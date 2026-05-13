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PSEB Punjab Board 12th Result 2026 Today: पंजाब बोर्ड 12वीं रिजल्ट pseb.ac.in पर आज, ऐसे कर पाएंगे चेक

PSEB Punjab Board 12th Result 2026 Today: पंजाब बोर्ड 12वीं का रिजल्ट आज इस समय जारी किया जाएगा. परीक्षा में उपस्थित हुए छात्र सीधे इस लिंक pseb.ac.in के जरिए अपना रिजल्ट देख सकते हैं.

By: Munna Verma | Last Updated: May 13, 2026 11:05:21 AM IST

PSEB Punjab Board 12th Result 2026 Today: पंजाब बोर्ड 12वीं रिजल्ट आज इस समय जारी होगा.
PSEB Punjab Board 12th Result 2026 Today: पंजाब बोर्ड 12वीं रिजल्ट आज इस समय जारी होगा.


PSEB Punjab Board 12th Result 2026 Today: पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड (PSEB) आज कक्षा 12वीं के छात्रों का इंतजार खत्म करने जा रहा है. बोर्ड आज दोपहर 12:30 बजे PSEB 12वीं रिजल्ट 2026 जारी करेगा. परीक्षा में शामिल हुए छात्र आधिकारिक वेबसाइट pseb.ac.in पर जाकर अपना रिजल्ट ऑनलाइन चेक कर सकेंगे.
इस साल पंजाब बोर्ड 12वीं की परीक्षाएं 17 फरवरी से शुरू होकर 4 अप्रैल 2026 तक चली थीं। अब लाखों छात्रों और अभिभावकों की नजरें रिजल्ट पर टिकी हुई हैं.

रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र बोर्ड की वेबसाइट पर रोल नंबर और जरूरी जानकारी दर्ज करके अपने अंक देख सकते हैं. रिजल्ट डाउनलोड करने के लिए छात्रों को आधिकारिक पोर्टल पर लॉग इन करना होगा. यदि वेबसाइट पर ज्यादा ट्रैफिक की वजह से समस्या आती है, तो छात्र DigiLocker का इस्तेमाल भी कर सकते हैं. DigiLocker पर डिजिटल मार्कशीट और प्रमाणपत्र उपलब्ध रहेंगे.

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DigiLocker पर PSEB 12वीं रिजल्ट देखने का तरीका

DigiLocker वेबसाइट या ऐप खोलें.
मोबाइल नंबर से लॉग इन करें.
“Education” सेक्शन में जाएं.
PSEB Class 12 Result 2026 चुनें.
रोल नंबर दर्ज करें.
डिजिटल मार्कशीट डाउनलोड करें.

री-चेकिंग और री-इवैल्यूएशन का मौका

जो छात्र अपने अंकों से संतुष्ट नहीं होंगे, वे री-चेकिंग और री-इवैल्यूएशन के लिए आवेदन कर सकते हैं. इसके लिए छात्रों को PSEB Official Website पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा. बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि पुनर्मूल्यांकन के लिए अतिरिक्त शुल्क देना होगा और यह शुल्क वापस नहीं किया जाएगा. आवेदन प्रत्येक विषय के लिए अलग-अलग जमा करना होगा. साथ ही आवेदन पत्र और फीस रसीद की कॉपी ऑनलाइन अपलोड करना जरूरी होगा.

पंजाब बोर्ड में शुरू होगा डिजिटल मूल्यांकन सिस्टम

इस बार PSEB ने मूल्यांकन प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया है. पंजाब के शिक्षा मंत्री Harjot Singh Bains ने घोषणा की थी कि 2026 से बोर्ड ‘ऑन-मार्किंग सिस्टम’ (OSM) लागू करेगा. इस नई व्यवस्था के तहत उत्तर पुस्तिकाओं के हर पन्ने पर यूनिक QR कोड होगा. स्कैनिंग के बाद पूरी आंसर शीट डिजिटल डैशबोर्ड पर अपलोड की जाएगी, जहां परीक्षक ऑनलाइन मूल्यांकन कर सकेंगे. इससे मार्किंग प्रक्रिया ज्यादा पारदर्शी, तेज और सटीक बनने की उम्मीद है.

ये भी पढ़ें:- नीट यूजी की दोबारा कब होगी परीक्षा? जानिए जांच से जुड़े अब तक के बड़े अपडेट

पिछले साल कैसा रहा था रिजल्ट?

पिछले वर्ष PSEB 12वीं रिजल्ट 14 मई को जारी किया गया था. कुल पास प्रतिशत 91% रहा था. लगभग 2.65 लाख छात्रों में से 2.41 लाख से ज्यादा छात्रों ने परीक्षा पास की थी. बरनाला की छात्रा Harsirat Kaur ने टॉप किया था. वहीं साइंस स्ट्रीम की Manveer Kaur और ह्यूमैनिटीज़ स्ट्रीम की Arsh Nahi ने 99.60% अंक हासिल किए थे.

Tags: PSEB ResultPunjab Board
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