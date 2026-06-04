Punjab School Fee Hike Rule: निजी स्कूल अब साल में सिर्फ 5% बढ़ा सकेंगे फीस, सरकार लाएगी नया कानून

Punjab School Fee Hike Rule: पंजाब में निजी स्कूलों की बढ़ती फीस से परेशान अभिभावकों को जल्द राहत मिल सकती है. राज्य सरकार ने निजी स्कूलों द्वारा की जाने वाली मनमानी फीस वृद्धि पर नियंत्रण लगाने का फैसला किया है. मुख्यमंत्री भगवंत मान ने घोषणा की है कि राज्य में निजी स्कूल अब सालाना केवल 5 प्रतिशत तक ही फीस बढ़ा सकेंगे. इस नियम को कानूनी रूप देने के लिए आगामी विधानसभा सत्र में नया विधेयक पेश किया जाएगा.

सरकार का कहना है कि यह कदम शिक्षा को अधिक पारदर्शी और अभिभावकों के लिए सुलभ बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है.

सभी अनिवार्य शुल्कों पर लागू होगी 5% की सीमा

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि यह सीमा केवल ट्यूशन फीस तक सीमित नहीं होगी. स्कूलों द्वारा वसूले जाने वाले अन्य अनिवार्य शुल्क, फंड और विभिन्न मदों में लिए जाने वाले भुगतान भी इसी दायरे में आएंगे. सरकार का मानना है कि कई निजी स्कूल फीस वृद्धि की सीमा से बचने के लिए अलग-अलग नामों से अतिरिक्त शुल्क वसूलते हैं. नया कानून ऐसे सभी रास्तों को बंद करने का प्रयास करेगा.

अभिभावकों की शिकायतों के बाद लिया गया फैसला

हाल ही में अमृतसर में एक छात्रा की दुखद मौत के बाद फीस संबंधी मुद्दे ने फिर से चर्चा का विषय बना. आरोप था कि बकाया फीस को लेकर छात्रा पर मानसिक दबाव बनाया गया था. इस घटना के बाद कई अभिभावकों ने मुख्यमंत्री से संपर्क कर निजी स्कूलों द्वारा लगातार बढ़ाई जा रही फीस की शिकायतें कीं. सरकार का कहना है कि इन शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए व्यापक सुधार की दिशा में कदम उठाया गया है.

अधिक फीस लेने वाले स्कूलों को करनी पड़ सकती है वापसी

घोषणा के अनुसार, जिन स्कूलों ने पिछले तीन वर्षों के दौरान कुल मिलाकर 15 प्रतिशत से अधिक फीस बढ़ाई है, उन्हें अतिरिक्त वसूली गई राशि का हिस्सा अभिभावकों को वापस करना पड़ सकता है. इस कदम का उद्देश्य उन परिवारों को राहत देना है, जिन पर पिछले वर्षों में बढ़ी हुई फीस का आर्थिक बोझ पड़ा है.

नियमों की निगरानी के लिए बनेगा नियामक निकाय

फीस वृद्धि पर नजर रखने और यह जांचने के लिए कि बढ़ोतरी वास्तव में आवश्यक खर्चों के अनुरूप है या नहीं, एक स्वतंत्र नियामक तंत्र स्थापित किया जाएगा. यह निकाय स्कूलों की वित्तीय स्थिति और खर्चों का मूल्यांकन करेगा तथा यह सुनिश्चित करेगा कि किसी भी फीस वृद्धि का उचित आधार हो.

उल्लंघन करने पर होगा सख्त एक्शन

सरकार ने नियम तोड़ने वाले स्कूलों के खिलाफ सख्त दंड व्यवस्था का भी प्रस्ताव रखा है. पहली बार उल्लंघन करने पर 30 हजार रुपये से लेकर 1 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है. बार-बार नियम तोड़ने वाले संस्थानों पर अधिक कड़ी कार्रवाई होगी और तीसरी बार दोषी पाए जाने पर उनकी मान्यता या संबद्धता तक रद्द की जा सकती है.

वित्तीय ऑडिट की भी तैयारी

राज्य सरकार निजी स्कूलों के वित्तीय रिकॉर्ड की जांच के लिए ऑडिट व्यवस्था को और मजबूत बनाने पर विचार कर रही है. इसके तहत पिछले कई वर्षों के फीस संग्रह और खर्च के रिकॉर्ड की जांच कराई जा सकती है, ताकि फीस निर्धारण में पारदर्शिता सुनिश्चित हो सके.

पंजाब सरकार का यह कदम उन लाखों अभिभावकों के लिए राहत भरी खबर माना जा रहा है, जो हर साल बढ़ती स्कूल फीस से परेशान रहते हैं. यदि प्रस्तावित कानून लागू होता है, तो निजी स्कूलों की फीस संरचना पर अधिक नियंत्रण और पारदर्शिता देखने को मिल सकती है, जिससे शिक्षा व्यवस्था में संतुलन बनाने में मदद मिलेगी.