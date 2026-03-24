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RBSE 10th Result 2026: राजस्थान बोर्ड ने जारी किया क्लास 10 का रिजल्ट, तुरंत परिणाम जानने के लिए ऐसे करें डाउनलोड

Rajasthan Board 10th Result 2026: राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (RBSE) ने क्लास 10वीं का रिजल्ट जारी कर दिया है. जल्दी से रिजल्ट पता करने के लिए ऐसे करें डाउनलोड-

By: sanskritij jaipuria | Published: March 24, 2026 1:13:06 PM IST

RBSE Class 10th result out
RBSE Class 10th result out


Rajasthan Board 10th Result 2026: राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (RBSE) ने क्लास 10वीं के एग्जाम रिजल्ट 2026 घोषित कर दिए हैं. लंबे समय से अपने रिजल्ट का इंतजार कर रहे छात्रों के लिए ये एक बड़ी खबर है. अब छात्र घर बैठे ही ऑनलाइन अपना रिजल्ट देख सकते हैं. इसके लिए उन्हें आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना रोल नंबर दर्ज करना होगा. रिजल्ट जारी होते ही वेबसाइट पर ट्रैफिक बढ़ सकता है, इसलिए छात्रों को धैर्य बनाए रखने की सलाह दी जाती है.

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परीक्षा और छात्रों की संख्या

इस साल 10वीं बोर्ड के एग्जाम में बड़ी संख्या में विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया. परीक्षाएं फरवरी के मध्य से अंत तक आयोजित की गई थीं. एग्जाम खत्म होने के बाद से ही छात्र और अभिभावक रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे. अब रिजल्ट जारी होने के बाद छात्रों को अपने प्रदर्शन का पता चल सकेगा और वे आगे की पढ़ाई की योजना बना पाएंगे.

मार्कशीट और आगे की प्रक्रिया

ऑनलाइन जारी किया गया रिजल्ट केवल अस्थायी (प्रोविजनल) होता है. असली मार्कशीट कुछ दिनों बाद संबंधित स्कूलों में भेजी जाएगी. छात्रों को अपनी मूल अंकतालिका प्राप्त करने के लिए अपने विद्यालय से संपर्क करना होगा. ये डॉक्यूमेंट आगे की पढ़ाई और एडमिशन के लिए बेहद जरूरी होता है, इसलिए इसे संभालकर रखना चाहिए.

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रिजल्ट चेक करने का आसान तरीका

रिजल्ट देखने के लिए छात्र नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं:

1. सबसे पहले बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं.
2. होमपेज पर “RBSE 10th Result 2026” लिंक ढूंढें और उस पर क्लिक करें.
3. अब अपना रोल नंबर और मांगी गई जानकारी दर्ज करें.
4. सबमिट बटन दबाते ही आपका रिजल्ट स्क्रीन पर आ जाएगा.
5. भविष्य के लिए रिजल्ट का प्रिंटआउट या स्क्रीनशॉट जरूर रख लें.

 

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Tags: home-hero-pos-1Rajasthan Board 10th Result 2026
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