह साबित कर दिया है कि उम्र सिर्फ एक सीमा है और कम उम्र में भी शुरुआत करके भारत और दुनियाभर में नाम कमाया जा सकता है. AI की मदद से हम तरह से नागरिकों की मदद कर सकते हैं. 

Tags: AI startupArm TechnologiesInspirational StoryRaul John AjuSuccess story
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

10 मिनट में घर पर बनाएं नींबू स्क्रब, पाएं चमकदार...

September 28, 2025

6-6-6 वॉकिंग टेक्निक: वजन घटाने और सेहत सुधारने का नया...

September 28, 2025

घर पर बनाएं टेस्टी गार्लिक ब्रेड, जिसे देखकर और खाकर...

September 28, 2025

दुग्गा-दुग्गा! 33 साल की हसीना पर फिदा हुए फैन्स, तस्वीरें...

September 28, 2025

उंगलियां चाट-चाट कर लोग खाएंगे, घर में बनाएं स्वादिष्ट और...

September 28, 2025

नवरात्रि में कन्या भोज के लिए बनाएं ये भोग, नहीं...

September 28, 2025
16 साल की उम्र में बेटे ने बाप को दी नौकरी, हैरान कर देगी आपको इस AI स्टार्टअप की कहानी

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

16 साल की उम्र में बेटे ने बाप को दी नौकरी, हैरान कर देगी आपको इस AI स्टार्टअप की कहानी

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

16 साल की उम्र में बेटे ने बाप को दी नौकरी, हैरान कर देगी आपको इस AI स्टार्टअप की कहानी
16 साल की उम्र में बेटे ने बाप को दी नौकरी, हैरान कर देगी आपको इस AI स्टार्टअप की कहानी
16 साल की उम्र में बेटे ने बाप को दी नौकरी, हैरान कर देगी आपको इस AI स्टार्टअप की कहानी
16 साल की उम्र में बेटे ने बाप को दी नौकरी, हैरान कर देगी आपको इस AI स्टार्टअप की कहानी