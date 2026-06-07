Rajasthan PTET Admit Card 2026: राजस्थान पीटीईटी एडमिट कार्ड vmou.ac.in पर आज! ऐसे कर पाएंगे डाउनलोड

Rajasthan PTET Admit Card 2026 Date: राजस्थान प्री-टीचर एजुकेशन टेस्ट (PTET) 2026 में शामिल होने वाले लाखों अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर है. वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी (VMOU), कोटा द्वारा राजस्थान PTET एडमिट कार्ड 2026 जल्द जारी किए जाने की संभावना है. जिन उम्मीदवारों ने इस परीक्षा के लिए आवेदन किया है, वे राजस्थान पीटीईटी की आधिकारिक वेबसाइट vmou.ac.in से अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर सकेंगे.

राजस्थान PTET परीक्षा 14 जून 2026 को आयोजित की जाएगी. ऐसे में उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे एडमिट कार्ड जारी होते ही उसे डाउनलोड कर लें और उसमें दर्ज सभी जानकारियों की सावधानीपूर्वक जांच करें.

कब होगी राजस्थान PTET 2026 परीक्षा?

राजस्थान PTET 2026 परीक्षा का आयोजन 14 जून 2026 को राज्य के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर किया जाएगा. यह परीक्षा बीएड और इंटीग्रेटेड बीए-बीएड/बीएससी-बीएड पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए आयोजित की जाती है. परीक्षा में शामिल होने के लिए एडमिट कार्ड अनिवार्य दस्तावेज होगा.

Rajasthan PTET Admit Card 2026 ऐसे करें डाउनलोड

VMOU की आधिकारिक वेबसाइट vmou.ac.in पर जाएं.

होमपेज पर उपलब्ध “PTET Admit Card 2026” लिंक पर क्लिक करें.

अपना आवेदन नंबर, रोल नंबर या अन्य आवश्यक लॉगिन विवरण दर्ज करें.

जानकारी सबमिट करने के बाद स्क्रीन पर एडमिट कार्ड दिखाई देगा.

एडमिट कार्ड डाउनलोड करें और भविष्य के उपयोग के लिए कम से कम दो या तीन प्रिंटआउट सुरक्षित रखें.

एडमिट कार्ड में क्या-क्या जानकारी होगी?

PTET हॉल टिकट 2026 में उम्मीदवारों से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी दर्ज होगी. डाउनलोड करने के बाद निम्न विवरणों को ध्यानपूर्वक जांच लें:

उम्मीदवार का नाम

रोल नंबर

आवेदन संख्या

परीक्षा तिथि

परीक्षा केंद्र का नाम और पता

उम्मीदवार की फोटो

हस्ताक्षर

परीक्षा संबंधी निर्देश

यदि किसी जानकारी में त्रुटि दिखाई देती है तो तुरंत संबंधित अधिकारियों से संपर्क करना चाहिए.

परीक्षा केंद्र पर साथ ले जाना क्या है जरूरी?

उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र पर निम्न दस्तावेज साथ लेकर जाना अनिवार्य होगा:

PTET 2026 एडमिट कार्ड का प्रिंटआउट

सरकार द्वारा जारी वैध फोटो पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर आईडी, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस आदि)

बिना एडमिट कार्ड या पहचान पत्र के उम्मीदवारों को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जा सकती.

परीक्षा दिवस के महत्वपूर्ण निर्देश

परीक्षा केंद्र पर निर्धारित समय से पहले पहुंचें.

एडमिट कार्ड में दिए गए सभी निर्देशों का पालन करें.

किसी भी प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस परीक्षा केंद्र में न ले जाएं.

परीक्षा समाप्त होने के बाद भी एडमिट कार्ड सुरक्षित रखें, क्योंकि यह आगे की प्रवेश प्रक्रिया में उपयोगी हो सकता है.

राजस्थान PTET 2026 परीक्षा की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए एडमिट कार्ड सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेजों में से एक है. परीक्षा की तारीख नजदीक होने के कारण अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे नियमित रूप से आधिकारिक वेबसाइट पर नजर बनाए रखें और एडमिट कार्ड जारी होते ही उसे डाउनलोड कर लें.