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राजस्थान JET 2026 रिजल्ट घोषित, तुरंत करें स्कोरकार्ड डाउनलोड;जानें रिजल्ट डाउनलोड करने का आसान तरीका

Rajasthan JET Result 2026: राजस्थान ज्वाइंट एंट्रेंस टेस्ट (Rajasthan JET 2026) के 2026 का परिणाम जारी हो गया है,अगर आप भी रिजल्ट देखना चाहते हैं तो आइए जानते हैं स्टेप बाई स्टेप तरीका.

By: Shivashakti Narayan Singh | Published: July 29, 2026 4:46:34 PM IST

राजस्थान JET 2026 रिजल्ट घोषित
राजस्थान JET 2026 रिजल्ट घोषित


Rajasthan JET Result 2026: राजस्थान ज्वाइंट एंट्रेंस टेस्ट (Rajasthan JET 2026) का इंतजार कर रहे उम्मीदवारों के लिए बड़ी खबर है. स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय (SKRAU) ने Rajasthan JET Result 2026 जारी कर दिया है. परीक्षा में शामिल अभ्यर्थी अब आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकते हैं. रिजल्ट देखने के लिए उम्मीदवारों को अपना यूजरनेम और पासवर्ड करना होगा.

 आधिकारिक वेबसाइट से ऐसे डाउनलोड करें रिजल्ट

अगर आपने राजस्थान JET 2026 परीक्षा दी है, तो नीचे दिए गए आसान स्टेप्स को फॉलो करके अपना स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकते हैं.
  •  सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट jetskrau2026.com पर जाएं.
  •  होमपेज पर लॉगिन का विकल्प चुनें.
  •  अपना यूजरनेम, पासवर्ड और कैप्चा कोड दर्ज करें.
  • Sign In पर क्लिक करें.
  •  स्क्रीन पर आपका रिजल्ट दिखाई देगा.
  •  भविष्य के लिए स्कोरकार्ड डाउनलोड करके उसका प्रिंटआउट सुरक्षित रख लें.

 किन कोर्सों में मिलता है प्रवेश?

राजस्थान JET परीक्षा के जरिए राज्य के कृषि और संबद्ध विषयों के विभिन्न स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश दिया जाता है. इनमें मुख्य रूप से कृषि, बागवानी, वानिकी, डेयरी टेक्नोलॉजी, फूड टेक्नोलॉजी और अन्य संबंधित कोर्स शामिल हैं.

 अब क्या होगा अगला चरण?

रिजल्ट जारी होने के बाद जल्द ही काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू की जाएगी. काउंसलिंग के दौरान उम्मीदवारों को अपनी रैंक के आधार पर कॉलेज और कोर्स का विकल्प भरना होगा. सीट आवंटन मेरिट, उपलब्ध सीटों और उम्मीदवारों की पसंद के अनुसार किया जाएगा.
  • उम्मीदवार रखें इन बातों का ध्यान
  •  स्कोरकार्ड में दर्ज सभी जानकारी ध्यान से जांच लें.
  •  किसी भी गलती की स्थिति में संबंधित प्राधिकरण से तुरंत संपर्क करें.
  •  काउंसलिंग से जुड़े सभी जरूरी दस्तावेज पहले से तैयार रखें.
  •  काउंसलिंग की तारीख और शेड्यूल के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर नियमित नजर बनाए रखें.

Tags: Rajasthan JET Result 2026Rajasthan JET Result LinkRajasthan JET Scorecard 2026Rajasthan Joint Entrance Test Result
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