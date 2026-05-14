Rajasthan BSTC Admit Card 2026 Today: राजस्थान प्री डी.एल.एड एडमिट कार्ड predeledraj2026.com पर आज, ऐसे करें डाउनलोड

Rajasthan BSTC Admit Card 2026 Today: VMOU Kota to Release Hall Tickets at Official Website

Rajasthan BSTC Admit Card 2026 Today: राजस्थान में शिक्षक बनने का सपना देख रहे लाखों उम्मीदवारों के लिए बड़ी अपडेट सामने आई है. वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय (VMOU), कोटा आज 14 मई 2026 को राजस्थान प्री डी.एल.एड (बीएसटीसी) परीक्षा 2026 का एडमिट कार्ड जारी करने जा रहा है. परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट predeledraj2026.com पर जाकर अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर सकेंगे.

यह परीक्षा राजस्थान के D.El.Ed सामान्य और संस्कृत कोर्स में प्रवेश के लिए आयोजित की जाती है. हर साल की तरह इस बार भी राज्यभर से बड़ी संख्या में उम्मीदवारों ने BSTC परीक्षा के लिए आवेदन किया है और अब सभी को एडमिट कार्ड जारी होने का इंतजार है.

20 मई 2026 को आयोजित होगी BSTC परीक्षा

आधिकारिक कार्यक्रम के अनुसार Rajasthan BSTC Exam 2026 का आयोजन 20 मई 2026 को किया जाएगा. परीक्षा राजस्थान के विभिन्न जिलों में निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर आयोजित होगी. परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के लिए एडमिट कार्ड बेहद जरूरी दस्तावेज है.

यूनिवर्सिटी की ओर से साफ कहा गया है कि बिना वैध एडमिट कार्ड के किसी भी उम्मीदवार को परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा. इसलिए उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे समय रहते अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर लें और उसका प्रिंटआउट जरूर निकालें.

Rajasthan BSTC Admit Card 2026 ऐसे करें डाउनलोड

Rajasthan BTSC की आधिकारिक वेबसाइट predeledraj2026.com पर जाएं.

होमपेज पर दिखाई दे रहे “Admit Card” लिंक पर क्लिक करें.

अब अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड दर्ज करें.

लॉगिन डिटेल सबमिट करें.

स्क्रीन पर आपका Rajasthan BSTC Hall Ticket 2026 दिखाई देगा.

एडमिट कार्ड डाउनलोड करें और भविष्य के लिए उसका प्रिंट निकाल लें.

एडमिट कार्ड में जरूर चेक करें ये जानकारी

Rajasthan BSTC Admit Card 2026 डाउनलोड करने के बाद उम्मीदवारों को उस पर दर्ज सभी जानकारियों को ध्यानपूर्वक जांचना चाहिए. एडमिट कार्ड में उम्मीदवार का नाम, रोल नंबर, परीक्षा तिथि, परीक्षा समय, फोटो, हस्ताक्षर और परीक्षा केंद्र का पता जैसी महत्वपूर्ण जानकारी दी जाएगी. इसके अलावा परीक्षा दिवस से जुड़े जरूरी दिशा-निर्देश भी हॉल टिकट पर उपलब्ध होंगे. यदि किसी उम्मीदवार को एडमिट कार्ड में कोई त्रुटि दिखाई देती है, तो उसे तुरंत संबंधित अधिकारियों से संपर्क करना चाहिए ताकि परीक्षा से पहले सुधार कराया जा सके.

राजस्थानभर में होगी परीक्षा की तैयारी

राजस्थान Pre D.El.Ed परीक्षा राज्य में शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए आयोजित होने वाली प्रमुख प्रवेश परीक्षाओं में से एक है. परीक्षा का आयोजन VMOU कोटा की निगरानी में किया जाएगा और इसके लिए राज्यभर में विभिन्न परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं.