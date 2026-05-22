Home > शिक्षा > Punjab Summer Vacation: Heatwave Alert के बीच पंजाब में गर्मियों की छुट्टियों का ऐलान, जानें किस तारीख से पड़ रहा स्कूलों पर ताला?

Punjab Summer Vacation: Heatwave Alert के बीच पंजाब में गर्मियों की छुट्टियों का ऐलान, जानें किस तारीख से पड़ रहा स्कूलों पर ताला?

Punjab Summer Vacation: बच्चे मार्च के आते ही गर्मियों की पड़ने वाली लंबी छुट्टियों का बेसब्री से इंतजार करते हैं,  वहीं अब उनका इंतजार खत्म हो गया है. बता दें कि फिलहाल, पंजाब और चंडीगढ़ में भीषण गर्मी कहर बरपा रही है, जिससे आम लोगों की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है.

By: Heena Khan | Published: May 22, 2026 12:22:29 PM IST

school summer holiday
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Punjab Summer Vacation: बच्चे मार्च के आते ही गर्मियों की पड़ने वाली लंबी छुट्टियों का बेसब्री से इंतजार करते हैं,  वहीं अब उनका इंतजार खत्म हो गया है. बता दें कि फिलहाल, पंजाब और चंडीगढ़ में भीषण गर्मी कहर बरपा रही है, जिससे आम लोगों की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है. और रोज स्कूल जाने वाले बच्चों को काफी दिक्क्तों का सामना करना पड़ रहा था. जिसके चलते चंडीगढ़ के मौसम विज्ञान केंद्र ने 23 मई तक भीषण लू जारी रहने की चेतावनी जारी की है. लगातार बढ़ते तापमान को देखते हुए, प्रशासन ने स्कूलों में गर्मियों की छुट्टियों का ऐलान करके एक बड़ा फैसला भी ले लिया है. चलिए जान लेते हैं कि पंजाब के स्कूलों की गर्मियों  किस तारीख से किस तारीख तक पड़ने वाली हैं.

कब से कब तक पड़ी  गमरियों की छुट्टियां 

जानकारी के मुताबिक चंडीगढ़ के सभी स्कूलों में 23 मई से 30 जून, 2026 तक गर्मियों की छुट्टियाँ रहेंगी. लेकिन, स्कूल के टीचरों को 29 और 30 जून को स्कूल में हाज़िर होना पड़ेगा. बता दें कि ये फैसला बढ़ती गर्मी और बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है. साथ ही आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मंगलवार की तुलना में पंजाब में तापमान 1.1 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया है, जो सामान्य से लगभग 4.6 डिग्री ज़्यादा है. वहीं  फरीदकोट सबसे गर्म ज़िला रहा, जहाँ तापमान 47.3 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच गया.

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कब होगी बारिश? 

गर्मियों की छुट्टियों के साथ ये भी जान लें कि मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले हफ़्ते में पंजाब में बारिश की कोई संभावना नहीं है. इसलिए जो फैसला प्रशासन ने लिया है वो बिलकुल ठीक है. आने वाले दिनों में तापमान 45 से 47 डिग्री सेल्सियस के बीच पहुँच सकता है, जबकि चंडीगढ़ में तापमान 42 से 45 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की उम्मीद है. वहीं बता दें कि बच्चों के स्कूल 1 जुलाई से खुलेंगे. 

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Tags: punjab newsschool holidaySummer Vacation
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