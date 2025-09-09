Rajasthan Police Constable 2025 की एग्जाम सिटी स्लिप हुई रिलीज, ऐसे करें चेक..!

Rajasthan Police Constable Exam City 2025 OUT: राजस्थान पुलिस कॉन्स्टेबल भर्ती एग्जाम को लेकर एक लेटेस्ट अपडेट सामने आया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जो लोग एग्जाम में शामिल होने वाले हैं, उनके लिए एग्जाम सिटी इंटीमेशन अब recruitment2.rajasthan.gov.in पर आ गया है। कैंडिडेट्स अपने एग्जाम सिटी की जानकारी sso.rajasthan.gov.in पर लॉगिन करके देख सकते हैं.

राजस्थान पुलिस कॉन्स्टेबल एग्जाम सिटी स्लिप 2025 का लिंक एक्टिव हो गया है। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल रिटेन एग्जाम देने वाले छात्र sso.rajasthan.gov.in पर लॉगिन करके देख सकते हैं कि आपकी एग्जाम सिटी कहां पर है। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के बारे में जानने के लिए आप नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं और आपको सारी जानकारी मिल जाएगी।

Rajasthan Police Constable Exam City 2025 – कब होगा एग्जाम?

राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025 का रिटेन एग्जाम 13 और 14 सितंबर शनिवार और रविवार को होगा। इस एग्जाम से जुड़ी कुछ अहम जानकारी हम आपको बताने जा रहे हैं. जैसे की जो एग्जाम होने वाला है- उसका नाम है- राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025, वहीं एग्जाम मोड की बात करें तो ये रिटेन एग्जान होगा। एडमिट कार्ड 11 तारीख को रिलीज किया जाएगा। एग्जाम शिफ्ट के मुताबिक होगा.

Click Direct Link : https://sso.rajasthan.gov.in/signin?encq=6JkTF7D/fPuyiLpqlTuv+lUsDX7lXTAjkjgwtukShPM=

City Intimation Slip 2025 कैसे डाउनलोड करें?

राजस्थान पुलिस कॉन्स्टेबल एग्जाम सिटी स्लिप को आप कैसे डाउनलोड करेंगे, ये जानने के लिए नीचे दिए सभी स्टेप्स को सही ढंग से पढ़ें-

सबसे पहला काम आपको करना होगा कि आप राजस्थान पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट police.rajasthan.gov.in पर जाएं।

उसके बाद आ होमपेज पर जाएं और वहां पर दिए गए Notifications सेक्शन पर क्लिक करें।

फिर नए पेज पर दिए गए लिंक ‘Click here to know your Exam District location (POLICE CONSTABLE RECRUITMENT – 2025)’ पर क्लिक करें।

लॉगिन पेज पर अपनी Application ID और जरूरी चीजे डाले।

कैप्चा कोड लिखें और सबमिट बटन को दबाएं।

आपकी राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एग्जाम सिटी और जिले की जानकारी स्क्रीन पर आ जाएगी।