PSTET Admit Card 2026: जानें पीडीएफ में हॉल टिकट डाउनलोड करने का आसान तरीका

PSTET Admit Card 2026 Out: पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड (PSEB) और स्टेट काउंसिल ऑफ़ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग (SCERT) ने आज, 9 मार्च, 2026 को PSTET एडमिट कार्ड 2026 जारी कर दिया है. जिन कैंडिडेट्स ने पंजाब स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट (PSTET) के लिए सफलतापूर्वक रजिस्टर किया है, वे अब ऑफिशियल वेबसाइट pstet2025.org से अपने हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं. यह परीक्षा 15 मार्च, 2026 को पंजाब के अलग-अलग सेंटर्स पर ऑफलाइन मोड में आयोजित की जाएगी.

PSTET एडमिट कार्ड 2026 डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक

PSTET एडमिट कार्ड 2026 pstet2025.org पर जारी कर दिया गया है. कैंडिडेट्स को 15 मार्च, 2026 को एग्जाम हॉल में एडमिट कार्ड की एक फिजिकल कॉपी ले जाना ज़रूरी है. कैंडिडेट्स अपने रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड से लॉग इन करके अपना कॉल लेटर डाउनलोड कर सकते हैं. एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करें

जानकारी के लिए बता दें कि PSTET एग्जाम प्राइमरी (क्लास 1 से 5) और अपर प्राइमरी (क्लास 6 से 8) लेवल के टीचरों की एलिजिबिलिटी तय करने के लिए होता है.

PSTET एडमिट कार्ड 2026 कैसे डाउनलोड करें?

कैंडिडेट ऊपर दिए गए डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करके PSTET एडमिट कार्ड 2026 डाउनलोड कर सकते हैं या वे नीचे दिए गए आसान स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं.

ऑफिशियल वेबसाइट pstet2025.org या pstet.pseb.ac.in पर जाएं.

होमपेज पर, “PSTET 2026 एडमिट कार्ड डाउनलोड” टाइटल वाले लिंक पर क्लिक करें.

अब एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड जैसी डिटेल्स डालें और सबमिट बटन पर क्लिक करें.

PSTET एडमिट कार्ड 2026 स्क्रीन पर दिखाई देगा.

आगे के एग्जाम के दिन के लिए PDF प्रिंट और डाउनलोड करें.

PSTET हॉल टिकट 2026 पर दी गई डिटेल्स

कैंडिडेट को एग्जाम के दिन अपने साथ PSTET एडमिट कार्ड 2026 ले जाना होगा. अगर एडमिट कार्ड में कोई गड़बड़ी होती है, तो उसे डिसक्वालिफिकेशन कर दिया जाएगा. नीचे दी गई लिस्ट देखें.

कैंडिडेट का नाम और फोटो

रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन ID

एग्जाम सेंटर का पता

शिफ्ट का समय

ज़रूरी निर्देश

UP Scholarship Status 2026: कब आएगा UP स्कॉलरशिप का पैसा? फेज-2 ट्रांसफर डेट और स्टेटस चेक करने का तरीका; जानें यहां