Rajasthan BSTC Pre DElEd Result 2026 Out: जारी हुआ रिजल्ट, इस डायरेक्ट लिंक से तुरंत चेक करें अपना स्कोरकार्ड

Rajasthan BSTC Pre DElEd Result 2026 Out: राजस्थान बीएसटीसी प्री डीएलएड (BSTC Pre DElEd) 2026 के नतीजों का इंतजार कर रहे उम्मीदवारों के लिए बड़ी खुशखबरी है. वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय (VMOU), कोटा के जयपुर रीजनल सेंटर में आयोजित एक आधिकारिक कार्यक्रम में राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए हैं. परीक्षा में शामिल हुए छात्र अब आधिकारिक वेबसाइट predeledraj2026.com पर जाकर अपना स्कोरकार्ड देख और डाउनलोड कर सकते हैं. अगर आप भी अपना रिजल्ट देखना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए आसान स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं:

राजस्थान बीएसटीसी प्री डीएलएड रिजल्ट 2026 कैसे चेक करें?

स्टेप 1: सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट predeledraj2026.com पर जाएं.

स्टेप 2: होमपेज पर दिख रहे ‘Rajasthan BSTC Pre DElEd Result 2026’ के लिंक पर क्लिक करें.

स्टेप 3: नए पेज पर अपना एप्लीकेशन नंबर और जन्म तिथि (Date of Birth) दर्ज करें.

स्टेप 4: डिटेल्स भरने के बाद ‘Submit’ बटन पर क्लिक करें. आपका स्कोरकार्ड स्क्रीन पर आ जाएगा.

स्टेप 5: भविष्य के लिए अपने स्कोरकार्ड का पीडीएफ डाउनलोड कर लें और एक प्रिंटआउट (हार्ड कॉपी) जरूर निकालकर रखें, क्योंकि काउंसलिंग के समय इसकी जरूरत पड़ेगी.

डायरेक्ट लिंक (direct llink)

परीक्षा से जुड़े मुख्य आंकड़े और सीटें

इस साल राजस्थान बीएसटीसी प्री डीएलएड परीक्षा का आयोजन 20 मई 2026 को राज्य के 41 जिलों के 1,774 केंद्रों पर किया गया था. इस बार के आंकड़े कुछ इस प्रकार हैं:

कुल आवेदन: 6,05,242

परीक्षा में शामिल छात्र: 4,97,178

कुल उपलब्ध सीटें: राज्य के विभिन्न डीएलएड कॉलेजों में कुल 25,970 सीटें हैं, जिन पर परीक्षा में मिली रैंक के आधार पर ही एडमिशन दिया जाएगा.

आगे क्या होगा? काउंसलिंग और एडमिशन प्रोसेस

रिजल्ट जारी होने के साथ ही अब एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है. विभाग की ओर से जल्द ही काउंसलिंग का पूरा शेड्यूल (जैसे- रजिस्ट्रेशन की तारीखें, कॉलेज चॉइस फिलिंग और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन) आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दिया जाएग.

ध्यान दें: परीक्षा में सिर्फ शामिल होने से ही एडमिशन की गारंटी नहीं मिलती. उम्मीदवारों को विभाग द्वारा तय किए गए न्यूनतम क्वालिफाइंग मार्क्स (न्यूनतम अंक) हासिल करने होंगे. जो छात्र इस दायरे में नहीं आएंगे, वे काउंसलिंग प्रक्रिया का हिस्सा नहीं बन पाएंगे.

सफल उम्मीदवार आगे की अपडेट्स, जैसे काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख, सीट अलॉटमेंट लिस्ट और कट-ऑफ स्कोर जानने के लिए लगातार ऑफिशियल वेबसाइट पर नजर बनाए रखें.