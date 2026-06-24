Punjab Police Admit Card 2026 Out: पंजाब पुलिस भर्ती फेज-1 का एडमिट कार्ड हुआ जारी, punjabpolice.gov.in. से स्टेप बॉय स्टेप डाउनलोड

Punjab Police Admit Card 2026 Out: पंजाब पुलिस ने भर्ती परीक्षा 2026 के लिए फेज-1 कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट (CBT) का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है. जिन उम्मीदवारों ने इस भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन किया था, वे अब ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं.

फेज-1 CBT परीक्षा का आयोजन 1 जुलाई 2026 से 30 जुलाई 2026 तक किया जाएगा. एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का लिंक 23 जून 2026 को रात 11 बजे एक्टिव किया गया था. उम्मीदवार 30 जुलाई 2026 शाम 6 बजे तक अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं. परीक्षा केंद्र पर जाने से पहले उम्मीदवारों को एडमिट कार्ड की प्रिंटेड कॉपी साथ ले जाना जरूरी होगा.

पंजाब पुलिस परीक्षा 2026 की तारीखें

आवेदन शुरू होने की तारीख: 10 मार्च 2026.

आवेदन की अंतिम तारीख: 30 मार्च 2026.

आवेदन सुधार विंडो: 10 अप्रैल 2026 से 17 अप्रैल 2026 तक.

फेज-1 CBT परीक्षा: 1 जुलाई 2026 से 30 जुलाई 2026 तक.

एडमिट कार्ड जारी होने की तारीख: 23 जून 2026 (रात 11 बजे).

एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की अंतिम तारीख: 30 जुलाई 2026 (शाम 6 बजे).

पंजाब पुलिस एडमिट कार्ड 2026 कैसे डाउनलोड करें?

उम्मीदवार नीचे दिए गए आसान स्टेप्स को फॉलो करके अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं:

1. सबसे पहले पंजाब पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं.

2. होमपेज पर दिए गए Login विकल्प पर क्लिक करें.

3. अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड और कैप्चा कोड दर्ज करें.

4. लॉगिन करने के बाद एडमिट कार्ड स्क्रीन पर दिखाई देगा.

5. एडमिट कार्ड डाउनलोड करें और परीक्षा के लिए उसका प्रिंट निकाल लें.

फेज-1 CBT परीक्षा से जुड़ी जरूरी बातें

पंजाब पुलिस भर्ती प्रक्रिया की शुरुआत 10 मार्च 2026 से आवेदन के साथ हुई थी. आवेदन प्रक्रिया 30 मार्च 2026 तक चली थी. इसके बाद उम्मीदवारों को आवेदन में बदलाव करने के लिए 10 अप्रैल से 17 अप्रैल 2026 तक सुधार का मौका दिया गया था. अब फेज-1 कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का आयोजन जुलाई 2026 में किया जाएगा.उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे एडमिट कार्ड में दी गई सभी जानकारियों को ध्यान से जांच लें. एडमिट कार्ड में परीक्षा की तारीख, रिपोर्टिंग टाइम, परीक्षा केंद्र का पता और जरूरी दिशा-निर्देश दिए गए होंगे. परीक्षा के दिन किसी भी परेशानी से बचने के लिए उम्मीदवारों को पहले से सभी जानकारी कर लेनी चाहिए.