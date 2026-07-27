Rajasthan JET Result 2026 Date: राजस्थान जेईटी रिजल्ट jetskrau2026.com पर जल्द, ऐसे चेक करें स्कोरकार्ड

Rajasthan JET Result 2026 का इंतजार कर रहे हजारों अभ्यर्थियों के लिए राहत भरी खबर है. स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय (SKRAU), बीकानेर जल्द ही राजस्थान जॉइंट एंट्रेंस टेस्ट (JET) 2026 का परिणाम जारी कर सकता है. रिपोर्ट्स के अनुसार, 27 जुलाई से 5 अगस्त 2026 के बीच रिजल्ट घोषित होने की संभावना है. विश्वविद्यालय पहले ही फाइनल आंसर-की जारी कर चुका है, जिससे संकेत मिल रहे हैं कि मेरिट लिस्ट और स्कोरकार्ड भी जल्द उपलब्ध होंगे.

रिजल्ट जारी होने के बाद उम्मीदवार आधिकारिक पोर्टल पर लॉगिन कर अपना स्कोरकार्ड, मेरिट रैंक और कैटेगरी रैंक डाउनलोड कर सकेंगे. इसके आधार पर अगस्त में शुरू होने वाली काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लिया जा सकेगा.

फाइनल आंसर-की के बाद रिजल्ट का इंतजार

इस वर्ष राजस्थान JET 2026 परीक्षा का आयोजन 27 जून 2026 को किया गया था. पहले परीक्षा 21 जून को प्रस्तावित थी, लेकिन अन्य प्रवेश परीक्षाओं के शेड्यूल को देखते हुए इसमें बदलाव किया गया. परीक्षा के बाद 1 जुलाई को प्रोविजनल आंसर-की जारी की गई, जबकि आपत्तियों के निस्तारण के बाद 21 जुलाई 2026 को फाइनल आंसर-की प्रकाशित की गई. अब अभ्यर्थियों की नजरें रिजल्ट पर टिकी हुई हैं.

Rajasthan JET Result 2026 कैसे डाउनलोड करें?

रिजल्ट जारी होने के बाद उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर Candidate Login विकल्प का चयन करें. इसके बाद अपना एप्लीकेशन नंबर या यूजरनेम और पासवर्ड दर्ज करें. लॉगिन करने के बाद स्कोरकार्ड स्क्रीन पर दिखाई देगा, जिसे डाउनलोड कर भविष्य के लिए सुरक्षित रखा जा सकता है. स्कोरकार्ड में कुल प्राप्तांक (800 में से), स्टेट मेरिट रैंक और कैटेगरी रैंक जैसी महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध होगी. यही विवरण काउंसलिंग और सीट आवंटन प्रक्रिया में उपयोग किए जाएंगे.

किन कोर्सों में मिलेगा प्रवेश?

राजस्थान JET राज्य के प्रमुख कृषि विश्वविद्यालयों में स्नातक स्तर के कृषि एवं संबद्ध पाठ्यक्रमों में प्रवेश का मुख्य माध्यम है. इसके जरिए B.Sc. (ऑनर्स) एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशरीज साइंस, कम्युनिटी साइंस, फूड न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स और B.Tech डेयरी टेक्नोलॉजी और फूड टेक्नोलॉजी जैसे कार्यक्रमों में दाखिला मिलता है. राज्य के पांच प्रमुख कृषि विश्वविद्यालय इस प्रवेश प्रक्रिया में शामिल हैं और हजारों छात्रों को इन संस्थानों में अध्ययन का अवसर मिलता है.

37 हजार से अधिक उम्मीदवारों ने कराया पंजीकरण

इस वर्ष संयुक्त रूप से JET, Pre-PG और Ph.D. प्रवेश परीक्षाओं के लिए 37,497 उम्मीदवारों ने पंजीकरण कराया. राजस्थान के सरकारी और निजी कृषि संस्थानों में 3,000 से अधिक स्नातक सीटों पर प्रवेश दिया जाएगा. परीक्षा ऑफलाइन OMR आधारित मोड में आयोजित की गई थी और कुल 800 अंकों की थी.

काउंसलिंग से पहले इन बातों का रखें ध्यान

रिजल्ट डाउनलोड करने के बाद उम्मीदवार अपने स्कोरकार्ड में दर्ज सभी जानकारियों को ध्यान से जांच लें. कुल अंक, मेरिट रैंक, कैटेगरी रैंक और व्यक्तिगत विवरण सही होना जरूरी है. यही दस्तावेज काउंसलिंग और सीट आवंटन के दौरान सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे. इसलिए स्कोरकार्ड की डिजिटल और प्रिंट कॉपी पहले से सुरक्षित रखना बेहतर रहेगा.

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