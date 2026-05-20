Rajasthan Pre DElEd Exam 2026 Today: राजस्थान बीएसटीसी परीक्षा आज से शुरू, देखें यहां जरूरी अपडेट

Rajasthan Pre DElEd Exam 2026 Today: राजस्थान में शिक्षक बनने का सपना देख रहे लाखों अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर सामने आई है. वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय (Vardhman Mahaveer Open University) के जरिए आज राजस्थान Pre DElEd 2026 की परीक्षा आयोजित की जा रही है. इससे पहले विश्वविद्यालय ने हॉल टिकट आधिकारिक वेबसाइट predeledraj2026.com पर जार कर दिया है.

इस बार राजस्थान Pre DElEd लिखित परीक्षा 20 मई 2026 को आयोजित की जाएगी. परीक्षा दो पालियों में होगी और राज्यभर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा तिथि से पहले अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लें और उसमें दर्ज सभी जानकारियों की जांच अवश्य करें.

Rajasthan BSTC Exam 2026: परीक्षा पैटर्न और महत्वपूर्ण जानकारी

राजस्थान Pre DElEd परीक्षा कुल 600 अंकों की होगी. परीक्षा में बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे. प्रश्न पत्र में मुख्य रूप से मानसिक योग्यता, राजस्थान की सामान्य जानकारी, शिक्षण अभिरुचि (Teaching Aptitude) और भाषा योग्यता से जुड़े प्रश्न शामिल होंगे. परीक्षा का उद्देश्य उम्मीदवारों की शिक्षण क्षमता और सामान्य ज्ञान का मूल्यांकन करना है. ऐसे में अभ्यर्थियों को परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन के लिए समय प्रबंधन और सही रणनीति के साथ तैयारी करनी चाहिए.

Rajasthan Pre DElEd Admit Card 2026 ऐसे करें डाउनलोड

राजस्थान Pre DElEd की आधिकारिक वेबसाइट predeledraj2026.com पर जाएं.

होम पेज पर दिखाई दे रहे “Rajasthan Pre DElEd Admit Card 2026” लिंक पर क्लिक करें.

अब एक नया पेज खुलेगा, जहां उम्मीदवारों को अपनी लॉगिन जानकारी जैसे आवेदन संख्या और पासवर्ड दर्ज करना होगा.

सभी जानकारी भरने के बाद “Submit” बटन पर क्लिक करें. आपका एडमिट कार्ड स्क्रीन पर दिखाई देगा.

एडमिट कार्ड में दी गई जानकारी को ध्यान से जांच लें और भविष्य के उपयोग के लिए इसका प्रिंटआउट सुरक्षित रख लें.

Admit Card में इन जानकारियों की करें जांच

उम्मीदवारों को एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद निम्न जानकारियां अवश्य जांचनी चाहिए:

उम्मीदवार का नाम

रोल नंबर

परीक्षा तिथि और समय

परीक्षा केंद्र का पता

फोटो और हस्ताक्षर

परीक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण निर्देश

यदि एडमिट कार्ड में किसी प्रकार की गलती दिखाई दे, तो तुरंत संबंधित अधिकारियों से संपर्क करें.

परीक्षा केंद्र पर क्या ले जाना जरूरी है?

परीक्षा के दिन उम्मीदवारों को अपना एडमिट कार्ड और एक वैध फोटो आईडी प्रूफ साथ लेकर जाना अनिवार्य होगा. बिना एडमिट कार्ड के किसी भी उम्मीदवार को परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा. राजस्थान BSTC 2026 परीक्षा से जुड़ी अधिक जानकारी और अपडेट के लिए उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर नियमित रूप से विजिट करते रहें.