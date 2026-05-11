PSEB 10th Result 2026 Declared: पंजाब बोर्ड 10वीं रिजल्ट हुआ जारी, इस Direct Link से करें चेक

PSEB 10th Result 2026 Declared: पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड (PSEB) ने आज कक्षा 10वीं का रिजल्ट जारी कर दिया है. छात्र जो भी इस परीक्षा के लिए शामिल हुए हैं, वे पंजाब बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट pseb.ac.in पर जाकर अपना रिजल्ट देख सकते हैं. इस साल करीब 2.84 लाख छात्रों ने पंजाब बोर्ड मैट्रिक परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन कराया था. परीक्षाएं 6 मार्च से 1 अप्रैल 2026 के बीच आयोजित की गई थीं.

इसके अलावा छात्र सीधे इस लिंक https://www.pseb.ac.in/ के माध्यम से भी पंजाब बोर्ड 10वीं रिजल्ट चेक कर सकते हैं. पंजाब बोर्ड 10वीं का रिजल्ट देखने के लिए छात्रों को अपना रोल नंबर या नाम दर्ज करना होगा. रिजल्ट डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए आसान स्टेप्स फॉलो करें.

पंजाब बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट pseb.ac.in पर जाएं.

होमपेज पर दिखाई देने वाले “Punjab 10th Result 2026” लिंक पर क्लिक करें.

अब अपना रोल नंबर या पूरा नाम दर्ज करें.

इसके बाद “Find Result” बटन पर क्लिक करें.

स्क्रीन पर आपकी मार्कशीट दिखाई देगी.

भविष्य के उपयोग के लिए इसे डाउनलोड या प्रिंट कर लें.

DigiLocker पर भी मिलेगा रिजल्ट

छात्र अपना रिजल्ट और डिजिटल मार्कशीट DigiLocker के माध्यम से भी डाउनलोड कर सकते हैं. DigiLocker पर उपलब्ध मार्कशीट प्रोविजनल होगी. ओरिजिनल मार्कशीट छात्रों को बाद में अपने स्कूल से प्राप्त करनी होगी.

मार्कशीट में इन जानकारियों को जरूर जांचें

रिजल्ट डाउनलोड करने के बाद छात्रों को अपनी मार्कशीट में दी गई सभी जानकारियों को ध्यान से चेक करना चाहिए. किसी भी गलती की स्थिति में तुरंत स्कूल या बोर्ड से संपर्क करना जरूरी है.

मार्कशीट में ये विवरण जरूर देखें:

छात्र का नाम

रोल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर

विषयवार अंक

कुल प्राप्त अंक

ग्रेड या डिवीजन

पास/फेल स्टेटस

पिछले वर्षों में कैसा रहा PSEB 10वीं रिजल्ट

पिछले कुछ वर्षों में पंजाब बोर्ड का रिजल्ट काफी बेहतर रहा है. वर्ष 2025 में PSEB 10वीं का कुल पास प्रतिशत 96.61% दर्ज किया गया था. वहीं 2024 में यह आंकड़ा 97.24% तक पहुंच गया था.

रिजल्ट जारी होने के बाद वेबसाइट पर ट्रैफिक बढ़ने की वजह से सर्वर स्लो हो सकता है. ऐसे में छात्र घबराएं नहीं और कुछ समय बाद दोबारा प्रयास करें. साथ ही, रिजल्ट की एक कॉपी डाउनलोड करके सुरक्षित रखना न भूलें.