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RBSE 12th Result 2026 Out: जारी हो गया क्लास 12 राजस्थान का रिजल्ट, जानें चेक करने का तरीका

RBSE 12th Result 2026 Out: राजस्थान बोर्ड ने क्लास 12 का रिजल्ट आज जारी कर दिया है. अपना रिज्लट देखने के लिए नीचे दिए स्टेप को फॉलों करें और झट से अपना रिजल्ट चेक कर लें-

By: sanskritij jaipuria | Published: March 31, 2026 10:15:57 AM IST

RBSE 12th Result 2026 Out: जारी हो गया क्लास 12 राजस्थान का रिजल्ट, जानें चेक करने का तरीका


Rajasthan Board 12th Result 2026 Out: आज, 31 मार्च 2026 को राजस्थान बोर्ड (RBSE) ने 12वीं का रिजल्ट जारी कर दिया है. करीब 8 लाख से ज्यादा छात्र-छात्राओं का इंतजार अब खत्म हो गया है. राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं की आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स स्ट्रीम के छात्रों को अलग-अलग रोल नंबर जारी किए थे. ये रोल नंबर छात्रों को उनके स्कूलों के माध्यम से एडमिट कार्ड के रूप में दिए गए. ये डॉक्यूमेंट परीक्षा और रिजल्ट दोनों के लिए सबसे जरूरी है. अपने RBSE 12वीं रिजल्ट 2026 को चेक करने के लिए पहले अपने रोल नंबर को सेफ जगह पर नोट कर लें. बिना रोल नंबर के आप रिजल्ट या मार्कशीट ऑनलाइन नहीं देख पाएंगे.

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RBSE 12वीं रिजल्ट 2026:चेक करने का तरीका

रोल नंबर के माध्यम से अपना रिजल्ट देखने के लिए छात्रों को निम्न स्टेप्स फॉलो करने होंगे:

1. सबसे पहले RBSE की ऑफिशियल वेबसाइट [rajeduboard.rajasthan.gov.in](https://rajeduboard.rajasthan.gov.in) खोलें.
2. होमपेज पर दिखाई दे रहे रिजल्ट लिंक पर क्लिक करें.
3. अब RBSE 12th Result 2026 Download Link पर क्लिक करें.
4. स्क्रीन पर रिजल्ट चेक करने का डैशबोर्ड खुलेगा. यहां रोल नंबर का बॉक्स दिखाई देगा.
5. अपना रोल नंबर डालकर Submit पर क्लिक करें.
6. कुछ ही समय में आपके सामने राजस्थान बोर्ड 12वीं का रिजल्ट प्रदर्शित हो जाएगा.

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रिजल्ट और मार्कशीट की जानकारी

इस वर्ष राजस्थान बोर्ड ने रिकॉर्ड तोड़ते हुए 10वीं के नतीजे 24 मार्च को पहले ही घोषित कर दिए थे. अब RBSE 12वीं का परिणाम भी जारी किया जा रहा है. विद्यार्थी अपनी प्रोविजनल मार्कशीट ऑनलाइन देख सकते हैं, लेकिन असली हार्ड कॉपी बाद में स्कूल द्वारा प्रदान की जाएगी.

 

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Tags: Rajasthan Board 12th Result 2026 Out
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