QS World University Rankings 2027: IIT Delhi बना भारत का टॉप संस्थान, IIT Bombay को झटका, देखें यहां पूरी लिस्ट

QS World University Rankings 2027: भारत के उच्च शिक्षा क्षेत्र के लिए QS World University Rankings 2027 की घोषणा कई मायनों में खास रही. लगातार दूसरे वर्ष IIT दिल्ली ने भारतीय संस्थानों में सर्वोच्च स्थान हासिल किया है. इस बार संस्थान ने पांच स्थानों की छलांग लगाते हुए वैश्विक स्तर पर 118वीं रैंक प्राप्त की, जो किसी भी भारतीय संस्थान द्वारा हासिल की गई अब तक की सर्वश्रेष्ठ QS रैंकिंग मानी जा रही है.

पिछले कुछ वर्षों में IIT दिल्ली ने शोध, रोजगार क्षमता और उद्योग जगत में अपनी प्रतिष्ठा को लगातार मजबूत किया है, जिसका असर इस रैंकिंग में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है.

IIT बॉम्बे की रैंकिंग में गिरावट

एक समय भारत की शीर्ष QS रैंकिंग वाली यूनिवर्सिटी रही IIT बॉम्बे इस बार 134वें स्थान पर पहुंच गई है. पिछले वर्ष भी इसकी रैंकिंग में गिरावट दर्ज की गई थी. हालांकि संस्थान अभी भी ‘Employer Reputation’ जैसे महत्वपूर्ण मानकों पर दुनिया के सर्वश्रेष्ठ संस्थानों में शामिल है, लेकिन शोध प्रभाव और अंतरराष्ट्रीय भागीदारी से जुड़े संकेतकों में कमजोर प्रदर्शन का असर इसकी कुल रैंकिंग पर पड़ा.

दुनिया के टॉप संस्थानों में कौन आगे?

वैश्विक स्तर पर मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (MIT) ने लगातार 15वें वर्ष पहला स्थान बरकरार रखा. इसके बाद स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, इंपीरियल कॉलेज लंदन, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने शीर्ष पांच में जगह बनाई.

भारत की टॉप यूनिवर्सिटीज में IITs का दबदबा

QS Ranking 2027 में भारत के शीर्ष 10 संस्थानों की सूची में IITs का वर्चस्व कायम रहा. IIT दिल्ली और IIT बॉम्बे के अलावा IIT मद्रास ने 170वीं रैंक हासिल कर ग्लोबल टॉप-200 में जगह बनाई. राष्ट्रीय स्तर पर प्रमुख संस्थानों में IIT खड़गपुर, IIT कानपुर, IISc बेंगलुरु, दिल्ली विश्वविद्यालय, IIT रुड़की और IIT गुवाहाटी भी शामिल रहे. हालांकि IISc और IIT गुवाहाटी की रैंकिंग में पिछले वर्ष की तुलना में कुछ गिरावट दर्ज की गई.

शूलिनी यूनिवर्सिटी ने किया सबको चौंकाया

हिमाचल प्रदेश स्थित शूलिनी यूनिवर्सिटी ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट साइंसेज ने इस वर्ष शानदार प्रदर्शन करते हुए भारत की टॉप 10 यूनिवर्सिटीज में जगह बनाई. संस्थान 503वीं रैंक से उछलकर 452वें स्थान पर पहुंच गया. शोध प्रकाशनों और प्रति फैकल्टी साइटेशन के मामले में इसका प्रदर्शन उल्लेखनीय रहा है.

भारतीय विश्वविद्यालयों के सामने क्या हैं चुनौतियां?

विशेषज्ञों के अनुसार भारतीय विश्वविद्यालयों के लिए दुनिया के टॉप-100 संस्थानों में प्रवेश की सबसे बड़ी चुनौती अंतरराष्ट्रीय फैकल्टी, विदेशी छात्रों की संख्या और फैकल्टी-स्टूडेंट अनुपात जैसे संकेतक हैं. हालांकि शोध गुणवत्ता और अकादमिक प्रतिष्ठा में भारतीय संस्थान लगातार सुधार कर रहे हैं, लेकिन वैश्विक प्रतिस्पर्धा में आगे बढ़ने के लिए सभी मानकों पर संतुलित प्रदर्शन जरूरी होगा.

QS Ranking 2027 यह संकेत देती है कि भारतीय उच्च शिक्षा संस्थान वैश्विक मंच पर तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं. आने वाले वर्षों में शोध, नवाचार और अंतरराष्ट्रीय सहयोग के दम पर भारत की कई यूनिवर्सिटीज दुनिया की शीर्ष रैंकिंग में और मजबूत उपस्थिति दर्ज करा सकती हैं.