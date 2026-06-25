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Rajasthan PTET Result 2026 OUT: राजस्थान पीटीईटी 2026 का रिजल्ट घोषित, रोल नंबर डालकर तुरंत चेक करें अपना परिणाम

Rajasthan PTET Result 2026 OUT: राजस्थान पीटीईटी (PTET) 2026 का रिजल्ट 25 जून को जारी कर दिया गया है. परीक्षा में शामिल उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकते हैं

By: Shivashakti Narayan Singh | Published: June 25, 2026 12:30:49 PM IST

Rajasthan PTET Result 2026 जारी,ऐसे चेक करें अपना परिणाम
Rajasthan PTET Result 2026 जारी,ऐसे चेक करें अपना परिणाम


Rajasthan PTET Result 2026 OUT: राजस्थान पीटीईटी (PTET) 2026 का रिजल्ट 25 जून को जारी कर दिया गया है. परीक्षा में शामिल उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकते हैं. रिजल्ट देखने के लिए रोल नंबर, जन्मतिथि और कैप्चा कोड की आवश्यकता होगी. सफल अभ्यर्थी अब काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग ले सकेंगे.

 Rajasthan PTET Result 2026 जारी

राजस्थान प्री-टीचर एजुकेशन टेस्ट (PTET) 2026 का रिजल्ट घोषित कर दिया गया है. इस परीक्षा को वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी (VMOU), कोटा द्वारा किया गया था. इस साल बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने परीक्षा में हिस्सा लिया था और अब सभी उम्मीदवार अपना परिणाम ऑनलाइन चेक कर सकते हैं.

ऐसे डाउनलोड करें PTET Result 2026

उम्मीदवार नीचे दिए गए आसान स्टेप्स को फॉलो करके अपना रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं-
  •  सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं.
  •  होमपेज पर ‘PTET Result 2026’ लिंक पर क्लिक करें.
  •  अपना रोल नंबर, जन्मतिथि और कैप्चा कोड दर्ज करें.
  •  सबमिट बटन पर क्लिक करें.
  •  आपकी स्क्रीन पर रिजल्ट खुल जाएगा.
  •  भविष्य के लिए स्कोरकार्ड डाउनलोड करके उसका प्रिंट आउट सुरक्षित रख लें.

 स्कोरकार्ड में क्या-क्या चेक करें?

रिजल्ट डाउनलोड करने के बाद निम्न जानकारियों को ध्यान से जांच लें-
  •  उम्मीदवार का नाम
  •  रोल नंबर
  •  परीक्षा का नाम
  •  प्राप्त अंक
  • श्रेणी (Category)
  •  रैंक
  •  अन्य व्यक्तिगत विवरण
अगर किसी प्रकार की त्रुटि दिखाई देती है तो संबंधित अधिकारियों से संपर्क करें.

 अब क्या होगा आगे?

पीटीईटी परीक्षा में सफल उम्मीदवारों को जल्द ही काउंसलिंग प्रक्रिया में शामिल होने का मौका मिलेगा. काउंसलिंग के दौरान अभ्यर्थी अपनी पसंद के कॉलेज और कोर्स का चयन कर सकेंगे. इसके बाद सीट आवंटन सूची जारी की जाएगी और चयनित उम्मीदवारों को संबंधित संस्थान में प्रवेश लेना होगा.

Tags: PTET Result 2026PTET Result Download LinkRajasthan PTET Result 2026Rajasthan PTET Scorecard
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