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PTET Admit Card 2026 का इंतजार जल्द होगा खत्म, हॉल टिकट डाउनलोड करने का ये है आसान तरीका

VMOU जल्द PTET Admit Card 2026 जारी करेगा. 14 जून को होने वाली PTET परीक्षा के लिए हॉल टिकट डाउनलोड करने का तरीका, परीक्षा पैटर्न और महत्वपूर्ण जानकारी यहां देख सकते हैं.

By: Munna Verma | Published: June 8, 2026 11:35:23 AM IST

PTET Admit Card 2026 जल्द जारी किया जा सकता है.
PTET Admit Card 2026 जल्द जारी किया जा सकता है.


PTET Admit Card 2026: राजस्थान में शिक्षक बनने का सपना देख रहे हजारों अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर है. वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी (VMOU), कोटा जल्द ही प्री-टीचर एजुकेशन टेस्ट (PTET) 2026 के एडमिट कार्ड जारी करने वाली है. परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट ptetvmoukota2026.in से अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर सकेंगे.

विश्वविद्यालय ने अभी एडमिट कार्ड जारी करने की सटीक तारीख और समय की घोषणा नहीं की है, लेकिन परीक्षा नजदीक होने के कारण उम्मीद की जा रही है कि हॉल टिकट जल्द उपलब्ध करा दिए जाएंगे. ऐसे में अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे नियमित रूप से आधिकारिक वेबसाइट पर नजर बनाए रखें.

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14 जून को आयोजित होगी PTET 2026 परीक्षा

राजस्थान PTET 2026 परीक्षा का आयोजन 14 जून को किया जाएगा. यह परीक्षा दो वर्षीय बी.एड. तथा चार वर्षीय बी.ए.-बी.एड. और बी.एससी.-बी.एड. पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए आयोजित की जाती है. हर साल बड़ी संख्या में अभ्यर्थी इस परीक्षा में भाग लेते हैं, क्योंकि यह शिक्षक बनने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जाता है. परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड अनिवार्य दस्तावेज होगा, जिसके बिना परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं मिलेगा.

PTET Admit Card 2026 ऐसे करें डाउनलोड

PTET की आधिकारिक वेबसाइट ptetvmoukota2026.in पर जाएं.
होमपेज पर दिखाई देने वाले “PTET Admit Card 2026” लिंक पर क्लिक करें.
अपना आवेदन नंबर, लॉगिन आईडी या अन्य आवश्यक जानकारी दर्ज करें.
सबमिट बटन पर क्लिक करें.
स्क्रीन पर प्रदर्शित एडमिट कार्ड की सभी जानकारियां ध्यान से जांचें.
हॉल टिकट डाउनलोड करें और भविष्य के उपयोग के लिए उसका प्रिंटआउट सुरक्षित रखें.

ऐसा होगा परीक्षा का पैटर्न

PTET 2026 का प्रश्न पत्र चार प्रमुख भागों में विभाजित होगा:

मेंटल एबिलिटी (Mental Ability)
टीचिंग एप्टीट्यूड (Teaching Aptitude)
जनरल अवेयरनेस (General Awareness)
लैंग्वेज एफिशिएंसी (Language Proficiency)

प्रत्येक सेक्शन में 50 प्रश्न होंगे। इस तरह प्रश्न पत्र में कुल 200 बहुविकल्पीय प्रश्न शामिल किए जाएंगे. परीक्षा की अवधि तीन घंटे निर्धारित की गई है. हर प्रश्न के लिए तीन अंक निर्धारित हैं और पूरे प्रश्न पत्र का कुल अंकभार 600 होगा. सभी प्रश्न ऑब्जेक्टिव प्रकार के होंगे, जिनमें प्रत्येक प्रश्न के लिए चार विकल्प दिए जाएंगे.

परीक्षा से पहले इन बातों का रखें ध्यान

अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद उस पर दर्ज नाम, फोटो, परीक्षा केंद्र और परीक्षा समय जैसी जानकारियों की जांच अवश्य करें. किसी भी त्रुटि की स्थिति में तुरंत संबंधित अधिकारियों से संपर्क करें. PTET 2026 परीक्षा में सफलता हासिल करने के लिए अब अंतिम समय की तैयारी पर पूरा ध्यान देना जरूरी है.

Tags: admit cardPTETPTET Admit Card
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