Home > राजस्थान > Rajasthan SET 2026: जयपुर परीक्षा केंद्र पर हंगामा, पेपर में देरी का आरोप, उम्मीदवारों ने किया बहिष्कार

Rajasthan SET 2026: जयपुर परीक्षा केंद्र पर हंगामा, पेपर में देरी का आरोप, उम्मीदवारों ने किया बहिष्कार

Rajasthan SET 2026 के जयपुर परीक्षा केंद्र पर प्रश्न पत्र देर से मिलने के आरोप के बाद उम्मीदवारों ने विरोध और परीक्षा का बहिष्कार किया.

By: Munna Verma | Published: September 14, 2026 10:58:19 AM IST

Rajasthan SET 2026: जयपुर सेंटर पर पेपर में देरी, उम्मीदवारों ने किया परीक्षा का बहिष्कार
Rajasthan SET 2026: जयपुर सेंटर पर पेपर में देरी, उम्मीदवारों ने किया परीक्षा का बहिष्कार


Rajasthan SET 2026: राजस्थान सेट को लेकर जयपुर के एक परीक्षा केंद्र पर रविवार को विवाद खड़ा हो गया. परीक्षा देने पहुंचे अभ्यर्थियों ने प्रश्न पत्र समय पर नहीं मिलने का आरोप लगाते हुए परीक्षा का बहिष्कार कर दिया. उम्मीदवारों के मुताबिक, परीक्षा निर्धारित समय से करीब आधे घंटे बाद शुरू हो सकी, जिसके बाद कई अभ्यर्थी परीक्षा हॉल से बाहर निकल आए और केंद्र के बाहर विरोध जताया.

यह मामला जयपुर के बेनार रोड स्थित पिंक सिटी सीनियर सेकेंडरी स्कूल का बताया जा रहा है. अभ्यर्थियों के अनुसार, परीक्षा सुबह 11 बजे शुरू होनी थी, लेकिन प्रश्न पत्र करीब 11:30 बजे केंद्र पर पहुंचने की बात कही गई. देरी को लेकर उम्मीदवारों में नाराजगी बढ़ गई और देखते ही देखते कई अभ्यर्थी परीक्षा कक्ष छोड़कर मुख्य गेट के पास जमा हो गए.

You Might Be Interested In

उम्मीदवारों ने लगाए कई गंभीर आरोप

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, अभ्यर्थियों ने परीक्षा में देरी को लेकर केंद्र के अधिकारियों से सवाल किए. कुछ उम्मीदवारों ने दावा किया कि उन्हें इंतजार करने या परीक्षा छोड़ने की बात कही गई. हालांकि, इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है. बढ़ते विवाद के बीच अभ्यर्थी पुलिस के पास भी पहुंचे. इसके बाद पुलिस और स्कूल प्रशासन के बीच बातचीत हुई. उम्मीदवारों का कहना है कि बाद में स्कूल के प्रिंसिपल ने उन्हें एक नोटिस दिखाया, जिसमें परीक्षा रद्द किए जाने की जानकारी दी गई थी.

उम्मीदवार ने परीक्षा केंद्र की व्यवस्था पर उठाए सवाल

ANI से बातचीत में उम्मीदवार सानिया कवल ने परीक्षा केंद्र की व्यवस्थाओं पर सवाल उठाए. उनके अनुसार, प्रश्न पत्र समय पर उपलब्ध नहीं थे और उम्मीदवारों को लगातार कुछ देर और इंतजार करने के लिए कहा जा रहा था. कवल ने यह भी आरोप लगाया कि एक इनविजिलेटर 11वीं कक्षा का छात्र था. हालांकि, इस दावे की भी स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है. उम्मीदवारों ने मांग की है कि प्रभावित केंद्र पर परीक्षा दोबारा आयोजित की जाए और अगली बार उन्हें किसी दूसरे परीक्षा केंद्र पर परीक्षा देने का अवसर मिले.

परीक्षा रद्द होने की जानकारी को लेकर भी सवाल

अभ्यर्थियों ने यह सवाल भी उठाया कि परीक्षा शुरू होने से पहले केंद्र पर परीक्षा रद्द होने की कोई स्पष्ट आधिकारिक सूचना क्यों नहीं दी गई. उनका कहना है कि उन्हें परीक्षा की स्थिति के बारे में समय रहते जानकारी नहीं मिली. अब इस पूरे मामले में परीक्षा आयोजित करने वाली एजेंसी की जांच अहम होगी. परीक्षा रद्द करने, दोबारा आयोजन कराने या केंद्र के खिलाफ किसी तरह की कार्रवाई का फैसला तथ्यों और जांच के आधार पर ही लिया जा सकेगा.

क्या है Rajasthan SET 2026?

Rajasthan State Eligibility Test (SET) राजस्थान के कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर पद के लिए उम्मीदवारों की पात्रता निर्धारित करने वाली राज्य स्तरीय परीक्षा है. वर्ष 2026 की परीक्षा कोटा विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित की जा रही है. यह परीक्षा ऑफलाइन OMR आधारित प्रारूप में होती है. इसमें दो पेपर शामिल होते हैं और प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के होते हैं. परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं है.           

जयपुर केंद्र की घटना के बाद अब उम्मीदवारों की नजर परीक्षा अधिकारियों के अगले कदम पर है. अभ्यर्थी पूरे मामले की निष्पक्ष जांच और प्रभावित उम्मीदवारों के हित में उचित निर्णय की मांग कर रहे हैं.

Tags: home-hero-pos-4Rajasthan SET 2026Rpsc
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

क्या सलमान खान के बॉडीगार्ड के बेटे करने वाले हैं...

September 14, 2026

बिग बॉस के 5 सबसे ज्यादा फेंकने वाले कंटेस्टेंट्स

September 13, 2026

अब कहां हैं ‘कसौटी जिंदगी की’ फेम सीजेन खान?

September 13, 2026

पुराने PF के पैसे को नए खाते में करना है...

September 13, 2026

एक हादसा और बदल गई महिमा चौधरी की जिंदगी…

September 13, 2026

irctc पर अकाउंट कैसे बनाएं?

September 12, 2026
Rajasthan SET 2026: जयपुर परीक्षा केंद्र पर हंगामा, पेपर में देरी का आरोप, उम्मीदवारों ने किया बहिष्कार

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Rajasthan SET 2026: जयपुर परीक्षा केंद्र पर हंगामा, पेपर में देरी का आरोप, उम्मीदवारों ने किया बहिष्कार
Rajasthan SET 2026: जयपुर परीक्षा केंद्र पर हंगामा, पेपर में देरी का आरोप, उम्मीदवारों ने किया बहिष्कार
Rajasthan SET 2026: जयपुर परीक्षा केंद्र पर हंगामा, पेपर में देरी का आरोप, उम्मीदवारों ने किया बहिष्कार
Rajasthan SET 2026: जयपुर परीक्षा केंद्र पर हंगामा, पेपर में देरी का आरोप, उम्मीदवारों ने किया बहिष्कार
Rajasthan SET 2026: जयपुर परीक्षा केंद्र पर हंगामा, पेपर में देरी का आरोप, उम्मीदवारों ने किया बहिष्कार